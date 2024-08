Schudt DevRev de markt voor customer support en software-ontwikkeling op?

DevRev is een “disruptor” in de markt voor CRM, software-ontwikkeling en customer support. De visie van DevRev is minder silo’s, maar een centrale knowledge graph waar alle applicaties bovenop zijn gebouwd, waardoor data (en metadata) breed beschikbaar zijn binnen een organisatie en van daaruit kan innoveren, automatiseren en ondersteunen. Wat DevRev voor ogen heeft is echter geen makkelijk verhaal.

Met deze visie gaat DevRev de concurrentie aan met partijen als Atlassian (Jira), Salesforce, ServiceNow, Zendesk en vele andere. Niet bepaald de minste concurrenten. Bij veel start-ups denk je dan al snel: dit is een kansloos verhaal. Als je echter kijkt naar het management van DevRev, de partijen en investeerders die het steunen, de resultaten die nu al gehaald worden, dan is het zeker niet kansloos. De CEO van DevRev, Dheeraj Pandey, heeft een dergelijke strijd al eerder gevoerd als oprichter en CEO van Nutanix. Ook toen vocht hij met de grootste IT-spelers in de markt. Nutanix heeft inmiddels al jaren zijn positie in de markt verovert en groeit nog steeds.

In deze Techzine Talks, de eerste aflevering met video, analyseren we wat DevRev is en wat het nastreeft. Op Techzine verschijnen binnenkort nog meer duidingen rondom deze start-up die nu al wordt gewaardeerd op 1 miljard dollar.

Al vaak aangekondigd, nu is het dan zover. Techzine Talks nu ook beschikbaar als vodcast. We noemen het voor het gemak nog maar even een bèta, want we zijn nog zeker niet tevreden over de kwaliteit. De komende weken zullen we elke week een stapje voorwaarts zetten qua videoproductie. We gaan nog wat zaken verbeteren en waar mogelijk automatiseren. Voor degenen die niet kunnen wachten: hier is Techzine Talks met video.

