Shoppen voor wereldwijde connectiviteit met GNX

De (digitale) wereld wordt nog altijd kleiner. Goede, betrouwbare wereldwijde connectiviteit en transparantie met betrekking tot die verbindingen zijn hierdoor belangrijker dan ooit. Dit is van oudsher het domein van grote spelers. Deze aanbieders prijzen – logischerwijs – vooral hun eigen portfolio aan. Aangezien dat niet altijd is wat organisaties nodig hebben, zijn Rutger Bevaart en Rick Mur in 2018 GNX gestart. Hiermee willen ze het ‘pyramidespel’ van de grote jongens doorbreken. Wij spraken recent met de twee heren over wat ze de markt nu precies te bieden hebben.

In de woorden van Bevaart en Mur is GNX de “Booking.com voor connectiviteit”. Dat wil zeggen dat GNX centraal alle beschikbare connectiviteitsopties aggregeert. Deze insteek is in de relatief achtergebleven telecomwereld nog niet bepaald gemeengoed. Toch zal ook die wereld aan deze trend moeten geloven, is hun stellige overtuiging. Vandaar dat ze GNX zijn gestart. Zelf noemen ze zichzelf een “partij die de millennial IT-manager aanspreekt en de markt op zijn kop zet”.

Bevaart en Mur hebben in ieder geval een lange staat van dienst op het gebied van (wereldwijde) connectiviteit. Ze hebben elkaar zo’n 15 jaar geleden leren kennen toen ze midden in de nacht in een datacenter op de grond zaten te werken voor een wijziging in het netwerk van een internet provider. Bevaart is in 2003 voor zichzelf begonnen, waarna zijn bedrijf in 2013 overgenomen werd door Custom Connect en Mur werkte voor een start-up in media en internet streaming technologie (Content Distribution Network). Aan inhoudelijke expertise is er dus geen gebrek, zo lijkt het.

Focus op underlay

Inhoudelijke expertise alleen is een uitstekende fundering voor een bedrijf zoals GNX. Het verhaal vertellen richting de markt is echter ook nodig. Daar worstelden Bevaart en Mur in eerste instantie wel wat mee, geven ze ruiterlijk toe. “We begonnen met het idee om alles aan te bieden wat de markt in de aanbieding heeft op het gebied van connectiviteit”, geven ze aan. Dat is zeker voor een start-up niet te doen. De focus kwam dan ook te liggen op het neerzetten van de beste underlay company, zoals Bevaart en Mur het zelf noemen. GNX is de partij waar je aanklopt als je als organisatie je wereldwijde connectiviteit optimaal wilt inrichten en regelen, is de boodschap.

Rutger Bevaart, CEO GNX

Connectiviteit binnen wereldwijd opererende en verspreide bedrijven, is meer dan alleen internetverbindingen, benadrukken Bevaart en Mur. “Als je een applicatie hebt die gehost wordt in Duitsland, maar beschikbaar moet zijn in China, dan moet je het onderliggende netwerk goed inrichten”, geven ze als voorbeeld. In dit geval is een slimmere oplossing als een privéverbinding naar China dan een vereiste. Je kunt dit niet oplossen via een standaard gereguleerde breedbandverbinding in China.

Het internet zoals we dat allemaal kennen is niet altijd het beste netwerk voor een internationaal Wide Area Network (WAN). Dat roepen partijen tegenwoordig wel vaak. “Een hybride vorm van standaard breedband internetverbindingen en een private backbone, zal voorlopig blijven bestaan”, is dan ook het standpunt van Bevaart en Mur. Dat is inherent aan de extra wensen die klanten hebben. Denk aan SD-WAN-oplossingen, maar bijvoorbeeld ook de relatief nieuwe ontwikkelingen rondom Secure Access Service Edge (SASE).

LARA als moeder van de underlay

Om de wereldwijde connectiviteit goed te regelen als organisatie is het vaak nodig om met diverse grote telecompartijen om de tafel te gaan. Die zijn vooral bezig met het verkopen van hun eigen portfolio. Dat is uiteindelijk ook gewoon logisch natuurlijk. Dat is echter maar zelden de beste oplossing, is het standpunt van GNX. Of je dit nu bekijkt vanuit het oogpunt van kosten, kwaliteit en snelheid, het kan beter. Dat is waar LARA om de hoek komt. Dat is het platform van GNX, waarop het bedrijf de underlay voor klanten baseert.

