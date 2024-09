IT-innovatie drijft Ducati Lenovo Team tot MotoGP-extremen

Nadat het MotoGP-team van Ducati de handen ineensloeg met Lenovo in 2018, ging een wereld aan IT-mogelijkheden open. Bergen data zijn echter niet zomaar te vertalen naar een rappe motor op de baan. Hoe spelen beide partijen dat klaar?

MotoGP is het hoogste raceniveau voor motorrijders. Hoewel de snelheden nog altijd angstaanjagend zijn en de risico’s levensgroot, is een nieuwe digitale factor de afgelopen jaren aan een opmars bezig binnen de sport: IT. Voor het Ducati Lenovo Team is de partner in deze omwenteling, zoals de naam al suggereert, Lenovo. Dat is het op allerlei fronten, horen we van de teamleden die ons tijdens de TT Assen te woord staan.

IT-management met een stopwatch

Elke MotoGP-motor is naast een racevoertuig ook een dataverzamelaar op volle toeren. Vijftig sensoren meten alles van bandendruk tot gas, rem en hellingshoek. Data vanuit de motor wordt door de regels streng ingeperkt, waardoor een ouderwetse bekabelde verbinding vereist is voor de datavergaring achteraf. Elke keer dat de motor de pitstraat betreedt, staat het team klaar om de digitale navelstreng te verbinden met het voertuig.

Giacomo Gironi, Race IT Manager bij Ducati Lenovo Team

Giacomo Gironi, Race IT Manager voor Ducati Lenovo Team, legt uit waar deze waardevolle informatie belandt. Lenovo’s ThinkAgile HCI-apparatuur verwerkt de data en past intern ontwikkelde algoritmen toe om tot inzichten te komen. De NetApp-storage aan boord wordt aan het werk gezet, terwijl zo’n 50 vm’s van VMware continu de berekeningen uitvoeren. Zorgelijke trillingen, gaten tussen gas- en remapplicatie, van alles draagt bij aan de mogelijke prestatieverbeteringen.

De edge-servers in kwestie zijn ThinkSystem SE350’s, de helft zo dik en aanzienlijk korter dan het conventionele 1U-formaat. Ze reizen elk raceweekend mee. Het MotoGP-paddock is zeer krap, dus deze ruimtebesparing komt goed van pas. Ook moeten ze in elk klimaat presteren, van een kokend heet Indonesië tot een kleddernat Groot-Britannië. Schade en dierlijke infiltraties komen weleens voor tijdens het vervoer, dat in rap tempo moet plaatsvinden.

Tijdens de tumulteuze racekalender, elk jaar gevuld met 20 of meer races, gaat het veelal om de rijder en de techneut. Hoe groot je IT-infrastructuur ook is, uiteindelijk is die laatste schakel het belangrijkst. Elke twee à drie runs is er weer een data-inzicht te bespreken met de rijders Francesco Bagnaia en Enea Bastianini. Soms sluit de data aan bij de intuïtie van de rijder, maar soms helemaal niet. Volgens Riccardo Savin, Vehicle Dynamics & Design Manager bij Ducati Lenovo Team, valt er nog veel te winnen op dit gebied. De rijder meenemen in de IT-processen is nog een uitdaging. Daarbuiten is de puzzel al grotendeels gelegd.

Riccardo Savin, Vehicle Dynamics & Design Manager bij Ducati Lenovo Team

Zwaarder geschut

De ingewonnen informatie blijft niet alleen rondhangen bij de circuits van Assen, Misano of Spielberg. Het hoofdkwartier van Ducati Lenovo Team in Bologna is tevens continu aan de slag met de data. Dit vindt ook plaats buiten het raceseizoen, wanneer de aandacht volledig op het volgende jaar ligt.

Aerodynamica is inmiddels niet meer weg te denken uit de racerij, en dit geldt ook voor MotoGP. Simulaties op basis van CFD (Computational Fluid Dynamics) laten aan het team van Savin zien waar de winst te boeken valt. Ducati Lenovo Team heeft aanzienlijk meer ruimte voor compute in het eigen hoofdkantoor dan op het circuit. Vandaar dat er hier Lenovo ThinkSystem SD530’s, SD630’s en SR650’s worden ingezet. Voor piekbelasting en de allerzwaarste workloads staan de cloudresources van Microsoft Azure via Lenovo als CSP beschikbaar.

Vanaf dit seizoen is er nog een extra staaltje rekenkracht toegevoegd: een zelfrijdende robot. Deze LiDAR-gedreven tool verkent elk circuit om een zo accuraat mogelijke digital twin te creëren. In totaal wordt er 200GB aan data per baan gegenereerd, met 2,6 miljoen datapunten per seconde dankzij de sensoren aan boord. Het is feitelijk Google Earth in het piepklein. Hier is de hele wereld enkel het stukje asfalt tussen de vangrails, met elke millimeter haarfijn aangestipt.

Toch is MotoGP afhankelijker van de echte wereld dan de vierwielers van de Formule 1. Daar waar F1-coureurs de digitale kopieën van circuits in een simulator kunnen testrijden (inclusief nieuwe potentiële upgrades), is dat voor hun motorrijdende collega’s wel anders. Correlatie met de echte wereld is een stuk uitdagender hier, waardoor het belang van snelle én correcte data-inzichten tijdens het raceweekend wordt vergroot.

Verweven

Sinds 2021 is Lenovo de titelsponsor van het MotoGP-team van Ducati. Het is niet al te verwonderlijk dat het logo vanuit praktisch elke denkbare hoek te aanschouwen is op de motor en het pak van de rijder. Dat de samenwerking verder rijkt dan alleen reclame, blijkt uit het feit dat Lenovo óók overal zit binnen het team zelf. De dagelijkse running vindt plaats op Lenovo-laptops en -workstations, servers en clouddiensten. De technologie om sneller tot inzichten te komen en teamcommunicatie te verbeteren, is gezamenlijk ontwikkeld. Kortom: Lenovo en Ducati zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in de racerij.

Lees ook: TeamViewer-CEO: “Remote access moet in elke sector inzetbaar zijn”