Betty Blocks heeft een Low-Code AI Toolkit geïntroduceerd om bedrijven sneller en flexibeler low-code applicaties met AI-features te laten bouwen. Zonder dat dit invloed heeft op security en de ontwikkelingssnelheid.

Met de Low-Code AI Toolkit en de onderliggende oplossingen kunnen bedrijven makkelijker AI integreren in hun (low-code) applicaties zonder daarvoor grote complexe projecten op te zetten. Hiermee moeten zij makkelijker een duurzame AI-strategie realiseren.

Functionaliteit en use cases

De tool helpt gebruikers verschillende LLM-modellen te verbinden met het Betty Blocks low-codeplatform. Op deze manier kunnen de gebruikers de mogelijkheden van de modellen met behulp van de low-code-oplossingen van het platform verder gebruiken in hun eigen applicaties.

Ook moet de tool gebruikers meer flexibiliteit geven, zodat geen problemen ondervinden door veranderingen in LLM-modellen of wanneer zij geen toegang krijgen tot een LLM-model door nieuwe bedrijfsregels.

Belangrijke use cases voor meerdere verbonden LLM-modellen en het wisselen ertussen zijn volgens Betty Blocks het gebruik voor specifieke documentzoekopdrachten, het geautomatiseerd samenvatten van documenten, het aanmaken van documenten, het versimpelen van complexe teksten, anonimisering van teksten en chatbot-functionaliteit.

AI Search Hub

Eén van de belangrijke AI-tools uit de Low-Code Toolkit van Betty Blocks is AI Search Hub. Deze oplossing helpt bedrijven met betere zoekresultaten in documenten. Op basis van LLM-modellen, maar ook uit bijvoorbeeld Netdocs of Sharepoint, probeert de oplossing de semantische context van een zoekvraag te begrijpen en presenteert op basis daarvan een lijst van relevante documenten. Aan deze documenten is een matchpercentage ten opzichte van de zoekvraag toegekend.

De Low-Code AI Toolkit van Betty Blocks is per direct beschikbaar.

