Review: Zebra EC50/EC55 – smartphone met Zebra DNA

Met de EC50 en EC55 introduceert Zebra naar eigen zeggen een nieuwe categorie individually assigned mobile computer. Dat wil zeggen, een persoonlijke smartphone die zakelijk meer kan dan een standaard smartphone. Wij kregen de kans om de EC55 wat beter te bekijken. Is dit echt een nieuwe categorie? En weet het toestel daadwerkelijk het gat tussen zakelijk en persoonlijk te overbruggen? Je leest het in dit artikel.

Ondanks de opkomst van BYOD is het in veel sectoren nog altijd gebruikelijk om medewerkers te voorzien van een mobiel device. Zeker als het sectoren betreft waarbij een standaard smartphone niet voldoende is, omdat de werkzaamheden extra features eisen. Dan kun je kijken naar leveranciers van ruggedized toestellen zoals Samsung met de XCover-lijn, of voor een Cat-toestel gaan. In omgevingen waar je veel moet scannen, is er nu echter ook een product van Zebra Technologies, of eigenlijk meerdere. Het bedrijf heeft sinds kort de EC50 en EC55 in het portfolio opgenomen.

Meerdere varianten

De Zebra EC50 en EC55 maken gebruik van dezelfde basis. Het verschil tussen de twee modellen zit in de aanwezigheid van een mobiele dataverbinding. De EC50 is wifi-only, de EC55 beschikt over LTE, naast wifi. Bluetooth hebben ze uiteraard ook allebei. Van de EC55 die wij ter test opgestuurd hebben gekregen door Zebra zijn er verder ook nog meerdere varianten, en dan niet alleen op het gebied van RAM en opslagcapaciteit (waarover verderop meer). Er is er namelijk eentje met scanmodule en eentje zonder.

Scannen met een dedicated module is vele malen effectiever dan scannen met de camera van een device. Als je weleens bij een toegangspoortje hebt gestaan voor een evenement en hebt moeten toezien hoe een medewerker minutenlang bezig is om een barcode te scannen met de camera van een smartphone, zal je dit onmiddellijk herkennen en beamen.

Het scannen van tickets in de hospitality-sector is ook precies een van de use-cases die Zebra voor ogen heeft met de EC50/EC55. Naast hospitality zijn ook sectoren zoals retail, warehouse management en gezondheidszorg belangrijk voor Zebra met deze devices.

Voor devices zoals de EC50 en EC55 is het nooit evident om reële prijzen te noemen. De listprijs van de EC55 die wij in handen hebben bedraagt 1314 euro, maar de prijs die je als afnemer daadwerkelijk betaalt ligt een stuk lager. Dat bepalen partners voor een belangrijk deel. Als we kijken naar Centralpoint, een Zebra-partner, dan zien we daar een prijs van 822 euro exclusief BTW staan. De uiteindelijke prijs is sowieso afhankelijk van allerlei zaken, zoals het aantal devices dat je afneemt en eventuele extra diensten.

Transitie van hardware naar geïntegreerde oplossingen

Zebra heeft de strategie de laatste jaren wat aangepast. Dat hoorden we vorig jaar al eens tijdens een gesprek met Chip Yager, VP Corporate Strategy bij het bedrijf. Het gaat steeds meer over oplossingen, niet zozeer meer alleen om de hardware/producten. Uiteraard speelt de verkoop van scanners en printers nog altijd een cruciale rol in de strategie van Zebra, maar uiteindelijk draait het om datgene wat je ermee kunt in de praktijk. Tijdens ons gesprek met Yager vorig jaar ging het wat betreft verschuiving van strategie vooral om bijvoorbeeld de FulfillmentEdge, een van de Intelligent Edge Solutions van Zebra. Dit is een executielaag aan klantzijde die dataprocessen moet stroomlijnen. Een voorbeeld hiervan is het mappen van een volledig magazijn en dat vervolgens beschikbaar stellen via een slimme bril. Het idee van de nieuwe strategie is dat alles meer datagedreven wordt.

