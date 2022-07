Wat doet Fujitsu nu precies? Een vraag die moeilijk te beantwoorden is, want het bedrijf heeft een breed portfolio als je naar hun website kijkt. Bij veel IT-professionals staan ze vooral bekend als een fabrikant zoals Dell of HPE. Toch doen ze een hoop meer en ligt de focus nu meer op outsourcing en IT modernisering en allang niet meer op het dozen schuiven. Tijd om wat duiding aan te brengen in dit gigantische Japanse bedrijf.

De roots van Fujitsu liggen in Japan. Zo’n 70 procent van de omzet komt ook uit Japan. Het bedrijf heeft meer dan 100.000 werknemers en een breed portfolio aan IT-oplossingen en producten. Als je Fujitsu snel zou moeten duiden is dat enorm lastig. Dit heeft ook een beetje met de Japanse cultuur te maken, ze communiceren veel minder dan bijvoorbeeld grote Amerikaanse techbedrijven. Die hebben een veel grotere marketingmachine en zoeken de communicatie wel.

We spraken recent met de nieuwe managing director van Fujitsu Nederland, Davy van Iersel, die sinds januari 2022 in dienst is. In de eerste maanden na zijn aanstelling heeft hij eerst wat zaken recht moeten zetten. Het boekjaar 2021 werd in Nederland namelijk met rode cijfers afgesloten. Voor 2022 is het vooruitzicht weer positief. Binnen de organisatie zijn wat wijzigingen aangebracht, waaronder het aanstellen van Van Iersel. Hij wil echter vooral vooruit kijken. Hoe gaat van Iersel Fujitsu Nederland weer op de kaart zetten? Waar legt hij de focus?

Voorafgaand aan dit interview hebben we ook de plannen van het Japanse bestuur bekeken, om te zien wat hun toekomstvisie en strategie is en in hoeverre dat aansluit bij de activiteiten in Nederland. Van Iersel zegt over die strategie, dat dat het grote lijnen verhaal is, maar elk land wel wat vrijheid heeft om te sturen op lokale behoeftes. Volgens van Iersel is Fujitsu Nederland een van de kleinere markten voor het bedrijf, maar wel een hele belangrijke. In het Verenigd Koninkrijk is Fujitsu heel succesvol met services business, terwijl in Duitsland nog veel fysieke producten (servers, laptops, storage, etc) worden verkocht. In Nederland ligt de focus nu op outsourcing en het begeleiden van bedrijven bij innovatie trajecten en complexe migraties.

Fujitsu Nederland meer efficiëntie en lange termijn partners

Fujitsu is van oudsher een hardware en services bedrijf en dat zal het ook blijven. Volgens Van Iersel lag de focus voorheen op veel on-site delivery en heel veel maatwerk. Nu ligt de focus bij sales meer op standaardoplossingen en maakt Fujitsu veel meer gebruik van de global delivery centers in Polen, Portugal en India. Hierdoor zijn de kosten een stuk lager, maar is tegelijk de kwaliteit ook toegenomen.

Ook wordt er beter naar het geheel gekeken, waar heeft een klant behoefte aan en waarin kan Fujitsu nog meer helpen. Voorheen verkocht Fujitsu in Nederland zijn producten en oplossingen los van elkaar, nu is het meer een pakket. Hierdoor kan het bedrijf ook sturen op XLA in plaats van SLA. Met een XLA biedt Fujitsu veel meer dan een contract met bepaalde garanties (SLA), het biedt een commitment in welke resultaten de klant mag verwachten van een oplossing. Het is ook meer een continu proces waarin beide partijen actief moeten samenwerken om tot goede resultaten te komen. Hier staat tegenover dat de klant ook min of meer wordt verplicht voor een driejarig contract te kiezen, dat is bij een XLA veel interessanter dan een 1 jarige overeenkomst. Volgens van Iersel heeft dit al direct zijn vruchten afgeworpen en zijn er meer orders in Q1 geplaatst dan in heel boekjaar 2021.

Middellange termijn focust op outsourcing en moderniseren van IT-omgevingen

Fujitsu doet nu al behoorlijk wat outsourcing voor bedrijven. Hierbij bemannen ze bijvoorbeeld de interne supportafdeling en ondersteunen ze werknemers van de klant met hun werkplek. Van het leveren en pushen van applicaties tot Windows-installaties. Ook gebruikersproblemen met applicaties en het aanbieden van interne chatkanalen.

Dat is min of meer ook waar Fujitsu op door wil bouwen, maar dan nog wat prominenter, pro-actiever en preventiever. Het wil bij klanten de partner worden voor grote moderniseringsprojecten. Bedrijven die honderden applicaties in gebruik hebben, die te kampen hebben met veel legacy en inefficiëntie willen ze helpen met moderniseren. Fujitsu gebruikt zelf de term digitale transformatie, maar daar houden wij niet zo van.