Als je het platform helemaal terugbrengt tot de essentie, is LARA een AI-aangestuurd systeem en een database of verzameling van databases. Hierin staan alle netwerken wereldwijd en de kennis en ervaring van meer dan 3000 aanbieders van die netwerken. Naast de kennis over al deze netwerken en leveranciers heeft LARA ook inzicht in de kwaliteit van al deze aanbieders. Een klant heeft dus altijd een keuze op basis van echte ervaringen. Het draait niet alleen om de beloftes van een leverancier.

Aan de voorkant is het platform een tool waarmee klanten zelf aan de slag kunnen. Ze kunnen zelf hun wereldwijde connectiviteitsbehoefte organiseren en beheren. Dit gedurende de gehele lifecycle van hun telecomdiensten, van het opvragen van een quote tot en met het hele support proces. LARA integreert dus alle mogelijke diensten en processen tot 1 geheel. Hieronder vallen MPLS, DSL, glasvezel, draadloos, 4G/5G, private connectiviteit maar ook hybride WAN en derhalve ook SD-WAN.

SD-WAN en SASE als enablers

Het doel van het platform is om alle ‘schimmige praktijken’ over te nemen van de klanten. Daarnaast wil GNX ook samen met partners klanten bedienen. Denk hierbij aan het inrichten van SD-WAN bij klanten. “Met SD-WAN haal je autonomie naar je toe als organisatie, maar dat moet natuurlijk niet als resultaat hebben dat je zelf extra IT-beheer moet gaan doen”, zoals Bevaart en Mur het zelf stellen. Vandaar ook dat GNX hiervoor samenwerkt met SD-WAN-leveranciers om ook op dit punt klanten tegemoet te kunnen komen.

Rick Mur, CTO GNX

Partnerships zijn volgens de heren overigens niet alleen gunstig voor GNX en hun klanten. Sterker nog, “de aanjaging van wat wij doen komt primair van SD-WAN-leveranciers en -resellers en inmiddels ook vanuit de vendoren zelf op het moment”. De reden hiervoor is eenvoudig: die partijen zijn niet ingericht om ook de underlay te leveren, iets waar GNX nu juist wel in is gespecialiseerd. De recente toetreding van twee investeerders in GNX zorgt ervoor dat dit soort samenwerkingen alleen maar versnellen. Die openen immers een groot netwerk. Zo zijn er inmiddels samenwerkingen met vendoren gespecialiseerd in SD-WAN en SASE, die GNX zelf benaderd hebben om de underlay te worden.

Drie assen en de toekomst

GNX is zeker niet de enige partij in de markt die zich bezighoudt met het inrichten van de underlay voor connectiviteit. Wat maakt dit bedrijf dan toch speciaal? Volgens Bevaart en Mur is dat hun benadering over drie assen: kwaliteit, beschikbaarheid en snelheid van leveren. Oftewel, hoeveel van elk van die drie heb je op basis van SLA, richtlijnen en andere parameters nodig om je connectiviteit optimaal in te richten? Dat kunnen zij naar eigen zeggen beter leveren dan andere partijen. Daar ontbreken een of meerdere assen in het aanbod.

Richting de toekomst zijn er nog genoeg plannen om deze benadering over drie assen nog effectiever te maken voor klanten. Automatisering staat hierbij hoog op het lijstje, waarbij alle kennis in een systeem gestopt wordt dat klanten on-demand gaat helpen. Dat is nu dus nog niet zo. Nu voert een klant in het front-end van LARA de wensen en eisen in, waarna iemand van GNX ermee aan de slag gaat om het optimaal op te kunnen leveren. In de toekomst gaat die stap er tussenuit. Er komt dus nog genoeg aan van deze Nederlandse start-up, waar we het laatste nog niet van gehoord hebben, is onze overtuiging na ons gesprek.