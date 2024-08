Big tech in zwaar weer, of is er sprake van een noodzakelijke correctie?

De laatste tijd zijn er wat signalen dat het niet zo goed gaat in specifieke segmenten van de techindustrie. Een wereldwijde (grotendeels tijdelijke) daling van de beurskoersen, uitstel van een nieuwe chip van Nvidia en stevige ontslagrondes bij onder andere Dell en Intel geven in ieder geval aan dat er iets aan de hand is. Wat precies, daar proberen we in deze aflevering van Techzine Talks een antwoord op te vinden.

Infrastructuurleveranciers hebben het niet heel makkelijk op het moment. Dat zeggen we met enig gevoel voor understatement. Er zijn namelijk grote ontslagrondes gaande bij enkele van de grootste spelers in die markt. Een blik op de beurswaarde van Intel op het moment zegt daarnaast ook voldoende.

Uiteraard hebben niet alle leveranciers in dit gedeelte van de markt last van de huidige problemen. Het lijken vooral spelers te zijn die keuzes moeten maken en hebben moeten maken om oudere verdienmodellen aan te passen. Verder speelt ook de langere termijn hier ongetwijfeld een rol in. Langere termijn vinden veel investeerders en beurshandelaren over het algemeen niet zo interessant.

Opvallend is verder dat vrijwel alle bedrijven die genoodzaakt zeggen te zijn om mensen op straat te zetten, AI aanhalen als een van de voornaamste redenen. Om daar meer in te investeren en als bedrijf te groeien, moeten ze in andere bedrijfsonderdelen mensen ontslaan. Die argumentatie rammelt behoorlijk wat ons betreft, dus daar hebben we het in deze nieuwe aflevering ook zeker over. Het zou juist weleens een teken kunnen zijn dat AI de techindustrie nog lang niet heeft gebracht wat deze beloofd was in de afgelopen kleine twee jaar.

Genoeg onderwerpen en insteken om het eens goed over te hebben. Luister nu snel naar de nieuwste aflevering van Techzine Talks.

