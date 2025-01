HPE Aruba Networking maakt zichzelf ‘retail-ready’

Ter gelegenheid van retail-event NRF 2025 presenteert HPE nieuwe Aruba Networking-oplossingen. Gezamenlijk moeten ze filialen voorzien van een aanbod dat ze weerbaar maakt. Zo levert HPE Aruba steeds meer een gericht retail-aanbod.

HPE legt uit op welke goudmijn de retailsector zit. “IoT zit letterlijk overal”, zo concludeert men, en al deze apparatuur, van airco-sensoren tot robots die de inventaris checken, produceert bergen aan nuttige data. Het bedrijf haalt aan dat gepersonaliseerde reclame en in-store analytics tot grote winsten kunnen leiden. Genoeg reden om een gericht retail-aanbod uit te bouwen, zo is de terechte conclusie. HPE komt nu met een verhaal dat alle kanten van deze tak van sport bedient.

Een dergelijk verhaal gericht op één vertical is niet per se gewoon voor HPE. Wie de website afstruint, ziet bijvoorbeeld niet een opdeling in nette hokjes als retail, zware industrieën of telecom. Overigens zijn de nieuwe aankondigingen tevens geschikt voor partijen buiten retail, maar de uitleg draait om deze sector specifiek.

Bovenal beschikbaar

De eerder genoemde veelvoud aan sensoren is echter weinig waard als het netwerk offline gaat. Een dedicated private 5G-netwerk van HPE Aruba Networking levert veel bereik voor complexe of grote bedrijfsomgevingen, maar moet ook een goede back-up hebben. In de vorm van een nieuwe 100 Series Cellular Bridge zijn organisaties hiervan voorzien, hoewel de use cases veelvuldig zijn. Zo is de serie tevens geschikt voor tijdelijke locaties. Doordat de Cellular Bridge op radiotoegang vertrouwt en niet bekabeld internet, is connectiviteit redundant. Op die manier blijven kritieke taken zoals het voltooien van kaarttransacties in de lucht.

Zo begrijpen we al wat beter wat “retail-ready” inhoudt volgens HPE Aruba. Maar retail kent meer vereisten dan alleen het voorkomen van downtime. Soms moet apparatuur zelfs in de geringste ruimtes opereren, zoals netwerkswitches. De nieuwe HPE Aruba Networking CX 8325H is een 18-port switch van een gehalveerde breedte met minder strenge eisen qua stroom en koeling. Ze zijn ontworpen om te verbinden met HPE ProLiant DL145 Gen 11-servers voor edge computing.

Daarnaast introduceert HPE een nieuw access point, te weten de 750 Series. Ze dienen IoT-data in real-time te beveiligen, verwerken en leveren voor de snelste AI-inzichten voor retail. Ten slotte versterkt HPE het Aruba Networking Central AI Insights met meer functionaliteit. Dit platform moet de prestaties van Wi-Fi netwerken on-the-fly verbeteren in de buitenlucht, naast dat het ongewoon IoT-gedrag opvangt en daarmee een potentieel cybergevaar detecteert.

Het lokaal verwerken van IoT-traffic is efficiënter dan het verzenden van alle ruwe data naar een andere locatie. Access points kunnen daarom via het uitgebreide HPE Aruba Networking Central IoT Operations-dashboard direct communiceren met applicaties van derden in de retail-sector.

IoT als zwakke plek

HPE merkt terecht op dat IoT-devices veelal de zwakke plek zijn in een bedrijfsnetwerk. Hierdoor zijn ze regelmatig de open deur waar hackers doorheen lopen. Desondanks zijn ze in een moderne retail-setting van kritiek belang voor het optimaliseren van bevoorradingen en het verbeteren van de dienstverlening aan de klant. HPE Aruba Networking Central AI Insights is een nuttige tool om ze in het gareel te houden.

“Retailers die worden geconfronteerd met uitdagingen op het gebied van warehousing, voorraadbeheer en omnichannel fulfilment hebben uitgebreide en veilige connectiviteit nodig om digitale modernisering mogelijk te maken en klantervaringen te verbeteren”, zegt Stuart Strickland, wireless chief technology officer, HPE Aruba Networking. “HPE’s netwerkoplossingen brengen real-time IoT-dataverwerking en AI-inferencing dichter bij de bron van datageneratie om omnichannel winkelstrategieën te voeden die de omzet verhogen.”

Beperkte middelen

Een ander voordeel van deze connectiviteit is dat er meer overzicht is in filialen elders. Omdat de retail-wereld steeds minder IT-experts in huis heeft, moeten de overgebleven medewerkers een groter aantal locaties dekken. Om prijzige fysieke bezoeken te voorkomen, haalt HPE aan dat Aruba Networking’s aanbod integreert met HPE GreenLake Cloud en ProLiant-servers. Het dekt daarmee een groot deel van de IT-vereisten en -wensen van retailers.

Uiteindelijk hoeven retailers niet alleen op maatwerk te vertrouwen. HPE probeert bijvoorbeeld over de gehele linie Aruba Central eenvoudiger en overzichtelijker te maken. Hoe deze ontwikkeling van “Aruba Central Next Gen” er precies uitziet, kun je hier teruglezen op basis van ons gesprek met EMEA CTO en Vice President Systems Engineering Dobias van Ingen.