Google brengt een wijziging aan in zijn privacybeleid om zichzelf in staat te stellen legaal uit alle website te mogen scrapen. De wijziging is sinds 1 juli doorgevoerd.

In een geüpdatet privacybeleid kent Google zichzelf het recht toe om zijn AI-model te trainen met alle informatie uit de webbrowser. De zet kom wellicht niet als een verrassing, aangezien de webbrowser een enorm potentieel bevat als trainingsset voor het AI-model LaMDA, waar chatbot Bard gebruik van maakt.

Al kan het door sommigen wel worden opgevat als een vorm van machtsmisbruik. Google heeft het internet namelijk sterk in zijn greep en blijft veruit de meest favoriete webbrowser.

Privacy met een achterpoortje

Google stelt zijn gebruikers in de eerste alinea gerust door aan te geven dat alleen publieke informatie in de training wordt opgenomen: “Google gebruikt informatie om onze diensten te verbeteren en om nieuwe producten, functies en technologieën te ontwikkelen die onze gebruikers en het publiek ten goede komen. We gebruiken bijvoorbeeld openbaar beschikbare informatie om de AI-modellen van Google te trainen en producten en functies te bouwen zoals Google Translate, Bard en Cloud AI-mogelijkheden”, leest het privacybeleid.

Hoewel er wel een klein achterpoortje inzit om aan gevoeligere informatie te komen: “Of, als de informatie van uw bedrijf op een website bekend wordt gemaakt, kunnen we deze indexeren en weergeven in Google-services.” Dat brengt ons terug op het dilemma hoe chatbots om zullen gaan met gebruikers die vragen om gevoelige informatie over anderen. Deze informatie bij een chatbot opvragen, werkt namelijk veel efficiënter dan zelf alle mogelijke websites af te struinen.

