Gaat Apple consolideren of innoveren in end user computing?

Veel mensen zien Apple als een innovatief bedrijf, op de Techzine-redactie zien we dat anders. Wij vinden dat Apple een innovatief bedrijf was. Na de introductie van de iPad hebben wij weinig innovatie meer gezien. Deze week deed het bedrijf een aantal bijzondere aankondigingen, waardoor de vraag ontstaat: is dit innovatie of is het misschien consolidatie?

Als we kijken naar de innovaties van Apple na de iPad, dan komen we uit op de Apple Watch, de lancering van de strreamingdienst Apple Music en recent nog een videodienst. Maar eerlijk is eerlijk, de meeste innovaties na de iPad zijn schaamteloze kopieën. De Apple Watch is dan nog het meest origineel, de muziek- en videodienst zijn regelrecht gekopieerd van Spotify en Netflix. Dan is er nog het smarthome-platform van Apple, met onder meer HomeKit en HomePod en uiteraard Siri. Als we dat vergelijken met de Alexa en de Google Assistent kunnen we wel stellen dat het een aardige flop is. Ook qua marktaandeel doet Apple niet echt mee.

Uiteindelijk is onze visie al een aantal jaar hetzelfde, er zit geen innovatie in de top van het bedrijf. Met Tim Cook aan het roer is een financiële topman CEO geworden, dat werkt uiteindelijk niet. Een CEO moet ook af en toe een risico nemen, creatief zijn en zijn nek uitsteken. Cook is meer een boekhouder die alles tot op de cent nauwkeurig doorrekent voordat er een beslissing wordt genomen. Daardoor zie je ook dat Apple meer kopieert dan innoveert. Ook Jonathan Ive, de topdesigner van Apple onder Steve Jobs, is inmiddels vertrokken. Waarschijnlijk mede om dit gebrek aan actie. Het wachten op innovatie bij Apple duurt dan ook al even, maar deze week kwam het bedrijf met de nodige aankondigingen. Gaat dat eindelijk innovatie opleveren?

Gaat Apple in 2020 weer innoveren?

Eerder deze week was er de Apple World Wide Developers Conference, een conferentie waarin Apple elk jaar ontwikkelaars bij praat over de ontwikkelingen binnen het bedrijf en de aankomende software versies. Dit jaar was er wat meer te melden dan andere jaren. Het bedrijf heeft namelijk een aantal grote beslissingen genomen die moeten leiden tot innovatie. Nee, we bedoelen niet iOS 14 waarin je straks ook widgets op je hoofdscherm kan tonen, of dat de Apple Watch ook je slaap kan bijhouden. Dat zijn features die Android al sinds het begin ondersteunt.

Apple heeft de drastische keuze gemaakt om afscheid te nemen van Intel en alle Macs te gaan voorzien van ARM-chips. Deze ARM-chips zitten al jarenlang in smartphones en dus ook in de iPhone en iPad, deze chips gaan nu ook de Macs voorzien van rekenkracht. Dat is een grote stap, want Intel domineert de client computer markt al zo’n 20 jaar. Eerder leek het erop dat we flink wat Windows pc’s zouden krijgen met ARM-chips, maar dat is nooit echt van de grond gekomen. Waarschijnlijk omdat Intel zijn macht uitoefent op pc-fabrikanten om toch vooral Intel te gebruiken. Apple is nu degene die uit deze Intel grip ontsnapt en wel kiest voor ARM.

Kiezen voor ARM is niet zonder gevolgen

Door de overstap te maken naar ARM kiest Apple voor een migratietraject waar menig IT-bedrijf bang van wordt. Zelfs Microsoft heeft moeite gehad om Windows goed te laten functioneren op ARM. Wat is namelijk het geval; alle applicaties voor macOS moeten worden aangepast en geoptimaliseerd omdat de instructieset van ARM-chips compleet anders is dan die van Intel (x86). De instructieset komt wel overeen met die van de iPhone en iPad, dus die twee werelden komen wel dichter bij elkaar. Het besturingssysteem van Apple, macOS, is al aangepast voor de nieuwe instructieset. Apple introduceert nu ook eindelijk macOS 11, na 20 jaar op versie 10 te hebben gezeten. Big Sur is de naam van macOS 11.

Appe kon tijdens zijn keynote de nodige applicaties tonen die geschikt zijn voor de nieuwe ARM-chips. Zo werkt het Office-pakket van Microsoft al, niet geheel onbelangrijk, en Adobe kon applicaties als Photoshop en Lightroom tonen. Dat is echter nog maar het begin, want er zijn honderdduizenden applicaties die in het bedrijfsleven worden gebruikt op macOS-systemen en die moeten allemaal worden aangepast.

Apple heeft een nieuwe versie van Xcode uitgebracht, Xcode 12, die moet helpen om deze transitie soepeler te laten verlopen. Voor de meeste applicaties is het niet meer dan een paar dagen werk. Zeker applicaties die zijn ontwikkeld in Xcode en met programmeertaal Swift. Feit is echter dat de meeste applicaties zijn ontwikkeld in C en dat vraagt net wat meer aandacht.