Waar het op neer komt is dat Fujitsu een aantal oplossingen van partners heeft omarmd om dit snel mogelijk te maken bij klanten. Zo is Fujitsu een grote ServiceNow partner. Met het Now-platform van ServiceNow wil het bedrijfsprocessen snel moderniseren en vervangen. Hiervoor is het platform van ServiceNow ook zeer geschikt.

Ook het hele IT Service Management en HR onboarding kan met ServiceNow snel worden gemoderniseerd. Daarnaast gebruikt Fujitsu ook nog UIPath als RPA-platform, waarmee veel bedrijfsprocessen waarbij nog handmatige werkzaamheden zijn vereist, kunnen worden geautomatiseerd. Zeker bij veel legacy-applicaties kan dat erg handig zijn.

Daarnaast kan je er bij grote organisaties niet omheen dat er legacy applicaties vervangen moeten worden. Vaak hebben grote bedrijven honderden applicaties in gebruikt die ooit voor een specifiek doel zijn ontwikkeld en waar men niet zomaar zonder kan. Hiervoor heeft Fujitsu de partners Mendix en Outsystems opgetekend, de twee grootste low-code spelers. Hiermee kunnen snel moderne applicaties worden ontwikkeld om de oude legacy te vervangen.

Tot slot heeft Fujitsu een grote focus op security, als je de infrastructuur en het applicatielandschap gaat moderniseren moet alles wel secure zijn. Van het endpoint tot aan de cloudoplossingen. Ook daar ligt een grote focus op.

Volgens van Iersel is Fujitsu in Nederland al bij een aantal grote klanten hier druk mee bezig, maar dit moet de komende jaren nog fors gaan toenemen. Vanuit het hoofdkantoor in Japan worden inmiddels ook cursussen aangeboden om Fujitsu werknemers hiervoor te trainen. Ook in Nederland worden mensen getraind.

Security, Digital & Cloud en ServiceNow zijn ondergebracht in zogenaamde micro-enterprises. Deze micro-enterprise werken als start-up met Fujitsu als backbone. Hierdoor kunnen deze micro-enterprises op een agile manier werken en sneller reageren op de markt.

Op de lange termijn veel aandacht voor sustainability

In de rapporten die we lazen van Fujitsu kwam naar voren dat het bedrijf in 2030 verschillende oplossingen wil gaan aanbieden rondom het thema sustainability. Technologie waar de maatschappij echt baat bij moet gaan hebben. Zo wordt er gekeken naar oplossingen om klanten te helpen milieuvriendelijker te produceren. Hoe je technologie kan inzetten om gezonder te leven. Hoe je meer vertrouwen met technologie in de samenleving kan brengen. Hiervoor ligt volgens van Iersel een grote rol in Blockchain-technologie om transparantie in supply chains te creëren.

De doelstellingen voor 2030 klinken niet verkeerd als je kijkt naar de samenleving vandaag de dag. De vraag naar meer duurzaamheid wordt elk jaar groter. Als bedrijf inzetten om oplossingen die daaraan bijdragen is dan ook logisch.

Al stelt van Iersel dat ze nu op kleinere schaal ook al bezig zijn met duurzaamheid. Ook min of meer gedreven door klanten en jongere werknemers. Zo krijgen ze steeds vaker de vraag naar stroomverbruik en hitteproductie van bijvoorbeeld servers. Als je dat kan optimaliseren heb je een beter verkoopbaar product. Ook heeft van Iersel zelf gekeken naar praktische zaken, zoals een duurzamer kantoor en wagenpark. Bij Fujitsu zetten ze in op hybride werken, ook dat is uiteindelijk duurzamer. Op het Fujitsu kantoor is veel ruimte om samen te werken met collega’s en hebben ze midden in het kantoor een grote bar geplaatst, zodat er ook sociaal contact is.

Conclusie

Het mag duidelijk zijn dat Fujitsu Nederland niet de makkelijkste jaren achter de rug heeft. Van Iersel is begin dit jaar begonnen en heeft naar eigen zeggen al wel een eerste stempel kunnen drukken op de organisatie. De verkoop van producten is geoptimaliseerd en veel efficiënter. Daarnaast zijn de doelen en de strategie duidelijk.

Nu is het afwachten of hij de complete strategie goed krijgt ingevoerd en het lokale kantoor kan transformeren naar een betrouwbare outsourcingspartner en partner om je IT te moderniseren. Wij zijn benieuwd waar Fujitsu Nederland volgend jaar rond deze tijd staat.