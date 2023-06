Intel gaat de naamgeving van zijn consumentenchips overhoop halen. De reden voor de rebrand ten tijde van Meteor Lake? Een reeks nieuwe technologieën, waaronder de eerste dedicated AI-engine op een Intel-consumentenchip.

Intel VP en general manager bij Client Computing Group Sales Caitlin Anderson duidde de aankondiging als volgt. “Onze roadmap voor klanten demonstreert hoe Intel innovatie en technologisch leiderschap als topprioriteit heeft met producten als Meteor Lake, met de nadruk op efficiëntie en AI op schaal. Om beter op onze productstrategieën aan te sluiten, introduceren we een branding-structuur die pc-kopers onze nieuwe technologie en mainstream-aanbod beter laten differentiëren.”

Intel haalt aan dat Meteor Lake de eerste generatie wordt op het Intel 4-productieproces. Het zal voor het eerst de zogeheten 3D-packaging introduceren, iets waar AMD bij sommige Ryzen-chips al was begonnen door cache bovenop andere componenten te plaatsen (3D-Vcache). Ook al noemt het echter AI daarna pas, is dat specifiek een grote stap in de ontwikkeling van consumentenchips. Met een AI-ondersteund Windows in het verschiet lijkt het erop dat Intel nu geïntegreerde AI-acceleratie alvast klaar wil zetten.

Weg met de i

Voor wie het over Intel-chips heeft, zal het even wennen worden: de ‘i’ voor het getal verdwijnt. Daar waar bijvoorbeeld in de volksmond “de Intel i5” welbekend stond als een midrange-chip, moet men nu “Intel 5” aanleren. Daarnaast worden mainstream- en performance-chips nu onderscheiden tussen de “Core”- en “Core Ultra”-productenlijnen. Men spreekt over de Core 3, 5 en 7, terwijl er ook de Core Ultra 5, 7 en 9 zullen zijn voor uitdagende workloads als programmeren, grafisch design of gamen.

Overigens is nog niet helemaal duidelijk hoe het generaties zal typeren. De typenaam zal dezelfde vorm houden als voorheen. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de Core i5 13400F die momenteel nog verkocht wordt. 13 refereert aan de generatie, 400 verwijst naar de positie die de chip binnen de productenlijn kent en de letter aan het eind geeft wat extra info. Daarbij betekent de F in dit voorbeeld dat de chip voor desktops bedoeld is en geen geïntegreerde graphics biedt.

Wat wel onduidelijk is, is of men opnieuw gaat tellen. Meteor Lake zou de 14e generatie geweest zijn, maar onlangs merkte een Twitter-account BenchLeaks op dat er sprake was van een Intel Core 5 “1003H”, dat duidt op een reset van de generatienummers.

Het is hoe dan ook niet heel verwonderlijk dat Intel de generaties wat naar de achtergrond verschuift. Al sinds de 10e generatie Intel Core-processoren zijn er onwenselijk veel getallen aanwezig. Denk aan bijvoorbeeld de verschillende producten 10700, 10750H, 10850K, 10875H en 10900 om er maar een paar te noemen.

Lenen van styling

Voordat de bekende i-naamgeving tevoorschijn kwam, werd de Intel-naamgeving Pentium wereldberoemd. Daar waar de naam echter lange tijd impliceerde dat het ging om o.a. het krachtigste aanbod dat Intel te bieden had, werd het sinds de Core i3/i5/i7/i9-styling gedegradeerd tot een budget-aanbod. Wie in 2022 een Intel Pentium-laptop kocht, kon niet rekenen op een al te rap apparaat. Eind vorig jaar werd bekend dat Pentium definitief ophield te bestaan, net als Celeron.

Het ietwat frappante is dat Intel nu dichterbij de styling van AMD’s Ryzen-aanbod is beland. De grote concurrent van Intel stapte in 2017 over naar de Ryzen 3/5/7/9-naamgeving, compleet met vier cijfers en generatienummer voorop. Het was duidelijk volgens de Intel-traditie bedacht. Nu doet Intel dus eigenlijk hetzelfde als AMD destijds deed.

Branding voor enterprise

Niet alleen de reguliere chips van Intel krijgen een rebrand. Zo komt het ook met vPro Enterprise en vPro Essentials om apparatuur te labelen die voor commerciële systemen gemaakt is.