HPE Juniper Networking: van AI, via agentic naar autonome netwerken

Mist is al jaren een voorloper op het gebied van AIOps. Met de opkomst van agentic AI krijgt dat echter nog een extra dimensie. Dat heeft Juniper uiteraard ook gezien. Agentic is een belangrijke schakel richting volledig self-driving netwerken, iets waar Juniper het al een jaar of 10 over heeft.

Vandaag kondigt HPE Juniper Networking (zoals Juniper Networks heet sinds de overname door HPE) enkele nieuwe features aan in het aanbod. Uiteraard speelt AI daarbij een centrale rol. Mist en de Marvis AI-assistent zijn immers al jaren een voorloper op dit vlak. Agentic gaat hier nu ook een belangrijkere rol in spelen. Verder is er een interessante uitbreiding van Marvis Minis en pakt Juniper problemen in video calls nog beter aan. Tot slot laat een woordvoerder van HPE Juniper Networking er geen misverstand over bestaan wat de bedoeling is met de portfolio’s van Juniper en Aruba richting de toekomst: die worden samengevoegd.

Agentic AI Workflows

Het voornaamste nieuws van vandaag is dat HPE Juniper Networking agentic AI workflows toevoegt aan het AIOps-aanbod. Het voegde ongeveer een jaar geleden GenAI toe, waarna het met de toevoeging van vandaag mogelijk is om richting realtime troubleshooting te gaan, vertelt Jeff Aaron, VP Product and Solutions Marketing, tijdens een prebriefing die we bijwoonden.

Het wordt mogelijk om vanuit de standaard interface van de Marvis AI Assistant met behulp van gewone mensentaal de agents die beschikbaar zijn voor LAN, WAN en overige domeinen te bevragen. Dit moet nog betere resultaten opleveren. Aaron heeft het over het verschil tussen Alex en Alexa Plus om de meerwaarde van de agentic toevoegingen te duiden ten opzichte van de oude situatie.

Aaron maakt verder duidelijk dat de agentic toevoegingen aan de AIOps-interface verder niets vragen van klanten. Dat wil zeggen, ze zullen als upgrade voor bestaande licenties uitgerold worden. “Klanten worden op een dag wakker, en Marvis is slimmer en gebruikt nieuwe tools”, aldus Aaron. Hij geeft tijdens dezelfde briefing overigens ook aan dat Juniper al heel lang dingen doet die nu als agentic worden gezien, vooral door andere leveranciers. Daarmee lijken deze expliciete agentic toevoegingen toch ook een reactie op de aankondigingen rondom AgenticOps van Cisco enkele maanden geleden, met name AI Canvas.

AIOps komt naar het datacenter

AIOps zoals dat door Juniper met Mist werd aangeboden was tot nu toe primair een campusverhaal. Daar komt nu verandering in. De Marvis AI Assistant krijgt een integratie met de graph database van Apstra, de netwerksoftware van Juniper die zich richt op datacenters. Ook Marvis Minis (lees dit verhaal voor meer informatie hierover) komt beschikbaar.

Deze uitbreiding moet organisaties ook voor het datacenter nuttige operationele inzichten geven die het geheel efficiÃ«nter en beter maken. Daarnaast is dit een eerste stap richting meer autonomie in die omgeving en komt het klanten tegemoet die HPE Juniper zowel voor campus als voor datacenter gebruiken. Het geeft HPE Juniper Networking verder de mogelijkheid tot upsellen, omdat het nu beheer kan bieden voor de hele organisatie.

Large Experience Model met Marvis Minis

De derde van vier aankondigingen van vandaag is dat het Large Experience Model (LEM) nu met behulp van Marvis Minis expliciet aan de slag gaat met issues in Zoom en Teams. Dankzij Marvis Minis is het mogelijk om eventuele problemen met het gebruik van die tools te voorspellen en ook te voorkomen. Netwerkverkeer van tools zoals Zoom en Teams is een van de lastigste om consequent goed te krijgen.

“Als het lukt om issues met video calls op te lossen, heb je waarschijnlijk de meeste problemen in je netwerk opgelost”, geeft Aaron aan. Zoom en Teams fungeren dus als het ware als de kanarie in de mijn. Heb je dat goed geregeld, dan kun je ervan op aan dat je netwerk als geheel in goede conditie is.

Meer autonomie in Marvis Actions Dashboard

HPE Juniper Networking voegt tot slot meer opties voor autonomie toe aan het dashboard van de Marvis AI Assistant. Gebruikers krijgen de optie om features in zogeheten full autonomous mode te zetten. Denk bijvoorbeeld aan het rebooten van een uitgevallen netwerkpoort, of het meteen updaten van een access point dat niet compliant is. Juniper zet standaard niets in deze nieuwe stand overigens. Dat blijft iets wat gebruikers zelf moeten beslissen en dus moet inschakelen. Dat is ook zoals het hoort. De beslissing ligt altijd bij de eindgebruiker.

Tot slot: HPE Aruba Networking en HPE Juniper Networking worden samengevoegd

De aankondigingen van vandaag zijn nog pure Juniper Networks-aankondigingen. Dat wil zeggen, dit zijn zaken waar het bedrijf al aan werkte voor de overname. Hoe de toekomst eruit gaat zien, is uiteraard nog wat koffiedik kijken. Er zal ongetwijfeld nog een roadmap liggen vanuit Juniper Networks (nu dus HPE Juniper Networking) en vanuit HPE Aruba Networking. Het is de vraag hoeveel daarvan HPE nog uitvoert. De ambitie van HPE is namelijk heel duidelijk. “Onze visie is om alle producten en gebieden samen te brengen onder een enkele cloud en enkele engine. Een set hardware, een back-end”, aldus Aaron.

Bovenstaande ambitie is uiteraard een reis die HPE aangaat. Een integratie van de agentic mogelijkheden van Juniper/Mist in het recent door HPE aangekondigde GreenLake Intelligence ligt voor de hand. Dat lijkt ook geen extreem ingewikkelde opgave. Het samenvoegen van de onderliggende lagen (ASIC design, OS) is een stuk lastiger. Het is voor nu in ieder geval goed dat HPE er geen misverstand over laat bestaan wat de bedoeling is. Dat schept duidelijkheid. Het is verder ook logisch dat HPE dit gaat doen. “We hebben nu een groter platform, groter data lake, meer engineers. Alles komt nu samen”, besluit Aaron.