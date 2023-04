Een kant-en-klare oplossing voor bedrijven in de maakindustrie om data en AI op één platform samen te voegen. Dat is wat softwarebedrijf Databricks vandaag op de markt brengt met de ‘Lakehouse of Manufacturing’.

Databricks spreekt van ‘het eerste open lakehouse platform dat is toegesneden op de behoeften van bedrijven in de maakindustrie’. Onder andere DuPont, Honeywell, Rolls-Royce en Shell maken al gebruik van het nieuwe platform.

Uiteenlopende toepassingen

Databricks omschrijft de opbouw van de Lakehouse of Manufacturing als een set kant-en-klare bouwblokken. Het bedrijf geeft erg uiteenlopende voorbeelden van toepassingen voor het platform. Zo kan het ‘predictive maintenance’ organiseren om het onderhoud van machinerie zo efficiënt mogelijk te laten lopen. Daarnaast kunnen bedrijven voorraadtekorten voorkomen door vraagprognoses uit te voeren.

Verder werkt Databricks samen met partners zoals Avanade, Celebal Technologies, DataSentics, Deloitte en Tredence. Dit doet men door middel van ‘Brickbuilder-oplossingen’: applicaties van partners die naadloos dienen te integreren met de Lakehouse of Manufacturing. Op deze manier wordt voorkomen dat ontwikkelaars verschillende oplossingen met elkaar samen moeten laten werken.

Databricks probeert al langer in te spelen op de behoefte van de IT-wereld om een alomvattende oplossing te gebruiken.

