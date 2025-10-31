Huawei legt de basis voor een intelligent en duurzaam Europees tijdperk

Huawei voert zijn inspanningen op om de technologische ambities van Europese bedrijven te ondersteunen en te versnellen. Of het nu gaat om mkb’ers of multinationals, de doelstellingen zijn vaak gebaseerd op intelligentie en duurzaamheid. Tijdens ons bezoek aan Huawei Connect Madrid deze week ontdekten we de ambitieuze plannen om de uitdagingen op het gebied van AI-implementatie en duurzaamheid aan te pakken. Gerichte oplossingen voor mkb’ers, sectorspecifieke innovaties en uitgebreide partnerprogramma’s maken deel uit van de strategie.

Volgens Huawei bevindt de invoering van AI in onze regio zich nog in een vroeg stadium en moeten veel kleine en middelgrote bedrijven nog een volwassen niveau van digitale gereedheid bereiken. Het continent kampt ook met een aanzienlijk tekort aan geschoolde IT-professionals. Leo Chen, Senior Vice President en President van Enterprise Sales, stelt dat we meer dan 8 miljoen nieuwe specialisten nodig hebben om de doelstellingen voor 2030 te halen. Dit vormt een grote uitdaging voor het realiseren van de digitale ambities op lange termijn.

De tekorten vormen een aanzienlijke belemmering, aangezien bedrijven wereldwijd steeds meer vertrouwen op geavanceerde technologie om een concurrentievoordeel te behalen. Huawei wil deze uitdagingen aanpakken via drie strategische pijlers: technologische innovatie, ontwikkeling van een partnerecosysteem en talentontwikkeling.

Het bedrijf heeft in Parijs en Istanbul zogenaamde OpenLabs opgezet, waar experts uit verschillende sectoren toekomstige digitale behoeften identificeren en branchespecifieke oplossingen ontwikkelen. Op die locaties werkte het samen met meer dan 150 lokale partners om branchespecifieke oplossingen te bouwen op basis van praktijkscenario’s.

Voordelen van AI al zichtbaar in verschillende sectoren

Als we kijken naar hoe de verticalisering zich ontwikkelt, is Huawei van mening dat AI het meest vooruitgang zal boeken op gebieden waar de voordelen volledig tot hun recht komen. Dat zijn het onderwijs, de gezondheidszorg, de logistiek en de productie. In het onderwijs bijvoorbeeld maken online leerplatforms met AI-assistenten kwalitatief hoogwaardige bronnen toegankelijker en helpen ze studenten hun leertrajecten aan te passen.

Zorgverleners maken op hun beurt gebruik van telemedicine (telecomtechnologie voor het leveren en ondersteunen van gezondheidszorg) om patiënten te bereiken, ongeacht hun locatie. Ondertussen maken logistieke bedrijven gebruik van AI voor vraagvoorspellingen, inkoopbeheer en transportoptimalisatie, waarbij binnenkort meer dan 90 procent van de beslissingen in de supply chain automatisch zal worden genomen.

Ten slotte implementeren productiebedrijven flexibele productielijnen met AI-gestuurde efficiëntieverbeteringen. Industriële AI maakt concepten als eenpersoonsfabrieken werkelijkheid, stelt Leo Chen, terwijl AI helpt om producten en winkelervaringen af te stemmen op individuele behoeften.

Oplossingen voor het MKB staan centraal

Mkb’ers worden geconfronteerd met unieke hindernissen in de verschuiving naar intelligentie. Velen beschikken niet over voldoende interne expertise of middelen om op maat gemaakte AI-oplossingen te ontwikkelen. Huawei ziet behoefte aan vereenvoudigde, vooraf geïntegreerde opties die een snellere implementatie van diensten en een snellere oplossing van problemen mogelijk maken.

Hier komt de Huawei eKit 4+10+N Intelligent Solution voor het MKB om de hoek kijken. Deze oplossing richt zich op vier veelvoorkomende scenario’s: intelligent office, intelligent business, intelligent education, and intelligent healthcare. “Deze oplossing richt zich op de vier meest voorkomende scenario’s voor het mkb”, legt Leo Chen uit. Deze scenario’s zijn goed voor ongeveer de helft van de dagelijkse activiteiten en bijna alle mkb-activiteiten.

De aanpak omvat 10 specifieke oplossingen die uitdagingen aanpakken, variërend van kosten voor klantenwerving tot personalisering van de gebruikerservaring. Het pakket omvat CloudEngine S-serie switches, AR Wi-Fi-routers en intelligente conferencingapparatuur. Alle componenten zijn vooraf geïntegreerd en gevalideerd, wat de implementatie voor distributiepartners vereenvoudigt.