De introductie van de Zebra EC50 en EC55 kun je wat ons betreft ook zeker zien als een voorbeeld van de genoemde koerswijziging. Dit nieuwe product is namelijk ook een geïntegreerde oplossing, maar dan in eerste instantie op een andere manier. Het is immers niet alleen een zakelijk endpoint waarmee je werkzaamheden kunt uitvoeren, maar daarnaast ook een smartphone. Dat houdt in dat het zowel een zakelijk als een gepersonaliseerd device is. Daarbovenop komen nog de extra software en diensten van Zebra, waar we verderop dieper op in zullen gaan.

Zebra noemt de EC50 en EC55 zelf een smartphone-style enterprise mobile computer. Het doel ervan is om medewerkers zo productief mogelijk te laten zijn. Door de twee karakteristieken met elkaar te verenigen, moet dat mogelijk zijn. Wij hebben van Zebra de EC55 opgestuurd gekregen om mee aan de slag te gaan, dus we zullen ons vanaf hier beperken tot het noemen van de EC55. Vrijwel alles wat we over de EC55 zeggen, geldt ook voor de EC50.

Smartphone-uiterlijk

Over de look en feel van de Zebra EC55 kunnen we kort zijn. Hier wordt de belofte van styling van een smartphone zeker waargemaakt. Het toestel ligt in je hand als een smartphone, voelt niet hoekig of bonkig en is uitstekend afgewerkt. De afmetingen zijn met 15,5 x 7,6 x 0,98 cm bescheiden, evenals het gewicht van 173 gram. Met de extra grote accu (waarover later meer) gaat de dikte naar 1,18 cm en het gewicht naar 183 gram.

De behuizing is van aluminium, met uitzondering van het batterijklepje. Dat is van plastic. Op het eerste gezicht lijkt de behuizing zelf ook van plastic te zijn, maar dat komt door de coating die erop zit. De voorkant ziet eruit als een gangbare smartphone, inclusief front-facing camera en een notificatieled. Achterop zien we tot slot een camera en een flitser zitten. Zo op het eerste gezicht heb je dus alles wat je van een smartphone mag verwachten in een verpakking die ook aan deze omschrijving voldoet.

Zakelijke insteek

Je kunt aan de buitenkant echter ook al meteen de zakelijke features van de Zebra EC55 zien. Zo zien we relatief veel knoppen en zit er bovenop een 1D- en 2D-scanmodule. Je kunt er ook voor kiezen om die scanmodule niet te nemen, zoals we eerder al aanhaalden. De optie om een scanmodule te kunnen afnemen zal ook vast een reden zijn geweest om de aan/uit-knop niet aan de zijkant te plaatsen, wat gangbaar is voor een smartphone, maar bovenop. Op beide zijkanten zit namelijk een grote scanknop. Deze knoppen zijn voorzien van wat reliëf, zodat ze ook op de tast niet te missen zijn. Naast deze knoppen zien we nog een volumeknop en een extra zwarte knop. Dat is de PushToTalk-knop, waarmee medewerkers via wifi met elkaar kunnen praten, mits je er een licentie voor afneemt. Je kunt de knoppen ook zelf programmeren, mocht je het graag anders zien.

Achterop de EC55 zien we twee contactpunten, net onder de locatie van de NFC-chip. Deze contactpunten maken het mogelijk om de zogehetenTrigger Handle te koppelen. Hiermee maak je van de EC55 een scanpistool. Er is overigens ook een variant van de EC55 zonder deze contactpunten, mocht je dit soort accessoires sowieso niet gaan inzetten.

Naast dit specifieke accessoire, zijn er nog talloze accessoires beschikbaar voor de Zebra EC55, zoals een dock waarmee je de EC55 tot workstation ombouwt, inclusief aansluitingen voor randapparatuur. Een andere die we hier specifiek willen uitlichten, is een grotere accu. Standaard heeft de EC55 een 3060 mAh accu, maar deze kun je zelf vervangen en upgraden naar 4180 mAh. Daarvoor heb je wel ook een ander afdekklepje nodig, met een lichte bobbel achterop het toestel als gevolg.

Ruggedized, verder bescheiden specs

Als je bedenkt dat een device zoals de Zebra EC55 in zakelijke omgevingen gebruikt wordt, is het zaak om het apparaat optimaal te beschermen. Een zekere mate van ruggedization is dan welkom. Dat is Zebra met de EC55 ook gelukt, ondanks de smartphone-looks van het apparaat. Het toestel voldoet namelijk aan de MIL-STD-810G-specificaties. Dat wil zeggen dat hij zonder verdere bescherming tegen een val van 1,2 meter hoogte op beton kan. Dat maakt het relatief slanke design van het toestel wat ons betreft nog iets knapper.

