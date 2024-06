Lancering van een nieuw AI-fonds vanuit Cisco Investments moet het mogelijk maken en houden voor startups wereldwijd om goede en veilige AI-oplossingen in de markt te zetten. Het is een van de manieren waarop Cisco relevant wil zijn en blijven in het tijdperk van AI.

Cisco is wellicht niet de eerste partij waar je aan denkt als het gaat om relevantie in het tijdperk van AI. Het is allereerst geen nieuwe speler met een enorm disruptieve nieuwe technologie. Daarnaast heeft het een imago nogal een logge organisatie te zijn. Die stuur je niet zomaar even bij, iets wat op zich wel belangrijk is om relevant te blijven in een wereld die zo snel ontwikkelt als die van AI. Toch maakt de nieuwe Chief Stategy Officer van Cisco, Mark Patterson, er tijdens Cisco Live een punt van het bedrijf wel degelijk de ambitie heeft om een centrale rol op zich te nemen. Hij noemt het zelf organische en inorganische innovatie in het AI-tijdperk.

Vier pijlers: bouwen, partneren, kopen en investeren

Om de relevantie te pakken en te behouden, stapt Cisco er vanuit een heel breed perspectief in. Patterson zelf noemt dat build, partner, buy and invest, oftewel bouwen, partneren, kopen en investeren. Bouwen doet het in ieder geval zeker, getuige de nieuwe AI-stack die het samen met Nvidia en VAST Data vandaag heeft gelanceerd. Het is ook niet meer dan logisch dat Cisco op dit vlak een belangrijke rol speelt en pakt. Als grootste infrastructuurspeler ter wereld en snel groeiende securityspeler kan het zorgen voor het verbinden en beveiligen van AI-omgevingen en -workloads.

Die zelfde aankondiging van vandaag geeft ook meteen het tweede gedeelte aan van de viertrapsraket richting AI-relevantie van Patterson. Cisco kan niet alles zelf en wil dat ook helemaal niet. Daarom partnert het met andere partijen die bepaalde dingen (veel) beter kunnen. In dit geval Nvidia en VAST Data. Op andere vlakken geldt dit ook. Zo gaat Cisco niet zelf aan de slag om LLM’s te bouwen, maar partnert het met Mistral AI en Cohere.

De kooppijler is er eentje waar Cisco meer dan een beetje bekend mee is. Het bedrijf deed de eerste overname in 1993 en is daar sindsdien niet meer mee gestopt. Het heeft veel grotere overnames gedaan, met die van Splunk als verreweg de grootste, en nog veel meer kleine. Hieronder zie je een plaatje met wat overnames op het gebied van AI:

Op bovenstaand plaatje is ook meteen de laatste pijler te zien, die van investeringen. Ook dat doet Cisco al een kleine 30 jaar. Zo is het de grootste investeerder in de meest recente investeringsronde van om en nabij de 1 miljard dollar voor Scale AI. Dit is een bedrijf dat trainingsdata levert voor AI-toepassingen zoals zelfrijdende auto’s, robotica, AR/VR en meer. Het neemt investeren in AI dus overduidelijk serieus.

Nieuw investeringsfonds voor AI van 1 miljard dollar

Om dat laatste kracht bij te zetten, voor zover het nog niet duidelijk was dat Cisco AI zeer serieus neemt, lanceert het bedrijf vandaag een nieuw investeringsfonds. Patterson belooft ook meteen dat “er nog veel meer aankomt”. Onderdeel van dit fonds zijn investeringen in het al eerder genoemde Scale AI, maar ook Mistral AI en Cohere. 200 miljoen van de 1 miljard dollar heeft inmiddels al een bestemming gekregen.

Deels is dit investeringsfonds ook gewoon noodzakelijk voor Cisco. Het was niet enorm vroeg met stappen zetten op het gebied van AI. Zo waren veel van de recente overnames nog altijd sterk beïnvloed door het collaboration-portfolio. Het formaat van Cisco en de schaalbaarheid van investeringen die daarbij horen maakt het echter ook een ideale investeerder. Dat ligt een bedrijf van deze omvang en met de geschiedenis die erbij hoort (inclusief de nodige legacy) een stuk beter dan krampachtig proberen om enorm soepel mee te bewegen met alle grillen en nukken van een opkomende markt.

Of het Cisco lukt om via deze strategie een belangrijke spil te worden en te blijven in de AI-markt, is natuurlijk afwachten. Dat zal onder andere afhangen van het succes van de overnames die het gedaan heeft en zal gaan doen (niet in het minst die van Splunk) en van de investeringen in andere bedrijven. Dit nog los van wat het zelf allemaal nog wil ontwikkelen op het gebied van infrastructuur voor AI en AI-gedreven security-oplossingen bijvoorbeeld. Hierbij speelt Outshift een belangrijke rol overigens. Die incubator stelt Cisco in staat om een beetje “vals te spelen”, zoals Vijoy Pandey, die dit onderdeel onderdeel onder zijn hoede heeft, het stelt. Enerzijds kan het op een moderne manier nieuwe producten ontwikkelen. Anderzijds heeft het ook de schaal van Cisco achter zich om het snel volwassen te laten worden.

Met een ding dat Patterson ons tijdens Cisco Live vertelde zijn we het in ieder geval sowieso eens: “Cisco is een van de weinige bedrijven die deze strategie ook daadwerkelijk kan uitvoeren.” We zijn zeer benieuwd naar de uitvoering van deze strategie.