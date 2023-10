De toekomst van printing draait niet om printen, maar om document management.

Het is nog altijd even wennen om een directielid van een bedrijf, dat veel mensen toch nog altijd zullen associëren met printers en alles wat erbij komt kijken, te horen zeggen dat er in de toekomst van dat bedrijf eigenlijk geen rol meer is weggelegd voor printing. Toch is dat precies wat Umair Chaudhry, commercial director bij Kyocera Document Solutions Nederland (vanaf hier Kyocera) doet. “We gaan toe naar niet meer printen, dat is wat we het liefste hebben als maatschappij”, stelt hij onomwonden.

Wat wordt het dan wel? Wij spraken hem recent wat uitgebreider hierover. Hij heeft in ieder geval recht van spreken, op basis van zijn verleden en ervaring. Sinds 2002 is hij al werkzaam in deze markt. Hij begon toen bij Veenman. Hij heeft vestigingen geleid en is ondernemer in deze wereld geweest, Bij Kyocera heeft hij het in 2015 na een start op de afdeling business development het via sales director geschopt tot commercial director. Deze functie vervult hij inmiddels zo’n twee jaar. Hij is onderdeel van de vierkoppige directie van het bedrijf. Je kunt dus gerust stellen dat Chaudhry heel goed weet waar hij het over heeft.

Interne en externe factoren zorgen voor veranderingen

Als het gaat om de toekomst van printing, zijn er meerdere aspecten die een rol spelen. Aan de ene kant is er de digitalisering en de opkomst van de cloud in deze markt, aan de andere kant is er het thema duurzaamheid. De eerste twee factoren zijn voor een bedrijf zoals Kyocera externe factoren. Dat wil zeggen, dat is simpelweg waar de markt heen beweegt op basis van de technologische prikkels die er zijn in de markt. De derde factor (duurzaamheid) is een meer maatschappelijk thema, dat dus afkomstig is uit een maatschappij waar ook Kyocera onderdeel van uitmaakt. Daarvoor is er ook vanuit Kyocera intrinsieke motivatie aanwezig.

Duurzaamheid is onderdeel van Kyocera

Zoals al eerder aangegeven, sluit Chaudhry (en daarmee Kyocera) de ogen zeker niet voor de negatieve effecten van printing. Duurzaam kun je het in ieder geval niet echt noemen. “Het voorkomen van het maken van een printje is het meest duurzaam”, geeft hij nogmaals aan. Toch heeft Kyocera duurzaamheid al sinds de oprichting van het bedrijf in het DNA zitten, voegt hij daar meteen aan toe. We krijgen op dit punt een korte geschiedenisles over het bedrijf. Kyocera staat namelijk voor Kyoto Ceramics. In principe is keramiek terug te vinden in alle producten die Kyocera maakt, van zonnepanelen, heupen, remschijven, moederborden, tot printers. Keramiek is een zeer duurzame grondstof. De keramische drum van een Kyocera-printer gaat door deze grondstof de hele levensduur van de printer mee.

Bij Kyocera is het overigens niet alleen maar duurzaamheid voor de bühne. Het bedrijf doet meer dan alleen zeggen dat het mogelijk is om minder te printen. Het geeft biedt ook concrete handvatten om dit te gaan doen. Een voorbeeld hiervan is een whitepaper waarmee organisaties inzicht kunnen krijgen in hoe ze in 90 dagen richting papierloos kunnen gaan. Mocht dit voor jouw organisatie interessant zijn, dan kun je het via deze link vinden.

Noodzaak om het anders te doen

Kijken we naar de technologische ontwikkelingen, dan ziet Chaudhry vanzelfsprekend dat het aantal afdrukken stagneert. Volgens hem is hybride werken daar een belangrijke driver voor geweest, naast het al langere tijd afnemen van de volumes uiteraard. Hybride werken stelt namelijk andere eisen aan de omgang met documenten dan wanneer je allemaal altijd op kantoor zit. Meer specifiek ziet hij een stijgende vraag naar een goed document management systeem. “We helpen bedrijven hiermee in feite met het voorkomen van het maken van een printje”, geeft hij aan.

