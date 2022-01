Green IT: Gaan innovatie en sustainability wel samen?

Sustainability is een onderwerp dat steeds belangrijker wordt. Inmiddels is vrijwel iedereen het er wel over eens dat we beter met het milieu en de natuur moeten omgaan. Bedrijven willen uit zichzelf ook wel duurzamer worden. Veelvoorkomende vraag is; hoe doe je dat? Kan je ook innoveren en duurzaam zijn? Of betekent het automatisch hogere kosten?

In deze podcast staan we stil bij duurzaamheid en alle haken en ogen die eraan zitten. Vooral grote bedrijven zijn hier al druk mee en komen met allerlei sustainability reports. Hoe serieus moeten we die rapporten nemen? Kunnen we die ESG scores serieus nemen? Of is dit meer marketing en zogenaamde green washing?

Daarnaast beweegt men vanuit de EU richting een CO2-belasting die forse impact kan hebben op het bedrijfsleven. De hoeveelheid kilometers die werknemers per jaar afleggen, gebruikt de IT-afdeling groene of grijze datacenters, welke clouds worden er gebruikt? Ook zouden vliegtickets zomaar twee keer zo duur kunnen worden, wat flink wat impact zal hebben op zakenreizen. Met de juiste keuzes kan je innoveren en duurzamer worden, daar kan iedereen mee beginnen, maar 100% duurzaam is nog te hoog gegrepen voor de meeste bedrijven.