Het toestel heeft verder ook een IP67-certificering meegekregen met betrekking tot stof- en waterdichtheid. Dat is niet de hoogste certificering, maar betekent wel dat hij een halfuur lang 1m diep in het water ondergedompeld kan worden, zonder dat dit de functionaliteit aantast. Voor de omgevingen waarvoor dit apparaat bedoeld is, zal dit voldoende zijn, schatten we zo in.

Kijken we naar de overige specs van de Zebra EC55, dan zien we dat die overeenkomen met die van een mid-ranger uit de smartphonewereld. De Snapdragon 660 is een al wat oudere octacore-SoC uit het middensegment van Qualcomm. Navraag bij Zebra leert dat deze SoC gericht zou zijn op de zakelijke markt, met een langere ondersteuning als gevolg. Wij hebben dat niet kunnen verifiëren. Er zijn in ieder geval ook heel veel consumentensmartphones met de Snapdragon 660 onder de motorkap.

RAM en interne opslag zijn met respectievelijk 3GB en 32GB of 4GB en 64 GB (afhankelijk van de uitvoering die je neemt) ook van de midrange-signatuur. Je kunt de opslagcapaciteit overigens wel uitbreiden middels microSD-kaartje.

De camera’s hebben een resolutie van 5 MP voor die aan de voorkant, terwijl de hoofdcamera achterop een sensor heeft met een resolutie van 13 MP. De aperture is met f/2.0 niet bijzonder te noemen. Het beeldscherm valt ook in die categorie: 1280×720 pixels op 5 inch kom je in de smartphonewereld eigenlijk nooit meer tegen. De helderheid is met 450 nits in orde. Ook buiten in de zon is dit paneel goed afleesbaar.

Wil je op je gemak eens door de specificaties lezen van de EC55, dan kun je dat via deze link doen.

Kun je uit de voeten met de specs?

Eigenlijk moet je de specs van een device zoals de Zebra EC55 niet 1-op-1 vergelijken met die van reguliere smartphones. We hebben dat hierboven gedaan om toch iets van een referentie te kunnen geven. Maar uiteindelijk gaat het er natuurlijk vooral om of je zakelijk vooruit kan met de specificaties. En dat is zeker het geval, is ons oordeel. We zouden zo snel geen zaken kunnen bedenken die je in zakelijke omgevingen waarin je met een EC55 rondloopt, niet zou kunnen doen vanwege specs die tekortschieten. In de praktijk hoef je al enige tijd niet meer per se een smartphone te hebben met high-end specificaties om toch goed je werk te kunnen doen.

Een groot voordeel van relatief bescheiden specificaties is daarnaast ook dat ze niet zoveel stroom verbruiken. Koppel je dit ook nog eens aan de grotere accu, dan heb je helemaal een uitstekende combinatie. We hebben uiteraard niet een hele dag bij de balie van een luchtvaartmaatschappij gestaan om de accuduur te testen, maar kunnen op basis van de ervaring die we er in de praktijk mee opgedaan hebben, dat de accuduur van de EC55 meer dan dik in orde is.

Android met Zebra-touch

Kijken we naar de software die op de Zebra EC55 draait, dan is dat voor het grootste gedeelte standaard Android, versie 10 in dit geval. Zebra belooft in ieder geval upgrades tot en met Android 12. Daarna is men afhankelijk van de ondersteuning vanuit Qualcomm, of er nog upgrades komen. De EC55 zal in ieder geval vier jaar lang te koop zijn en niet minder dan acht jaar ondersteuning krijgen. Een dergelijke lange beschikbaarheid en ondersteuning speelt in op de wens bij organisaties om niet te veel verschillende devices en verschillende platforms in omloop te hebben.

