Huawei poetst Europees imago op, ziet kansen in intelligente toekomst

Het Chinese Huawei ziet kansen om meer Europese bedrijven te bereiken met technologie op maat. De focus ligt op campusnetwerken, datacenternetwerken, dataopslag, WAN en netwerkbeveiliging, waarmee het bedrijf een belangrijke rol wil spelen in het Europese digitale landschap.

Tijdens de Huawei Connect 2024-conferentie in Parijs benadrukt het bedrijf zijn ambitie om zich sterker te positioneren in de regio. Dit is essentieel, aangezien Huawei nog altijd te maken heeft met politieke druk en sancties die zijn opgelegd vanwege zorgen over veiligheid en vermeende banden met de Chinese overheid.

Huawei benadrukt echter dat het aan alle regelgeving voldoet en dat onafhankelijke audits aantonen dat het bedrijf hoge veiligheidsstandaarden hanteert.

Vijf kernpunten

Michael Ma, Corporate Vice President en President of ICT Product Portfolio Management & Solutions, is tijdens zijn keynote dan ook vol vertrouwen over het brede productaanbod van Huawei. Volgens Ma biedt de opkomst van AI nieuwe kansen voor diverse sectoren. “Bij Huawei zetten we ons in om te investeren in ICT, zodat we toonaangevende producten en oplossingen kunnen ontwikkelen die de creativiteit van bedrijven stimuleren en de digitale transformatie in Europa bevorderen,” aldus Ma.

Bij de veranderingen die bedrijven ondergaan, staat IT-infrastructuur centraal. Huawei richt zich hierbij op de vijf kernpunten campusnetwerken, datacenters, data storage, WAN en security. Op die vijf tereinen wil Huawei voldoen aan de nieuwste standaarden via respectievelijk een 10 Gbps CloudCampus-oplossing, een netwerkoplossing met hoge beschikbaarheid, een ‘one lake, three pools’-strategie, een snelle datacenter-interconnect en een opslagoplossingen met geïntegreerde anti-ransomware.

Ma benadrukt dat Europese bedrijven met deze oplossingen hun IT-infrastructuur kunnen vernieuwen. Daarnaast ziet Huawei kansen om samen met lokale partners oplossingen te ontwikkelen voor specifieke sectoren zoals de overheid, het onderwijs, de gezondheidszorg, hotels en retail.

