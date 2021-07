Tibco brengt meerdere nieuwe mogelijkheden naar zijn drie hoofdportfolio’s. Het gaat om oplossingen voor Connect, Unify en Predict. Zo hoopt het klanten te helpen hun realtime data nog sneller in te zetten om slimme beslissingen te nemen in een wereld die steeds meer datagedreven werkt.

Bedrijven zoals Air France-KLM, Cloetta en Mercedes-AMG Petronas Formule 1 hebben hierdoor de mogelijkheid om qua IT beter beslagen ten ijs te komen. De nieuwe oplossingen passen zich aan aan huidige en toekomstige systemen. Gertjan Vaessen, general manager en country leader Nederland bij Tibco: “Tibco levert een compleet, robuust en innovatief portfolio voor zijn klanten en partners. We hebben het Tibco Connected Intelligence-platform ontworpen rondom onze Connect-, Unify- en Predict-pijlers. Door regelmatig innovaties door te voeren, leveren we zakelijke waarde voor bedrijven.”

iPaaS

Er zijn onder andere veel verbeteringen aangekondigd voor het Cloud Integration iPaaS (Integration Platform-as-a-Service), zoals voor procesautomatisering en accelerators. Het iPaaS-systeem krijgt hierdoor een iets andere functie: het was er altijd om de backoffice met data te verbinden, maar nu kun je processen efficiënter maken en nieuwe geautomatiseerde processen aanmaken zonder hiervoor te hoeven programmeren. In een handomdraai is bedrijfsdata hieraan toegevoegd.

De kunstmatige intelligentie binnen Tibco Cloud Integration zorgt dat je processen intelligenter worden. Er zijn nieuwe opties voor smart datamapping aangekondigd waarmee elke gebruiker persoonlijke aanbevelingen krijgt gebaseerd op machine learning. Hiermee kun je dan velden tussen meerdere databronnen aan elkaar linken, eventueel gestoeld op eerder gebruikte patronen.

Tibco

Analysedashboards geven met Tibco Spotfire inzicht in statistieken over het ecosysteem, zoals de API-prestaties en het API-gebruik. Hierdoor kunnen klanten sneller inzien hoe het ecosysteem ervoor staat en dat helpt bij het nemen van beslissingen. Daarnaast kunnen er binnen het datamanagementportfolio van Tibco betere visualisaties worden gemaakt van de data. De toevoeging is er voor een snellere zakelijke besluitvorming, vereenvoudigde data-integratie en ondersteuning voor flinke capaciteitsvereisten. Tel daarbij een nieuwe webgebaseerde interface op binnen Tibco Data Virtualization en er ontstaat een heel complete data-catalogus.

Tot slot is ook het Predict-portfolio uitgebreid, namelijk met nieuwe analyse-oplossingen die je eerder inzichten geven dan vroeger.