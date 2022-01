Security awareness training is onzin

Aandacht voor cybersecurity is niet langer te negeren. Helaas hebben veel bedrijven er in negatieve zin al mee te maken gehad. Ze zijn bijvoorbeeld slachtoffer geworden van ransomware, of iemand heeft toegang gehad tot data waar die niet bij had mogen komen. Onderaan de streep is een goede IT-hygiëne vandaag de dag gewoon belangrijk, maar waar bestaat die hygiëne precies uit? Sommige bedrijven focussen vooral op security awareness onder de gebruikers, maar is dat zinvol? Hoe moet je IT-hygiëne er dan uit zien?

In deze Techzine Talks gaan we dieper in op security vandaag de dag en waarom security awareness training volgens onze experts onzin is. Waar je wel op moet letten en waar de aandacht juist wel naartoe moet gaan. Kan je de verantwoordelijkheid van je security bij je gebruikers neerleggen? Meer in deze podcast.

Een andere goede podcast over cybersecurity is onze ransomware podcast die we vorig jaar maakte, deze kan je hier terugluisteren: Ransomware – backups zijn niet meer voldoende.

