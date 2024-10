ASML onder druk door politiek spel, beurskoers maakt duik

ASML zag vorige week zijn beurskoers naar beneden duiken en was even niet meer het grootste techbedrijf van Europa. Dit was het gevolg van nieuwe tegenvallende kwartaalcijfers. Hoewel de omzet van ASML rooskleurig is, is het aantal bestellingen voor nieuwe machines ingestort. Voornaamste reden hiervoor is het exportverbod naar China, min of meer afgedwongen door de Amerikaanse regering. Het Nederlandse ASML is de spil geworden van een wereldwijd politiek spel.

De nieuwe EUV-machines van het bedrijf hebben ze nooit aan bedrijven in China mogen leveren. Nu vallen ook diverse oude DUV-machines onder het exportverbod, met als gevolg dat de bestellingen vanuit China, voorheen goed voor zo’n 50 procent, zijn ingestort. Daarmee zet het verbod druk op de resultaten van ASML op de lange termijn.

De politiek gemotiveerde restricties waar ASML mee te maken heeft, doen de positie van het bedrijf vanzelfsprekend geen goed. Niet dat het bedrijf zomaar failliet zal gaan overigens. De resultaten zijn nog steeds goed, evenals de vooruitzichten voor volgend jaar. Concurrentie is er niet en de vraag naar chips zal voorlopig niet ophouden. Inmiddels is de koers weer een beetje hersteld en heeft het ook de koppositie als meest waardevolle techbedrijf van Europa weer van SAP overgenomen.

In deze aflevering van Techzine Talks bespreken we de gebeurtenissen van vorige week, de impact ervan op de bredere techindustrie en behandelen we wat de implicaties zijn voor ASML zelf.