“Apple gunt ontwikkelaars een transitieperiode van 2 jaar”

Het doel van Apple is simpel: het wil toewerken naar één softwareplatform dat werkt op alle apparaten. Door met macOS te kiezen voor ARM is dat mogelijk. Ontwikkelaars krijgen twee jaar de tijd om hun applicaties geschikt te maken voor ARM. Apple ziet de komende twee jaar als een transitiefase waarin het beide platformen ondersteunt. Daarna zal de focus komen te liggen op ARM. Het komende jaar zal Apple in het complete macOS-portfolio nieuwe apparaten gaan uitbrengen die gebaseerd zijn op ARM. Ook zouden er nog twee Intel apparaten op de planning staan, waarvan we nu al kunnen zeggen: koop die vooral niet.

Het is één grote consolidatieslag, waarbij macOS verdwijnt

Op de redactie roepen we al jaren dat Apple met macOS op een dood spoor zit en dat de iPad in dat opzicht meer te bieden heeft. Dat macOS geen groot succesnummer meer is, ligt niet zozeer aan Apple. Ze hebben het geprobeerd met een macOS Store, maar dat aanbod valt erg tegen. Ook Microsoft is niet echt succesvol met zijn Windows Store. Apple kiest nu voor een route waarbij het dit min of meer kan gaan afdwingen. Wel heeft het bedrijf de afgelopen jaren vrijwel niet geïnvesteerd in het besturingssysteem, waardoor veel Apple-gebruikers toch weer voor Windows hebben gekozen.

Door te kiezen voor ARM zal macOS de komende jaren steeds dichterbij het iPadOS komen te liggen. Wij verwachten dat Apple ervoor zal kiezen om het open besturingssysteem wat macOS nu is, verder zal gaan beperken. Daarnaast zullen veel iPadOS-applicaties straks eenvoudig de stap kunnen maken naar macOS en vice versa. Hierdoor kan Apple met macOS gaan meeliften op het succes van de App Store met iPad-apps.

In de nieuwe versie van macOS Big Sur zijn al de nodige designelementen van de iPhone en iPad gekopieerd naar macOS. Dat zal de komende jaren steeds meer gebeuren. Wij vermoeden dat het een jaar of vijf zal duren voordat de Intel gebaseerde macOS-systemen niet meer worden ondersteund en Apple enkel nog een compleet ARM-gebaseerd portfolio heeft met een meer gesloten softwarelaag, zoals de iPhone en de iPad nu hebben.

macOS als gesloten besturingssysteem

macOS zal in onze optiek niet volledig verdwijnen. De naam zal ongetwijfeld blijven bestaan voor Apple-apparaten met een toetsenbord en muis, net zoals iPadOS voor de Apple-tablets. macOS zal naar verwachting geen open besturingssysteem meer zijn zoals we dat nu kennen. Is het erg als macOS niet meer open en aanpasbaar is? Dat zal per gebruiker verschillen, de een rommelt nog weleens in de Finder, in package files om macOS meer naar zijn hand te zetten buiten de opties die Apple biedt, de ander vindt het allemaal wel prima. Vanuit een security oogpunt is het wel een grote vooruitgang, een meer gesloten besturingssysteem met minder mogelijkheden om in te rommelen neemt de wind uit de zeilen van cybercriminelen, maar ook van gebruikers die weinig oog hebben voor de veiligheid van hun systeem. Voor bedrijven is het prettig. Het zal eenvoudiger worden om die apparaten te beheren en dicht te timmeren.

Is het innovatie of consolidatie?

Komen we terug op de titel van dit artikel: is het nu innovatie of consolidatie? Dat zal de toekomst uit moeten wijzen. Wij vermoeden dat het uiteindelijk meer consolidatie is. Wel is het een herpositionering van de Apple-apparaten, die voor bedrijven interessanter zal worden.

We verwachten namelijk niet alleen dat macOS meer gesloten wordt, maar ook simpeler in gebruik, er zijn nu honderden instellingen verborgen in “System Preferences”, de Finder is redelijk uitgebreid, we vermoeden dat het allemaal meer op de iPad gaat lijken, waardoor meer mensen er snel mee overweg kunnen.

Er komt een generatie aan die aan het werk gaat, die meer is opgegroeid met Android en iOS dan met Windows en macOS. Die generatie is gewend aan eenvoudige applicaties, met weinig opties die gewoon werken wanneer ze erop drukken en gebruik van maken. Ze willen geen uur meer rond klikken en instellingen aanpassen. In de markt voor end user computing wordt daar al enkele jaren over gesproken. Je ziet ook de opkomst van applicatieportals en unified workspaces die hetzelfde zijn op alle apparaten. Apple gaat waarschijnlijk een oplossing bieden in de vorm van Apple-apparatuur in alle form factors met een software-laag die overal vrijwel hetzelfde is. Dat zorgt uiteindelijk voor de echte innovatie. Het zal ook Microsoft dwingen om goed naar zijn Windows 10-strategie te kijken.

Windows-markt moet nu ook serieuzer naar ARM kijken

Tot slot kan de overstap van Apple naar ARM zorgen voor een stukje innovatie in de apparaten zelf. Het zou ons niet verbazen als er MacBooks komen die zowel krachtig zijn als een accuduur hebben van twee of drie dagen. Dat zal er toe leiden dat in de Windows-markt ook die behoefte komt. Als Intel dat niet kan bieden, gaan ook fabrikanten als Dell, HP en Lenovo serieuzer kijken naar ARM-chips.