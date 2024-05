Inmiddels is het alweer zo’n zes maanden geleden dat VMware officieel in handen kwam van Broadcom. De rookpluimen zijn gedeeltelijk opgetrokken en er is veel gezegd en geschreven. Er is uiteindelijk ook veel veranderd. In deze Techzine Talks blikken we terug, want is alles uitgekomen waar men bang voor was? Maar ook hoe staat het er nu voor? Wat kunnen we nog verwachten van VMware by Broadcom?

Broadcom was voordat de overname was goedgekeurd al de boeman, want volgens experts in de markt zou het VMware volledig de vernieling in helpen. Ook zou het voor klanten en partners een hel worden.

Sommige plannen van Broadcom zijn snel uitgevoerd, andere hadden meer tijd nodig en weer andere zijn niet doorgegaan of in een andere vorm. Lang gewenste aanpassingen bij VMware zijn ook doorgevoerd. Zo is er eindelijk een enigszins overzichtelijk productportfolio. Wellicht niet helemaal zoals alle klanten het graag hadden gewild, maar overzichtelijk is het in elk geval wel. Verder stuurt men nu volledig op subscription based licenties, iets wat VMware al van plan was.

De meeste grote klanten hebben vlak voor de overname hun contracten vernieuwd en kunnen de komende drie tot vijf jaar nog onder oude voorwaarden verder. Voor hen zal het belangrijk zijn hoe VMware by Broadcom zich de komende jaren gaat ontwikkelen. Daarvoor zijn augustus en november zeer belangrijk, dan vinden er weer VMware Explore events plaats en zal Broadcom uitgebreid de tijd hebben om mensen van hun visie te overtuigen. In deze aflevering eerst onze visie over VMware by Broadcom op dit moment.

