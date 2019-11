Monitors voor een niche: schermen in de medische wereld

Als grafisch designer ga je niet werken op een goedkoop TN-paneel, maar als medische professional ben je zelfs met een grafisch gekalibreerd LCD-scherm niet gesteld. Wat maakt medische panelen zo speciaal?

Kleurkalibratie, helderheid, een goede kijkhoek: professionele schermen of displays van mobiele workstations voldoen al aan heel wat standaarden. In sommige gevallen volstaat zelfs een professioneel grafisch scherm niet. Denk dan aan de medische sector. Dokters die complexe scans moeten analyseren, hebben heldere en vooral consistente schermen nodig. Zo ontstond er een niche van ultra-high-end displays die voldoen aan specifieke medische standaarden. Waar zit het verschil?

Helderheid, contrast, consistentie en extreme prestaties in specifieke kleurdomeinen, zoals grijswaarden of het rode spectrum, zijn de ankerpunten van medische displays. De vereisten van bijvoorbeeld radiologen zijn zodanig specifiek dat displays op maat voor hen worden gemaakt.

Helderheid troef

Helderheid is misschien wel de belangrijkste differentiërende factor. Medische schermen moeten scans en beelden zo helder mogelijk weergeven, zodat het voor dokters eenvoudiger is om onregelmatigheden te ontdekken. Aansluitend is een breed gamma aan grijs- of roodwaarden essentieel (al naargelang het doel van de monitor). Details op een röntgenfoto verdwijnen wanneer een display onvoldoende verschil laat zien tussen grijswaarden. Hetzelfde geldt voor gekleurde beelden, zoals gemaakt bij bijvoorbeeld een kijkoperatie. Hier zorgt een extreme kleurnauwkeurigheid in het rode spectrum ervoor dat dokters sneller een begrip krijgen van waar ze naar kijken.

Alle LCD-panelen verliezen aan kwaliteit naarmate ze ouder worden. De helderheid gaat langzaam maar zeker achteruit. Zeker bij gewone commerciële schermen is het verschil na verloop van tijd merkbaar. Dat is zoals gezegd onaanvaardbaar voor medische displays, die daarom aan een veel hogere standaard worden ontwikkeld.

Automatische afstelling

Fabrikanten bouwen de schermen voor een levensduur van een aantal jaren en zorgen er vervolgens voor dat de helderheid gedurende die periode constant blijft. Verder bestaan er displays met ingebouwde kalibratietools die drift op het vlak van helderheid, maar ook kleurweergave doorheen de tijd, automatisch moeten aanpakken. Dat gebeurt opnieuw allemaal uit naam van consistentie. Als een dokter een beeld op twee schermen van een verschillende leeftijd bekijkt, moet hij tweemaal hetzelfde beeld zien. Dergelijke automatische kalibratie is uniek voor high-end medische displays.

Ook met de ogen van de dokter wordt rekening gehouden. Goedkopere schermen maken gebruik van pulse width modulation (PWM) om de helderheid aan te passen. De leds die de achtergrondverlichting voorzien, flikkeren aan een erg hoge snelheid die niet met het blote oog waarneembaar is. PWM is echter vermoeiend voor de ogen. Medische displays zijn dan ook vrij van PWM. Fabrikanten zetten die feature in de markt onder verschillende namen, zoals LG’s Flicker Safe.

ISO en IP

Tot slot spelen ook de hardware en de behuizing een rol. Medische schermen worden soms in uitdagende omgevingen, zoals operatiezalen, gebruikt en moeten daar tegen bestand zijn. Dat betekent dat ze enerzijds een degelijke IP-rating dienen te hebben en anderzijds dat ze tegen een stootje moeten kunnen. De panelen van deze schermen zijn doorgaans beter beschermd, opnieuw om te voorkomen dat een accidentele aanraking de nauwkeurigheid van de displays kan beïnvloeden.

Ook de gebruikte materialen zijn vaak anders: denk aan antibacteriële behuizingen die voorkomen dat de monitor een thuis kan worden voor bacteriën of virussen. In de praktijk hebben de schermen plastic behuizingen, die aan de ISO22196-standaard voor microbe-bescherming voldoen.

Medische monitoren zijn prijziger dan klassieke exemplaren, maar daar is dus een goede reden voor. Al naargelang de plaats waar een monitor wordt ingezet, zijn de vereisten immers heel specifiek. Dat wil niet zeggen dat iedere kamer in een ziekenhuis ’s werelds meest geavanceerde scherm moet hebben. Een gezonde mix met de juiste technologie, kleurweergave, IP-rating en helderheid voor iedere situatie is essentieel.

Dit stuk is het eerste deel van onze verdiepingsstukken rond medische monitoren in samenwerking met LG.