Security is uiteraard een van de voornaamste aandachtspunten bij het Android OS. Daar legt Zebra dan ook de nodige nadruk op. Zo is er LifeGuard for Android, dat specifiek is ontwikkeld om devices gedurende hun hele lifecycle (de in totaal acht jaar waar we het hierboven over hadden) te voorzien van de juiste security. In de zakelijke wereld is dat iets lastiger dan voor consumenten. In zakelijke omgevingen wil je vooraf inzicht hebben welke devices in aanmerking komen voor een update, maar ook of de apps die erop staan compatibel zijn. Is dit niet het geval, dan kan het weleens nodig zijn om nog even door te gaan op de verouderde versie. Dit zijn zaken waar LifeGuard voor bedacht is. Om dit te kunnen inzetten, moet je overigens ook OneCare-support afnemen.

In het licht van de nadruk op security bij Zebra, verrast het ons overigens wel een beetje dat het niet mogelijk is om biometrie in te zetten om de EC55 te unlocken. Dat wordt toch gezien als veiliger dan een pincode, wachtwoord of patroon. Dit zal ongetwijfeld te maken hebben met de hardware-keuzes die Zebra gemaakt heeft voor de EC55. Gevraagd naar de reden voor het niet aanbieden van biometrische ontgrendelmogelijkheden, geeft ons contactpersoon bij Zebra zelf aan dat NFC steeds prominenter wordt in de zakelijke wereld. Niet alleen voor toegang of tijdregistratie, maar ook voor het vrijgeven van een EC55.

Mobility DNA

Een van de belangrijkste termen als het gaat om extra software en diensten van Zebra, is zonder twijfel Mobility DNA. Onder deze paraplu heeft Zebra een enorm assortiment aan extra functionaliteit ontwikkeld dat zonder extra kosten beschikbaar is bij de EC55. Het voert hier veel te ver om deze hele suite door te spreken. We pikken er dus een paar uit. Kijk via deze link echter vooral ook zelf even wat erin zit. Zo is er Mobility Extensions (Mx), een gratis extra laag features die Android veiliger maken. Je kunt er zelf voor kiezen welke onderdelen je wilt gebruiken. Er is een feature die je wifi-verbinding beveiligt, maar ook eentje die bepaalt welke applicaties je kunt installeren, om een paar zijstraten te noemen.

StageNow is hier ook het vermelden waard. Hiermee kun je de configuratie van een apparaat of honderden apparaten heel eenvoudig doorvoeren, namelijk door deze een barcode te laten scannen of een NFC-tag te gebruiken. Er is een Restricted Mode van StageNow, waarmee je de Google Mobile Services uitschakelt, wat positieve gevolgen heeft voor de privacy van je apparaten en de gebruikers ervan.

DataWedge mag ook zeker niet ontbreken hier. Deze dienst maakt het mogelijk om data vergaard via de scanner, NFC-chip, camera of Bluetooth-scanners naar om het even welke applicatie te sturen. DataWedge formatteert het in het juiste format voor de applicatie waar het naartoe moet.

Zebra is ook servicemanagement niet vergeten binnen Mobility DNA. De PowerPrecision Console houdt de staat van accu’s in de gaten, terwijl Device Diagnostics bepaalt of een device naar een Zebra Repair Center gebracht moet worden, of dat on-site reparatie mogelijk is.

VisibilityIQ voor optimale inzichten

Met LifeGuard for Android en Mobility DNA zijn we nog steeds niet rond als het gaat om extra’s die Zebra kan bieden bij de EC55. Ook dit toestel is onderdeel van de datagedreven strategie van Zebra. Dat wil zeggen, het is mogelijk om relevante inzichten te halen uit de data afkomstig van de Zebra EC55. Dit doe je middels VisibilityIQ. Dit is een van de Intelligent Edge Solutions die gebruikmaken van het Savanna-platform van Zebra. Het al eerder aangehaalde FulfillmentEdge maakt daar ook onderdeel van uit, evenals nog een handvol andere diensten.

VisibilityIQ valt uiteen in verschillende ‘smaken’. Twee ervan zijn min of meer gekoppeld aan andere onderdelen van het portfolio van Zebra en versterken deze. VisibilityIQ OneCare en VisibilityIQ DNA halen extra inzichten uit OneCare en Mobility DNA, respectievelijk. In het geval van OneCare heb je reparaties en security (met LifeGuard) al behoorlijk op orde voor de lifecycle van het toestel. Voeg je daar VisibilityIQ aan toe, dan kun je uit die reparaties en security-updates nog lessen trekken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het terugdringen van het aantal reparaties en het opnieuw trainen van je mensen op het gebied van security. Met VisibilityIQ DNA aggregeer je als het ware de data uit onder andere de PowerPrecision en StageNow-tools in een enkele omgeving.

