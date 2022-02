Databricks legt met Lakehouses for Financial Services architectuur voor dienstverleners

In de financiële dienstverlening is de verandering met behulp van technologie voelbaar. Fintechbedrijven komen in een rap tempo op, terwijl gevestigde namen hun modellen compleet op de schop nemen. Data en AI nemen hier een cruciale rol in, ziet Global Head of Financial Services and Sustainability Junta Nakai van Databricks. Daarom komt het bedrijf komt met Lakehouses for Financial Services, een platform dat datagedreven innovatie binnen de sector versnelt.

Traditioneel denken we bij de financiële dienstverlening aan banken en verzekeraars. Zij gebruiken al tientallen jaren technologie om te innoveren. De afgelopen tijd neemt de innovatiesnelheid echter toe. Data en AI spelen een cruciale rol, door processen waar normaliter veel handmatig werk in zit te automatiseren en de klantervaring te verbeteren. Veel zaken worden een stuk efficiënter, zoals het bestrijden van fraude. Ook de snelgroeiende fintechbedrijven spelen op deze efficiëntieslag in.

Nakai ziet dat de adoptie in de financiële dienstverlening leidt tot banken en verzekeraars die meer en meer techbedrijven worden. “Ze zeggen zelf ook dat ze een techbedrijf zijn. Maar als je zo’n bedrijf bent, dan moet je banen (functies, red.) hebben die dat laten zien. De afgelopen tweeënhalfjaar zien we een stijgende lijn. Het aantal functies waarvoor cloud-, AI- en open source-vaardigheden nodig zijn, is soms wel met een factor 30 toegenomen. Alle verschillende instituten omarmen massaal de technologieën.”

Nu data en AI in de financiële dienstverlening meer omarmd worden, ziet Databricks kansen om de activiteiten van de instituten wat beter in te richten. Dat hoopt Databricks globaal waar te maken met unified analytics. Grote bedrijven gebruiken vaak honderden verschillende systemen die allemaal goed zijn in wat ze doen. Daar moet analytics op afgestemd worden. Vandaar brengt Databricks frameworks en concepten uit die analytics-zaken samenbrengen.

Data delen via standaarden

Voor de financiële dienstverlening heeft Databricks nu een specifieke Lakehouse-oplossing, waardoor makkelijk gebruik kan worden gemaakt van open source-technologieën voor sectorspecifieke doelen. Lakehouse for Financial Services is ontworpen om te voldoen aan de technische, zakelijke en wettelijke eisen van financiële dienstverleners. Dit platform ondersteunt real-time analyses, business intelligence (BI) en AI-werkzaamheden voor alle soorten data. Lakehouse for Financial Services bevat tevens data-oplossingen en use-case accelerators: kant-en-klare bouwstenen voor essentiële gebruikstoepassingen omtrent compliance- en rapportageverplichtingen, risicobeheer, fraude en open banking.

Een belangrijk component van deze lakehouses is Delta Sharing, dat het mogelijk maakt gestandaardiseerde, real-time data te delen met leveranciers van financiële data. Om de werking van Delta Sharing te begrijpen, is het noodzakelijk de theorie van het Delta Lake-framework (waar het protocol onder valt) te kennen. Delta Lake biedt technologieën bovenop opslagsystemen. Zo pakt het problemen rond inconsistente data aan. Het framework houdt bij welke bestanden bij een dataset horen, om de toegang tot data juist te laten verlopen. Daarnaast weet Delta Lake waar het moet zoeken voor het uitvoeren van een query. Het houdt hiervoor informatie over datasets bij. Opdrachten zijn dan ook snel uit te voeren.

Delta Sharing is een onderdeel van dit framework. Met het protocol realiseren bedrijven een standaard voor het delen van alle soorten data. Het is te gebruiken voor analytics tools als Power BI en SQL en programmeertalen als Python en R. Ook maakt Delta Sharing het mogelijk om grote datasets te delen in Apache Parquet- en Delta Lake-formaten, zonder ze te kopiëren. Tot slot zijn datasets te implementeren in de software die Parquet ondersteunt.

De technologie is inmiddels onderdeel van The Linux Foundation, om het zo grootschalig mogelijk toe te kunnen passen. “Het biedt de mogelijkheid om naadloos data te delen met iedereen, in elke cloud, op elke schaal en in elk systeem”, deelt Nakai. “De gebruikstoepassingen zijn eigenlijk eindeloos, ook voor de financiële dienstverlening. De organisaties moeten data delen, zowel intern als extern, en ze willen data kunnen wijzigen. Met allemaal eigen bedrijfssystemen kan je dat zeker op termijn niet realiseren.”

Door Delta Sharing open source te maken, kunnen bijvoorbeeld banken de standaard gebruiken om eenvoudig en veilig data over transacties tussen verschillende landen te delen. Databricks heeft hier securitywaarborgen ingebouwd. Gevoelige financiële data moet immers voldoende beschermd zijn.

Staan we op een kantelpunt?

Volgens Nakai zijn er uiteindelijk heel veel gebruikstoepassingen te bedenken voor Delta Sharing en kan het zeker binnen de financiële dienstverlening voor disruptie zorgen. Wat hem betreft staat er voor deze sector überhaupt nog veel innovatie te wachten. “Zo spreekt een van onze oprichters over sky computing. Momenteel denken we vaak nog aan separate clouds. In de toekomst denken we meer aan de sky, waar de data naartoe gaat. Het gaat dan meer om interoperabiliteit tussen de verschillende clouds”, aldus Nakai.

Dit sluit aan bij wat Databricks met zijn lakehouses voor data en analytics wil realiseren. Het concept gaat ervanuit dat bedrijven verschillende infrastructuren gebruiken. Daardoor ontstaan er ook allerlei verschillende datastructuren, wat nauwkeurige analyses lastig maakt. Lakehouses pakken dit aan door een grote datapool te creëren en structuur aan te brengen. Voor de financiële dienstverlening is daar nu dus een sectorspecifieke oplossing voor. Het moet een stap voorwaarts zijn in vergelijking met traditionele data warehouse en -lakes. In een eerder artikel over lakehouses omschreven we hoe Databricks dat precies wil realiseren.

De financiële dienstverlening heeft nog genoeg innovatie met behulp van data en AI in het vooruitzicht. De bereidwilligheid om technologie verder te omarmen neemt toe. Nu is het zaak om technologie aan te bieden die daadwerkelijk meer wordt gebruikt. Op dat vlak staat er wat Databricks betreft nog genoeg te gebeuren.