Google verweert zichzelf tegen de kritiek op het gewijzigde privacybeleid. Sinds 1 juli specificeert dit beleid dat alle informatie uit de webbrowser gebruikt kan worden bij het trainen van AI-modellen van Google. Althans, dat is te lezen in de Amerikaanse versie van het beleid.

Opvallend is dat het privacybeleid buiten Amerika, de wijziging die Google onlangs doorvoerde niet opneemt. Er is geen officiële verklaring van Google hierover bekend en dus kunnen we alleen speculeren over de mogelijke reden.

Het is ten eerste mogelijk dat Google de verduidelijking weglaat voor Europese gebruikers, omdat deze handelt over een product dat (nog) niet beschikbaar is in onze gebieden. De toevoeging aan het privacybeleid verduidelijkt namelijk dat openbare inhoud van iedere websites gebruikt kan worden om AI-modellen van Google te trainen en functies te bouwen zoals Bard. De chatbot is alleen nog nooit beschikbaar geweest in Europa.

Blijft Google uit Europese websites?

Toch mist het Europese privacybeleid ook de verduidelijking dat openbaar beschikbare informatie gebruikt kan worden voor het uitbrengen van producten als Google Translate. Uitleg over Google Translate vinden we alleen terug onder de titel ‘Google, onze gebruikers en het publiek beschermen’. Daar lezen we het volgende: “We maken ook gebruik van algoritmen om patronen in gegevens te herkennen. Google Translate helpt bijvoorbeeld mensen in verschillende talen te communiceren door veelvoorkomende taalpatronen te detecteren in zinnen die u laat vertalen.”

Het is belangrijk op te merken dat Google Translate een dienst is van Google. Dat het zijn eigen diensten gebruikt om algoritmen te trainen lijkt ons privacygewijs geen enkel probleem. Met de verduidelijking, in blijkbaar alleen het Amerikaanse beleid, eigent de techgigant zich echter het volledige internet toe. Het is niet langer nodig om informatie rechstreeks aan de Google-dienst te verschaffen, Google plukt de informatie wel zelf van een openbare website die toegankelijk is via zijn zoekmachine.

De wijziging in het privacybeleid kan daarom worden opgevat als een vorm van machtsmisbruik. Google is namelijk de populairste webbrowser en beschikt in essentie over alle online openbare informatie, door zijn functie als zoekmachine.

Geen ontkomen aan

Als websitebeheerder kan je jezelf bovendien machteloos voelen door het gewijzigde privacybeleid. Een uitweg om je informatie uit de trainingsset van Google te halen, is er niet.

Dat gegeven stelde kunstenaars en creatievelingen in het verleden al teleur, omdat AI-tools auteursrechtelijk beschermd werk gebruiken voor de creatie van content dat erg op het originele lijkt.

De problemen met chatbots blijken zelfs dieper te liggen. Zo haalde OpenAI afgelopen week de plug-in ‘Browse with Bing’ offline omdat het problemen opleverden met inhoud die achter een betaalmuur staat. De plug-in maakte het mogelijk om nieuwsartikels die door een uitgeverij achter een betaalmuur werden gezet, volledig te bekijken. “We hebben geleerd dat de ChatGPT Browse-bèta af en toe inhoud kan weergeven op manieren die we niet willen. Als een gebruiker bijvoorbeeld specifiek om de volledige tekst van een URL vraagt, kan deze onbedoeld aan dit verzoek voldoen”, verklaarde de hulppagina van OpenAI.

Bing Chat en Bard zijn precies tot dezelfde zaken in staat en dus het verdienmodel van uitgeverijen stevig in de war brengen. Zonder je artikels online te delen, vind je namelijk geen lezerpubliek. Je als uitgever verwijderen uit de trainingsdata van chatbots is dan ook weer onmogelijk, leren we met de laatste wijziging van het privacybeleid van Google.

Verbaasd over kritiek

Bij Google lijken ze verbaasd te zijn dat de wijziging in het privacybeleid kritiek oplevert. Een woordvoerder van het bedrijf deelde in een verklaring aan The Register mee dat Google in feite niets wijzigt aan zijn manier van werken.

“Ons privacybeleid is al lang transparant over het trainen van taalmodellen met openbaar beschikbare informatie van het open web voor services zoals Google Translate. Deze nieuwste update verduidelijkt simpelweg dat nieuwere services zoals Bard ook zijn inbegrepen. We integreren privacyprincipes en waarborgen in de ontwikkeling van onze AI-technologieën, in overeenstemming met onze AI-principes”, verduidelijkt de woordvoerder.

Het gewijzigde privacybeleid geeft aan dat AI-modellen een vaste plaats in onze wereld veroverd hebben. Maar ook dat de taalmodellen konden ontstaan nu de hele wereld genoeg informatie verschafte om als uitgebreide trainingsset te dienen. Als gebruiker heb je weinig andere keuze dan het toelaten dat jouw informatie in de trainingsset wordt opgenomen. Dat is in ieder geval het lot voor Amerikanen.