Mendix World in teken van All-in-One low-code en de Data Hub

Vandaag werd Mendix World afgetrapt, een virtueel event van Mendix dat het fysiek event vervangt. Tijdens Mendix World is Mendix 9 gepresenteerd, alsmede de visie rondom all-in-one low-code en de nieuwe Data Hub.

Volgens de Mendix-CTO Johan den Haan zet Mendix vol in op een all-in-one low-code ervaring. Niet langer gaat het puur om het ontwikkelen van applicaties. Voor grote bedrijven zijn er meer aspecten van belang. Daar wil Mendix met zijn all-in-onestrategie op inzetten.

Zo wil Mendix meer security toepassen in het platform om dat naar een hoger niveau te trekken. Verder moet de gebruikservaring op alle platformen goed zijn en zet het bedrijf steeds meer kunstmatige intelligentie (AI) in om de ontwikkeling van applicaties te versnellen en verbeteren. Zo kan middels AI de complete architectuur van een applicatie automatisch worden verbeterd. Ook het automatiseren van taken middels workflows is iets wat Mendix in de nieuwe versie heeft toegevoegd. Het bouwen van workflows kan nu eenvoudig worden gedaan door citizen developers. Tot slot is er nog de Data Hub.

Mendix Data Hub

De nieuwe Data Hub van Mendix is een aparte oplossing waarin je als bedrijf veel van je bestaande oplossingen kan koppelen middels API’s. Mits er een zogenaamde connector voor beschikbaar is. Zodra je applicaties hebt gekoppeld aan de Data Hub kan je in Mendix 9 direct beschikken over deze data. Bij het bouwen van applicaties kan je dus gebruikmaken van bedrijfsdata die afkomstig is uit diverse bronnen. Hierdoor hoeft data niet langer gedupliceerd te worden, maar kan het gewoon gebruikt worden en is de data altijd up-to-date.

Vanuit Mendix 9 kan je datavelden uit de Data Hub direct slepen naar de velden in je applicatie middels een drag-and-dropsysteem. Daarmee maakt Mendix het gebruik van externe data in te ontwikkelen applicaties veel eenvoudiger. Zeker voor citizen developers die geen kennis hebben van API’s en koppelingen is dit een grote vooruitgang.

De CTO van Mendix, Johan den Haan, legt dit uit in onderstaand interview.