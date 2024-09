HPE Aruba Central krijgt integratie met OpsRamp voor meer inzicht in diverse netwerkstacks

Nieuwe integratie met OpsRamp, een bedrijf dat HPE in 2023 over heeft genomen, voegt interessante nieuwe mogelijkheden toe aan HPE Aruba Central.

HPE Aruba Networking doet het goed, maken we op uit de woorden van Larry Lunetta. Hij is VP AI, Security and Networking Product Marketing bij HPE. We spreken hem naar aanleiding van de aankondiging van vandaag dat HPE Aruba Networking Central (vanaf hier Aruba Central) een integratie krijgt met OpsRamp. Die conclusie trekken we niet zomaar. Aruba Central heeft een enorme groei doorgemaakt tussen maart en augustus van dit jaar. Lunetta laat een plaatje zien waaruit blijkt dat het aantal netwerkproducten dat Aruba Central inmiddels beheert in die vijf maanden is gegroeid met 38 procent naar ongeveer 4,7 miljoen. Het aantal endpoints dat Aruba Central nu via deze netwerkproducten bedient is zelfs met 156 procent gegroeid naar ongeveer 1,6 miljard.

Als we bovenstaande cijfers zien, is onze eerste vraag uiteraard waar die enorme groei vandaan komt. Het leeuwendeel is volgens hem niet zozeer volledig nieuwe klanten voor HPE Aruba, het gaat vooral om organisaties die overgestapt zijn van de legacy on-prem oplossing van het bedrijf naar Aruba Central. Voor HPE Aruba was het natuurlijk heel leuk geweest als het allemaal nieuwe klanten waren geweest. Toch geeft de overstap van de controllergebaseerde omgeving naar Aruba Central ook zeker een erg positief signaal af. Kennelijk is het cloudplatform dermate goed en overtuigend geworden dat veel organisaties de overstap aandurven, ook al zal er ook ongetwijfeld de nodige extra focus vanuit sales op hebben gelegen. Verder heeft HPE Aruba ook veel tijd gestopt in een redesign van Aruba Central, te beginnen met de netwerktopologie en inmiddels breder doorgevoerd.

Wat de exacte reden ook mag zijn van de massale overstap, het is zonder meer goed nieuws voor HPE Aruba. “Deze exponentiële groei heeft grote implicaties”, geeft Lunetta aan. Meer apparaten betekent ook meer data die HPE Aruba kan gebruiken om Aruba Central verder te verbeteren. HPE Aruba traint de eigen LLMs die het gebruikt voor Aruba Central op een eigen datalake, dat nu dus meer data binnen gaat krijgen. Hij heeft het over een ‘AI data-effect’, waarmee hij een parallel trekt met het netwerkeffect. Net zoals een netwerk exponentieel waardevoller wordt bij meer gebruikers, ziet hij dat ook voor een datalake zoals HPE Aruba dat gebruikt.

Al met al ziet Lunetta dat Aruba Central nu echt “kritieke massa” heeft gekregen. Met andere woorden, de groei zal er nog wel even in blijven. Meer data betekent meer inzichten betekent meer nuttige functies en betekent uiteindelijk weer meer gebruikers. Dat is in ieder geval de theorie.

Integratie van OpsRamp in Aruba Central

Het is op zich best interessant dat Aruba Central zo hard groeit. Toch is dat wat ons betreft niet het interessantste dat HPE Aruba vandaag te melden heeft. Dat is namelijk de integratie van OpsRamp in Aruba Central. Hiermee zet HPE Aruba weer een stap in de juiste richting op het gebied van AIOps.

Dankzij de integratie van OpsRamp kan Aruba Central nu ook buiten de eigen wereld kijken. Dat wil zeggen, het kan ook observability-data ophalen bij apparatuur die niet van HPE Aruba is. Denk hierbij aan apparatuur van onder andere Cisco, Juniper en Palo Alto. Kort door de bocht gebruikt HPE Aruba nu de OpsRamp engine binnen Aruba Central. OpsRamp is in de basis agnostisch en heeft veel werk gestopt in het ontwikkelen van die engine. Die kan vanzelfsprekend meer dan alleen de standaard SNMP-dingen die iedereen kan met om het even welke netwerksniffer dan ook.

De integratie tussen OpsRamp en Aruba Central kan verder op meerdere manieren uitgelegd worden. Aan de ene kant was het sinds de overname vorig jaar wachten op het moment dat dit zou gebeuren. Waarom zou HPE immers een ITOM-speler (waar observability onderdeel van uitmaakt) zoals OpsRamp overnemen en deze vervolgens niet maximaal inzetten?

Aan de andere kant moet er ook markt voor zijn. Dat wil zeggen, er zijn kennelijk voldoende omgevingen waarin niet alle apparatuur van dezelfde fabrikant is. Dat is natuurlijk ook logisch. Organisaties groeien vaak door, organisch of na overnames. Dan is het niet gek dat er meerdere netwerkfabrikanten aanwezig zijn. Daarnaast heeft HPE Aruba ook niet alles in het eigen portfolio zitten. Het heeft bijvoorbeeld geen firewall, maar wil die vanuit AIOps-oogpunt wel graag kunnen monitoren. Als de overname van Juniper Networks er doorheen is, heeft HPE Aruba wel firewalls. Die zullen dan natuurlijk vooralsnog wel nog altijd van een andere fabrikant zijn.

Al met al is de integratie van OpsRamp in Aruba Central wat ons betreft een goede en nuttige zet van HPE Aruba Networking. Het maakt Aruba Central, dat toch al sterk in de lift zit, weer een stukje completer. Het zou zelfs een toevoeging kunnen zijn die Aruba Central nog wat harder doet groeien. Organisaties kunnen het een (extra) reden vinden om richting Aruba Central te gaan.