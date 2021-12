Techzine Talks kersteditie: De terugblik op 2021

We sluiten het jaar netjes af met een speciale kerstaflevering. In deze aflevering is de complete redactie aanwezig en bespreken we 2021. Wat heeft de IT-sector in 2021 gedomineerd? We werken nog steeds thuis, maar hoelang nog? Krijgen we meer chips in 2022? Heeft elk bedrijf al een digitaal hoofdkantoor? Wat is de toekomst van middle management in deze tijd? En zo kunnen we nog even doorgaan.

Luister elke week door je te abonneren via: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts of andere dienst.

Berry, Geert, Sander en Coen nemen je mee door 2021. Een leuke, informatieve maar ook gezellige afsluiter van het jaar met wat serieuze analyses tussendoor.

We danken al onze luisteraars die het afgelopen jaar zijn geabonneerd op de Techzine Talks podcast. We hopen jullie in 2022 weer terug te zien bij onze nieuwe serie podcasts.

