Analytics in de cloud: hoe waardevol is het?

De cloud is voor steeds meer bedrijven een onmisbaar middel in de IT-strategie. Redenen hiervoor zijn snelheid, schaalbaarheid en eenvoud. Ook analytics kan van dergelijke voordelen profiteren. Toch krijgt cloud analytics niet altijd de meeste prioriteit als het aankomt op modernisering. Mathias Coopmans, EMEA cloud & architecture lead bij SAS, ziet daar graag verandering in.

We spraken eerder dit jaar met SAS-CTO Bryan Harris. Toen bleek dat keuzevrijheid in infrastructuur een belangrijk punt is. SAS wil de weg naar cloud-native analytics voor zoveel mogelijk organisaties faciliteren.

In ons artikel naar aanleiding van het gesprek met Harris zijn we ingegaan op de visie en koers van SAS op analytics in de cloud. Sindsdien is er op dit vlak ook het nodige gebeurd, verzekert Coopmans ons. Het is echter van belang om je bewust te zijn van de waarde en voordelen van cloud-native analytics, want daar hebben de vernieuwingen betrekking op.

Stap voorwaarts met containers en microservices

Om analytics in de cloud mogelijk te maken, vertrouwt SAS op containerisering. De software is opgesplitst in microservices, wat resulteert in kleine delen van de software die allemaal heel goed zijn in wat ze moeten doen. De microservices integreren met elkaar om samen de analytics software te vormen. Deze stap maakt de software sneller en schaalbaar. De microservices worden compact in een container verpakt, met daarin de vereiste dependencies.

De containers zijn volledig portable. Hierdoor is het mogelijk om het analytics platform op een cloud naar keuze te draaien. Ook kan de cloudtechnologie naar het eigen datacenter gebracht worden. Organisaties kunnen op die manier het analytics-beleid matchen met de gehele IT-strategie, waar vaak een hybride cloud-strategie met apps en data in meerdere locaties de standaard is. Voor de SAS-gebruiker ook handig, want het maakt onder meer het omgaan met cloudgebaseerde softwareapplicaties van derden makkelijker.

Kubernetes is de standaard voor container orkestratie en -beheer. Ook SAS koos voor Kubernetes. Kubernetes zorgt onder andere voor de beschikbaarheid van containers en de mogelijkheid om containers op te schalen wanneer nodig. Alle cloudleveranciers bieden Kubernetes-diensten aan en dat maakt dat het SAS platform identiek aanvoelt, ongeacht in welke cloud je ermee aan de slag gaat.

De waarde van cloud-native

Containers en microservices bieden veel voordelen voor het gebruik van analytics software in de cloud. De vraag is hoe je als bedrijf die voordelen kunt benutten en waar je in moet investeren. Niet iedereen ziet cloud-native analytics immers als topprioriteit van moderniseringsprojecten. Volgens Coopmans zijn er genoeg redenen om analytics in de cloud te omarmen. Naast de benoemde voordelen biedt cloud-native analytics extra mogelijkheden die in het oog springen.

De cloud maakt het mogelijk om resources af te stemmen op het type workload. Bij analytics kan je namelijk aan veel verschillende soorten workloads denken, waarbij soms veel en soms weinig resources nodig zijn. Voor beeldanalyse op een camera is bijvoorbeeld veel GPU-kracht nodig, terwijl voor BI reporting minder middelen nodig zijn.

Modellen kunnen snel in een operationele omgeving draaien. Met analytics in de cloud worden containers geboden om het model snel in operationele omgevingen te draaien. Analyticstoepassingen zijn in applicaties toe te voegen via beschikbare API’s.

Meer gebruikers kunnen aan de slag met analytics, ook wel self-service genoemd. Dat wil zeggen dat ook de niet-data scientist aan de slag kan met analytics door bepaalde zaken visueel te maken. Bijvoorbeeld door analytics-apps te bouwen via drag-and-drop interfaces.

Ook voor de data scientist wordt het werk simpeler. SAS biedt automatisering voor tijdsintensieve taken zoals het opzetten van data pipelines en simulaties. Daarmee houden ze meer tijd over voor modeltraining.

Voorbeeld maakt cloud-native analytics concreet

Verschillende organisaties profiteren inmiddels van de voordelen van analytics in de cloud. Een aansprekend voorbeeld laat dan ook zien wat je ermee bereikt. Coopmans haalt de Amerikaanse stad Town of Cary aan, waar men risico’s loopt op wateroverlast. Zonder technologie zou de stad vooral reactief op overstromingen reageren, wat mogelijk veel schade en mensenlevens kost. Daarom implementeerde Town of Cary IoT-sensoren en werkt het samen met Microsoft Azure en SAS.

De stad wint met de sensoren data in over de waterhoogte, snelheid van waterstromingen en hoeveelheid regenval. Deze data wordt naar de cloud gebracht en gecombineerd met weersvoorspellingen. Daarnaast wordt er SAS-technologie op toegepast om de streaming data te analyseren en er inzichten uit te halen. Door de zaken te combineren kan de stad beter voorspellen waar overstromingen kunnen plaatsvinden, preventief wachtbekkens openen en noodhulp eerder inschakelen. Town of Cary hanteert op die manier een proactieve werkwijze, waardoor grote rampen kunnen worden voorkomen.

Stappen om analytics in de cloud verder te brengen

Coopmans benadrukt nogmaals dat analytics in de cloud de toekomst heeft en dat SAS daar ook veel innovatie in stopt. Zo biedt SAS sinds eind oktober zijn analytics platform aan op Red Hat OpenShift, een bevestiging van de hybrid cloud-positie. Red Hat OpenShift biedt ontwikkelaars namelijk de mogelijkheid om gecontaineriseerde applicaties te bouwen en schalen. Door met Red Hat samen te werken kunnen data scientists modellen bouwen en ze in een keer deployen in verschillende omgevingen. “Dit is een manier om in het eigen datacenter te draaien, zonder gebruik te maken van een omgeving als Amazon of Google. Zulke clouds zijn natuurlijk wel populaire losse opties. Maar er is ook vraag naar on-premises, want sommige klanten geven de voorkeur aan machines die op de eigen locatie staan om uiteenlopende redenen”, aldus Coopmans.

De beschikbaarheid van SAS op Red Hat OpenShift laat zien dat cloud-native software op verschillende infrastructuren kan draaien. Coopmans ziet SAS met Red Hat dan ook een grote stap zetten. Het biedt zowel public cloud- als on-premises-mogelijkheden.

Op meerwaarde blijven wijzen

Tot slot wil SAS zoveel mogelijk met bedrijven in gesprek blijven over de mogelijkheden van analytics in de cloud. Persoonlijke gesprekken en presentaties om er dieper op in te gaan kunnen daaraan bijdragen. Daarom organiseert SAS op 2 december de webinar ‘Time to Insight: Running Analytics in the Cloud’, waar onder andere HMRC-CIO Tim East meer vertelt over zijn analytics cloud project. Registreren kan via deze link, zodat je op 2 december ontdekt hoe waardevol cloud-native analytics is.

