Celonis optimaliseert data execution met Lenses en Execution Graph

Celonis heeft tijdens zijn World Tour-evenement uitbreidingen aangekondigd om process mining en execution management verder te brengen. Voorafgaand aan de conferentie deelde Alexander Rinke, een van de oprichters van het bedrijf, de hoofdterreinen waar Celonis in investeert: data, intelligentie en acties. Dat resulteert nu in de overname van Lenses, de introductie van Execution Graph en een samenwerking met Conexium.

De focus van Celonis is al enige tijd aan het verbreden. Aanvankelijk werd het groot met process mining, wat wil zeggen dat het data uit bedrijfsprocessen analyseert om inefficiënties te vinden. Met de software krijg je op basis van data als het ware “360 graden zich op bedrijfsprocessen”. Die aanpak is nog altijd heel belangrijk voor Celonis. Toch haal je niet het maximale uit de software als je alleen op een dergelijke manier process mining inzet. Aan een opgespoorde inefficiëntie moet namelijk ook een actie gekoppeld zijn, want alleen dan heb je er wat aan. Daarom spreekt Celonis steeds vaker over execution management.

Het doel is om organisaties optimaal gebruik te laten maken van bedrijfsdata (data execution). Of, zoals Rinke het zegt, “we willen dat bedrijven draaien op data en intelligence, zodat ze beter besluiten nemen”. Daarvoor is het noodzakelijk om data, intelligentie en acties te combineren. De medeoprichter en co-CEO wijst op de gigantische berg data, geproduceerd door bedrijfsprocessen. Process minig kan daar intelligentie op toepassen: wat betekent de data en welk inzicht valt er uit te halen? Vervolgens is het aan execution management om wat met de inzichten te doen. Denk aan het triggeren van een workflow of het voorstellen van een automatiseringsslag.

Met Lenses komen er datamogelijkheden bij

Om meer mogelijkheden te bieden met data, koopt Celonis nu Lenses. De technologie van deze startup richt zich op het versimpelen van de omgang met real-time data. Binnen de markt wordt er veel Apache Kafka gebruikt om streaming data in real-time te verwerken, maar voor het framework zijn wel vaardigheden en kennis benodigd. Dat is hetgeen wat Lenses aan wil pakken, door het bouwen van services met real-time data te versimpelen. De technologie “focust op het helpen van engineers bij het bouwen en werken van real-time apps op Kafka”, zo valt te horen tijdens de presentatie.

Wat deze technologie nou juist interessant maakt voor Celonis, is dat het de “x-rays real-time” maakt, legt Rinke uit. “Lenses legt de lat hoger wat betreft het brengen van data in Celonis”, aldus Rinke. Hij doelt hiermee op het feit dat streaming data voortdurend wordt gegenereerd, onder meer tijdens transport en door het weer. De informatie heeft uiteraard ook invloed op bedrijfsprocessen. Rinke geeft als voorbeeld brandstofoptimalisatie voor luchtvaartmaatschappijen. Als een vliegtuig met teveel brandstof vertrekt, wordt vanwege het extra gewicht ook meer brandstof verbruikt. Met real-time informatie, zoals het aantal mensen en de hoeveelheid bagage, is te bepalen hoeveel brandstof nodig is. Op basis van die huidige gegevens kan er dan een aanbeveling komen.

Uiteindelijk zijn er met Lenses tal van gebruikstoepassingen mogelijk die voor process mining en execution management handig kunnen zijn. Met Lenses integreert Celonis dus live informatie, zodat organisaties in kunnen spelen op milliseconde veranderingen binnen hun omgeving.

Execution Graph biedt meer intelligentie

Aan de intelligentiekant wil Celonis nu ook verdere stappen zetten. Hiervoor introduceert het Execution Graph, een oplossing die moet helpen bij het begrijpen en inspelen op complexe verbindingen tussen processen. Volgens Celonis zijn verbanden tussen processen, bijvoorbeeld Order-to-Cash en Purchase-to-Pay, moeilijk te leggen. Process mining kan events wel met elkaar verbinden, maar lijkt daar nu wat verder in te gaan. Naar eigen zeggen geeft Execution Graph voor het eerst inzicht in de ware aard van de “interconnected process ecosystem” van bedrijven.

In de praktijk kan Execution Graph bijvoorbeeld handig zijn om op te sporen waarom een product laat geleverd is. Dat kan vanwege een fout in het order management-, verzend-, inventaris-, procurement- of productieproces. Maar de levering kan ook te latat zijn door problemen in meerdere processen. Met de Execution Graph wordt dat opgespoord en het verband gelegd.

Om dit mogelijk te maken gebruikt Celonis twee technologieën, die sterk afhankelijk zijn van de informatiewinning van process mining. Process mining haalt in de basis veel data uit logs, waarin informatie over gebeurtenissen en het tijdstip te vinden zijn. Voor Execution Graph vertrouwt het op wat het Multi Event Log noemt. Hierdoor is het mogelijk om frictie in een proces te identificeren, terwijl eigenlijk een ander proces de frictie veroorzaakt. Om dit mogelijk te maken visualiseert Celonis verbonden processen, om voor onderzoek ook inzoomopties te bieden. Daarnaast vertrouwt Execution Graph op Signal Link, waarmee gebeurtenissen uit verschillende processen te verbinden zijn. Signal Link vereenvoudigt het monitoren van workflows die zich over meerdere afdelingen binnen een organisatie uitstrekken.

Meer acties activeren

Voor de meeste gebruikers zullen de innovaties met Lens en Execution Graph het interessantst zijn. Dat zijn immers investeringen in de breedte. Celonis grijpt zijn World Tour echter ook aan om aan te tonen dat het op actievlak niet stilzit. Om inzichten zoveel mogelijk om te zetten in acties, mikt Celonis op een breed ecosysteem met daarin industriekennis en technische expertise. Processen maken namelijk gebruik van verschillende apps en systemen en kunnen sectorafhankelijk zijn.

Met dat in het achterhoofd kondigt Celonis een samenwerking met Conexium aan, dat zich specialiseert in sales order automatisering. Samen hebben zij Touchless Order Capture ontwikkeld, waarmee bedrijven order management-processen kunnen optimaliseren. Volgens Celonis is dit handig, aangezien hiermee specifiek Order-to-Cash en Procure-to-Pay geadresseerd worden. Naar eigen zeggen twee van de meest essentiële processen die Celonis helpt optimaliseren.

Hele visie verder

De drie innovaties zorgen ervoor dat Celonis nieuwe stappen zet binnen zijn visie. Aan de data- en intelligentiekant bood het bedrijf al vergaande mogelijkheden, maar met de overname van Lenses en de introductie van Execution Graph gaat het stappen verder. Het daadwerkelijk omzetten van de inzichten in acties, begint ook een steeds prominentere rol te krijgen. Daarvoor is een ecosysteem cruciaal, iets waar Celonis aan blijft werken. Alles bij elkaar dus de nodige innovatie om de visie te verwezenlijken.