Het systeem ondersteunt technologieën op het gebied van networking, security en bedrijfsinformatiesystemen, waardoor mkb’ers gemakkelijker en sneller kunnen overstappen op digitale technologie. Huawei hoopt dat de kosteneffectiviteit een belangrijke drijfveer zal zijn om de acceptatie verder te versnellen.

Distributiepartnersysteem krijgt een grondige herziening

Huawei vertrouwt ook op zijn partnerbenadering om het verhaal in Europa tot een succes te maken. Op dit vlak heeft het onlangs zijn distributiepartnersysteem vernieuwd om drie belangrijke gaten te dichten: oplossingontwikkeling, verkoopondersteuning en leveringsdiensten.

Voor de ontwikkeling van oplossingen biedt het bedrijf vooraf geïntegreerde en gevalideerde producten, waardoor distributiepartners oplossingen gemakkelijker kunnen aanpassen. Verkoopondersteuning omvat een one-stop-portaal met onder andere oplossingsgidsen en scenario-gebaseerde configuratietools. Voor leveringsdiensten biedt Huawei uniforme installatie, netwerkbeheer en klantenondersteuning, waardoor er minder bezoeken ter plaatse nodig zijn.

Zogenaamde Gold Distribution Partners hebben nu toegang tot het volledige productportfolio. Ze krijgen de Gold-status vanwege hun expertise op het gebied van distributie, ondersteuning, training en marketing. Senetic uit het Verenigd Koninkrijk is een voorbeeld van zo’n volwassen partner. Huawei is van plan om het aantal partners op dit gebied uit te breiden, met als doel om volgend jaar meer dan 50 Gold Distribution Partners en 1.000 Value Added Resellers in heel Europa te hebben.

Sectorspecifieke innovaties breiden zich uit

Naast oplossingen voor het mkb heeft Huawei meerdere branchegerichte oplossingen onthuld. De medische technologieoplossingen verbeteren de nauwkeurigheid van AI-gestuurde diagnoses. Slimme retailoplossingen optimaliseren de winkelactiviteiten door middel van geconvergeerde Wi-Fi 7- en IoT-platforms. Slimme hoteloplossingen verbeteren de servicekwaliteit en securitymaatregelen. Beheerde netwerkdiensten maken geïntegreerd cloud-edge-beheer mogelijk, terwijl intelligente productieoplossingen de efficiëntie van R&D verhogen.

De vlaggenschipproducten van Huawei voor enterprise organisaties laten aanzienlijke technische vooruitgang zien. De nieuwste all-flash-opslag biedt een systeembetrouwbaarheid van 99,9999%, wat volgens Huawei tien keer hoger is dan de industriestandaard. De architectuur ondersteunt naadloze online upgrades zonder dat datamigratie nodig is. Een klant in de gezondheidszorg heeft met behulp van het systeem de tijd voor gegevensherstel teruggebracht van weken naar uren, legt Leo Chen uit.

Voor connectiviteit biedt Huawei 50G PON fiber-to-the-office-oplossingen die vijf keer de bandbreedte van standaardopties leveren. Wi-Fi 7 access points integreren IoT-mogelijkheden en leveren 10 Gbps netwerkprestaties.

Talentontwikkeling versnelt

Zoals aan het begin van dit artikel vermeld, heeft Huawei ook aandacht voor het tekort aan talent. Daarom breidt het nu zijn ICT Academy, Joint Lab en certificeringsprogramma’s uit. Het bedrijf streeft ernaar om tegen 2030 50.000 nieuwe ICT-professionals op te leiden en zal dit doen via verschillende initiatieven. Eerder lanceerde het bijvoorbeeld het programma Seeds for the future, dat ook enkele Nederlandse starters op de arbeidsmarkt heeft opgeleid.

De Huawei ICT Academy biedt online cursussen, lesmateriaal en certificeringsprogramma’s voor universiteiten en heeft al meer dan 600 docenten en 30.000 studenten ondersteund. Dit jaar bereikten 15 Europese teams de wereldwijde finale van de ICT-wedstrijd, waaronder vertegenwoordigers uit Duitsland, Spanje, Italië en Polen.

Om partners te ondersteunen, biedt Huawei meer dan 200 cursussen aan over technologieën zoals AI en opslag. De cursussen hebben meer dan 4.600 inschrijvingen gegenereerd. Het bedrijf leidt jaarlijks meer dan 1.600 partneringenieurs op en heeft meer dan 7.600 professionele certificeringen toegekend. Tegen 2030 wil Huawei nog eens 1.000 partneringenieurs opleiden.

De koers van Huawei pakt de digitale uitdagingen van Europa aan door middel van technologische innovatie, ontwikkeling van ecosystemen en vaardigheidstrainingen. Of deze initiatieven de digitale kloof op het continent kunnen dichten, valt nog te bezien, maar het bedrijf positioneert zich duidelijk als een belangrijke speler in de technologische toekomst van Europa.