Bovenstaande doet Kyocera onder andere door middel van assessments. Die komen in meerdere vormen. Er zijn document output assessments en document workflow assessments. De eerste zijn bedoeld om de hardware optimaal te laten samenwerken met de cloud, waarbij er ook aandacht is voor security. De tweede draait om het digitaliseren van bestanden en het werken met elektronische in plaats van fysieke documenten. Dat gaat richting Business Process Management (BPM). Denk aan het volledig geautomatiseerd inschieten van een order, zonder dat je daarvoor iets hoeft te printen. Aangezien niet iedereen dezelfde systemen gebruikt, is dat ingewikkelder dan het in eerste instantie wellicht lijkt. Het is nodig om koppelingen te maken tussen systemen bijvoorbeeld. Kyocera ziet een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd op dat gebied.

Hoe zit het met scannen?

Het is op zich wel duidelijk dat het maken van fysieke afdrukken op termijn voor het overgrote deel zal verdwijnen. De machines die bedrijven zoals Kyocera op de markt brengen worden echter ook veel gebruikt voor het inscannen van documenten, die op deze manier in de digitale workflow terechtkomen. Daarmee helpen ze enorm bij het digitaliseren van workflows. De verhouding tussen afdrukken en inscannen van documenten is de afgelopen tien jaar, onder andere vanwege de opkomst van de cloud, ook behoorlijk veranderd. Scannen zorgt er dus voor dat multifunctionals langer relevant blijven. Het is dan ook een belangrijk onderdeel van de workflows rondom document management.

Umair Chaudhry, Commercial Director bij Kyocera Document Solutions Nederland

Toch moet ook het toenemende belang van scannen op den duur een keer stoppen. Immers, als de stroom fysieke afdrukken opdroogt, heb je op den duur niets meer om in te scannen. Wat is dan nog het bestaansrecht van een multifunctional en in het verlengde daarvan van Kyocera? Dat ziet Chaudhry vanzelfsprekend zelf ook wel, maar hij wijst er ook meteen op dat er nog een lange weg te gaan is. “Het duurt nog wel even voordat we bij BPM zijn”, constateert hij. Deels is dat vanwege de workflows die sowieso nog moeten worden gedigitaliseerd, maar er zijn nog heel veel sectoren waar papieren afdrukken ook vandaag nog de standaard zijn. Hij noemt de logistieke sector als belangrijk voorbeeld. Met de toename in pakketjes die verstuurd worden, neemt ook het aantal pakbonnen vooralsnog alleen maar toe. Dat zal op termijn ongetwijfeld ook weer afnemen, maar daar zijn we nog niet.

Kyocera gaat van hardware naar software

Met de ontwikkelingen die we hierboven schetsen in het achterhoofd, durven we wel te stellen dat printers en multifunctionals niet meer per se een centrale rol spelen in de toekomstvisie van Kyocera. Allereerst betekent de ontwikkeling richting document management onherroepelijk ook een ontwikkeling richting software. Deze biedt het bedrijf in de cloud aan, maar je kunt het ook on-prem inrichten. De cloud heeft echter wel de toekomst, geeft Chaudhry aan. “Met uitzondering van de machine zelf, kunnen we vandaag de dag al alles in de cloud inrichten voor de klant”, volgens hem. Dat is niet zo vanzelfsprekend als het wellicht lijkt, hebben we in een eerder artikel al eens vastgesteld. Met name de driver draait bij veel ‘cloudoplossingen’ op de markt nog altijd ergens lokaal op een server of machine.

Als inmiddels alles al in de cloud ingericht kan worden, met uitzondering van de machine zelf, dan zien we tot slot ook zeker wel toekomst voor een visie waarbij ook die machines geen rol meer spelen. Is het plan van Kyocera om die er in de toekomst ook helemaal tussenuit te halen? Op dit moment is dat nog niet zo, al kun je al wel alleen de document management software afnemen bij Kyocera zonder dat je er ook hardware bij afneemt.

Chaudhry is echter ook realistisch genoeg om te zeggen dat de hardware nog altijd voor een groot gedeelte van de omzet van het bedrijf zorgt. Het gaat onderaan de streep niet zozeer om hardware of software, maar meer om de overkoepelende ambitie van het bedrijf. “Software is geen doel op zich, maar een middel om minder te printen”, stelt hij tegen het einde van ons gesprek. Tegelijkertijd is het ook zo dat Kyocera omzetgroei niet meer gaat realiseren met het verkopen van meer printers, het aantal printjes zal alleen maar afnemen. “De enige manier om hiermee om te gaan is door het eerst te accepteren, maar ook door te digitaliseren”, sluit hij af. Dat is precies wat Kyocera aan het doen is.