Wat ons betreft de interessantste smaak van VisibilityIQ is Foresight. Zoals de naam al aangeeft, kun je hiermee predictief aan de slag gaan. In een enkel dashboard in de cloud komt alle data van de devices binnen, waar je vervolgens actie op kunt ondernemen. Je kunt bijvoorbeeld kijken of de verdeling van devices binnen je organisaties optimaal is, of er per seizoen bijgestuurd moet worden, maar ook bijvoorbeeld de wifi-kwaliteit of prestaties van werkgeheugen of opslag monitoren. Dit uiteraard wederom allemaal om zo weinig mogelijk downtime te hebben en dus zo productief mogelijk te kunnen zijn.

Conclusie: overtuigend totaalplaatje

Zebra heeft met de EC55 best een knappe prestatie neergezet wat ons betreft. Het apparaat combineert ten minste vier afzonderlijke zaken in een enkel device:

Het is voor een zakelijk, ruggedized endpoint device een tamelijk elegante en handzame verschijning. De keuze voor Android zorgt ervoor dat hij ook herkenbaar aanvoelt voor veel mensen. Het toestel heeft uiteraard niet het elan van een moderne high-end of zelfs goede mid-range smartphone, maar dat mag en kan je ook niet verwachten. Althans, niet als je de prijs ook nog een beetje schappelijk wilt houden. Je kunt je ook afvragen of dit überhaupt meerwaarde zou bieden in de omgevingen waarvoor het device is bedoeld.

Dankzij de ingebouwde scanner, de ruggedized eigenschappen en de zeer goede accuduur is het een echt werkpaard voor sectoren die dit zoeken. Denk hierbij aan hospitality, retail, gezondheidszorg, maar in het geval van de EC55 ook werkzaamheden ‘in het veld’.

De Mobility DNA suite biedt veel extra zaken bovenop Android. Naast extra security gaat het ook om tools voor het verbeteren van de productiviteit en het onderhoud van de devices.

De EC55 gedraagt zich niet als een typische smartphone op het gebied van lifecycle. Hij kan vanaf launch in ieder geval acht jaar mee. LifeGuard zorgt ervoor dat dit ook veilig kan, samen met de EMM of MDM die je als organisatie gebruikt. De mogelijkheid om hier ook nog VisiblityIQ aan toe te voegen, helpt hier alleen maar verder bij.

Zebra levert met de EC55 niet alleen een endpoint device, maar eigenlijk een endpoint binnen een ecosysteem. Een ecosysteem waarin dankzij alle extra diensten en tools heel veel mogelijk is. Het is wel aan te raden om je vooral in de diensten goed te verdiepen. Dat zijn er veel en van bijvoorbeeld OneCare alleen al zijn meerdere varianten en meerdere looptijden. Een Zebra-partner kan je hier ongetwijfeld alles over vertellen.

Richt je het geheel goed in, dan kun je de EC55 optimaal inzetten in je omgeving. Dat wil zeggen, zoveel mogelijk in de handen van de medewerkers. Daar kunnen ze het verschil maken. Niet als ze bij de IT- of reparatieafdeling liggen. De aanschafkosten voor de EC55 zijn relatief hoog. Dat geeft Zebra ook zelf aan, ook al is het lastig om er echt een prijs op te plakken. De lange lifecycle en de extra diensten en tools zorgen als het goed is toch voor een aantrekkelijke TCO. De robuustheid en de vervangbare accu dragen hier uiteraard ook aan bij.

Zebra zelf heeft het over een TCO die de helft is van de kosten als je in plaats van voor de EC55 gaat voor een gewoon consumententoestel. Of dat ook voor iedereen het geval is, valt te bezien natuurlijk. We kunnen nu eenmaal niet acht jaar vooruitkijken. Dat je op langere termijn investeringen terug kunt verdienen door een totaalplaatje zoals de EC55, lijkt ons echter niet meer dan logisch.