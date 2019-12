De thin clients als oplossing voor strikte medische regelgeving

Ziekenhuizen zijn net als zowat alle andere werkplekken vandaag modern en digitaal. Dat wil niet zeggen dat je zomaar eender welke pc in het operatiekwartier mag plaatsen: elektronische hardware moet tegemoetkomen aan specifieke eisen en uitdagingen.

Ziekenhuizen en gelijkaardige medische omgevingen zijn uitdagend vanuit een IT-standpunt. De verwachtingen liggen er minstens even hoog dan op een traditionele werkplek, maar toestellen moeten aan veel strakkere eisen voldoen. In het administratiedepartement past een kantoor-pc van een OEM naar keuze, maar zodra apparatuur gebruikt wordt bij patiënten gelden er andere eisen. Je mag niet zomaar een krachtige desktop-pc in een scanruimte zetten of met een mobiel workstation het operatiekwartier binnen draven. Interne specificaties van toestellen terzijde, zijn er belangrijke veiligheidsvoorschriften.

Regels en standaarden

De regels kunnen eenvoudig zijn, van een lichte behuizing waarop je eenvoudig vuil kan zien over het gebruik van een eenvoudig afwasbaar materiaal tot een antibacteriële plastic behuizing voor de toestellen. De internationale IEC 60601-standaard handelt over de minimumvereisten voor medische elektrische apparatuur. De standaard werd al in 1977 geboren maar blijft dankzij een constant updateproces relevant in het digitale tijdperk. De standaard moet ervoor zorgen dat toestellen geen schade kunnen aanrichten wanneer er bijvoorbeeld iets misloopt.

In Europa komt daar nog de CE Medical Device Directive (CE MDD) bij. De regels zijn breed van toepassing op zowat alle toestellen die gebruikt worden voor de behandeling of diagnose van een patiënt. Een computer om scans op te analyseren valt daar dus zeker onder.

Voor zaken als toetsenborden en eventueel zelfs schermen is de uitdaging niet enorm. Zeker in het geval van schermen zijn er op het vlak van kwaliteit toch al belangrijke vereisten om aan te voldoen. Een ziekenhuis moet dus per definitie naar gespecialiseerde hardware op zoek gaan die tegemoetkomt aan de eisen van dokters, radiologen en chirurgen. Wat die precies inhouden, bekeken we eerder al in meer detail.

Thin client als oplossing

Wanneer er gespecialiseerde computers nodig zijn, wordt het moeilijker. Het is daarom vaak interessanter om complexe hardware helemaal uit gevoelige zones te bannen. Door voor servers te kiezen die de nodige rekenkracht aan boord hebben, is er geen nood meer aan speciale workstations in complexe behuizingen. Zaken zoals coatings en koeling spelen dan minder een rol. Om de rekenkracht te brengen naar waar ze nodig is, zijn thin clients een goede optie.

Een thin client is een erg lichte computer met één functie: een virtuele desktopomgeving vanop een server naar een gebuiker streamen. De dingen zijn beschikbaar als kleine pc maar vind je dezer dagen ook ingebouwd in een monitor. Zelfs medische monitors zijn beschikbaar als thin client. Denk maar aan LG’s 24 inch 24CK560N.

Voordeliger, flexibeler en veiliger

De dingen hebben verder als voordeel dat het healthcare-budget beter besteed kan worden. De meerprijs van een thin client tegenover een medisch scherm is niet zo groot. De hardware binnenin veroudert bovendien nauwelijks, wat je minder kan zeggen van workstations. Upgrades langs de kant van de server zijn echter eenvoudiger en efficiënter dan upgrades van een volledige endpoint. Bovendien kan je thin clients eventueel aan de cloud koppelen, al brengt dat in het geval van de medische sector belangrijke vragen in verband met privacy en veilige dataopslag met zich mee.

Een laatste voordeel heeft te maken met uptime en flexibiliteit. Als een klassiek workstation er de brui aan geeft, dan heeft recovery heel wat meer voeten in de aarde dan wanneer er iets misloopt in een goed beheerde gevirtualiseerde omgeving. Daar zijn redundantie en back-ups in principe voorzien. Loopt er iets mis met de thin client zelf? Dan kan een dokter of verpleger met een ander exemplaar inloggen in de juiste omgeving en gewoon doorwerken.

Dit stuk is deel drie van onze verdiepingsstukken rond medische monitoren in samenwerking met LG. Lees zeker ook onze eerdere stukken rond wat medische monitoren nu zijn en welke smaken er vandaag bestaan.