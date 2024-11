Welke keuzes heb je als organisatie voor je AI-stack?

Elke organisatie wil vandaag de dag met AI aan de gang, maar waar begin je? Ga je zelf een AI-oplossing bouwen? Kies je voor dure geavanceerde infrastructuur, huur je capaciteit in de cloud of kies je voor kant-en-klare AI-features van SaaS-aanbieders. Keuzes genoeg, maar waar begin je?

In deze aflevering van Techzine Talks trappen we af met de hardware AI stacks die vandaag de dag te verkrijgen zijn. Voor wie zijn die geschikt, maar ook vooral voor wie niet. Een van de trends die we zien is dat NVIDIA weliswaar de marktleider is wanneer het gaat om AI-hardware, we zien veel partners al voorsorteren op een ecosysteem met meerdere aanbieders.

Daarna hebben we het over de software die door ontwikkelaars gebruikt kan worden. Zijn die namelijk geschikt voor alle hardware of zitten daar nog verschillen in? Wanneer moet je hier rekening meehouden, of wanneer wordt dit voor je gedaan?

Tot slot staan we nog stil bij enkele voorbeelden wanneer het zelf ontwikkelen van AI niet eens zozeer nodig is, omdat er voor veel organisaties ook al out-of-the-box AI beschikbaar is. Diverse grote SaaS-vendoren zijn al erg ver om AI aan te bieden aan een breed spectrum van organisaties.

Uiteraard zijn er altijd organisaties die vanwege hun specialisatie of compliance eisen niet zomaar met elke SaaS-leverancier in zee kunnen. Ook daar staan we bij stil. Al met al weer een zeer dynamische aflevering over hoe AI toepasbaar is vandaag de dag en hoever de markt op dit moment is.

