Gelukkig nieuwjaar namens de Techzine redactie

Namens de gehele Techzine redactie wensen wij al onze lezers een heel gelukkig nieuwjaar en gezond 2021 toe.

2020 was in veel opzichten een bijzonder jaar. Een jaar waarin de IT een enorme rol speelde, maar ook een jaar met veel uitdagingen. Wij hebben als redactie ons best gedaan om met goede analyses en inzichten te blijven komen. Daarvoor hebben we honderden virtuele calls gemaakt, waarvan er in 2021 nog ongetwijfeld honderden zullen volgen, maar we hopen ook weer fysieke ontmoetingen te hebben. Zodat we samen met alle innovatieve technologiebedrijven weer rond de tafel kunnen en nog verder de diepte in kunnen.

Ondanks de uitdagende situatie van vandaag de dag blijft ons doel in 2021 hetzelfde, het brengen van informatieve verhalen en verdiepingen op het vlak van IT. We hebben ook weer de nodige plannen op stapel staan om jullie nog beter te informeren, dus blijf ons vooral volgen en abonneer je op de nieuwsbrief. Voor nu, proost!