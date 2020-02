Liquit biedt hybride layer tussen endpoint en unified workspace

Liquit is een redelijk nieuw bedrijf dat zich specialiseert in de unified workspace-markt met een hybride oplossing. Het bedrijf heeft als het ware een laag gebouwd tussen de client en de unified workspace, zodat organisaties meerdere platformen kunnen samenvoegen. Dit biedt meer flexibiliteit en zorgt voor een fikse kostenbesparing. We spraken met Peter Hermeling, een van de oprichters van Liquit.

Liquit biedt een totaaloplossing voor de unified workspace. Het werkt aan de ene kant samen met partijen als Citrix en VMware, die samen deze markt domineren, maar tegelijkertijd concurreert Liquit met deze partijen. Daarnaast wordt er ook druk gewerkt aan een samenwerking met het nieuwe Microsoft Windows Virtual Desktop.

Liquit is in staat om zowel het lokale endpoint, als de Citrix Workspace en de VMware Workspace te “mix en matchen”. Dat kan per gebruikersgroep, maar ook afhankelijk van de context. Een bedrijf kan voor de ene gebruikersgroep bijvoorbeeld Citrix Workspace gebruiken, terwijl een andere gebruikersgroep gewoon vanaf zijn of haar laptop werkt.

De gebruiker in kwestie hoeft hiervoor zelf niets te veranderen, het is en blijft een unified workspace die overal hetzelfde is en werkt

Voorbeeld:

Een groep accountmanagers die veel op de weg zit, kun je bijvoorbeeld gebruik laten maken van de Citrix Workspace omdat dat veiliger is dan lokaal werken. Zeker wanneer er gebruik wordt gemaakt van openbare hotspots en onbekende netwerken. De administratie afdeling komt op haar beurt niet buiten de deur en werkt alleen op kantoor. Deze medewerkers kunnen prima vanaf hun laptop werken. De twist die Liquit biedt, is dat wanneer de accountmanager op kantoor komt hij ook gewoon vanaf zijn laptop kan werken. De context is dan dat er vanaf een veilige locatie wordt gewerkt. “De gebruiker in kwestie hoeft hiervoor zelf niets te veranderen, het is en blijft een unified workspace die overal hetzelfde is en werkt”, aldus Hermeling.

Hoe werkt dat?

Liquit heeft een contextaware technologie ontwikkeld waarmee een applicatie vanaf verschillende locaties opgestart kan worden. Zodra de gebruiker een applicatie opstart, bepaalt de context die is vastgelegd in filters en regels van waar een applicatie moet worden opgestart. Een applicatie kan bijvoorbeeld worden opgestart vanaf het endpoint (de laptop), of de applicatie kan direct vanuit een Citrix- of VMware-omgeving worden geladen. De gebruiker merkt hier in principe niets van, behalve dat de opstarttijd van de applicaties wat kan verschillen afhankelijk van de snelheid van de internetverbinding. De Citrix- en VMware-technologie is vandaag de dag razendsnel. Daar zit geen bottleneck meer.

Vaak combineren bedrijven deze technologie met een lokale intranet oplossing die de unified workspace compleet maakt. Bijvoorbeeld een social portal waarin alle applicaties staan vermeld en waarbinnen ook de Liquit self service catalogus beschikbaar is om applicaties te installeren. Een goed voorbeeld hiervan is Embrace.

Uiteindelijk ziet de gebruiker een dashboard of bureaublad met intelligente iconen. Deze verwijzen niet direct naar de lokale applicatie, maar vragen de agent om de applicatie. Vervolgens wordt de applicatie uitgeleverd vanaf het systeem, een private datacenter of de cloud.

Ideaal voor overnames en integraties van IT-systemen in meerdere landen

Doordat Liquit overweg kan met meerdere platformen kan het lokale systeem worden gecombineerd met bijvoorbeeld Citrix en VMware. We begrepen van Liquit dat ze in hun klantenbestand wat bedrijven hebben die af en toe overnames doen. Voor dat soort bedrijven is Liquit een ideale oplossing. Ze hoeven namelijk niet de hele IT-omgeving van de partij die overgenomen wordt te vervangen. Ze kunnen gewoon Liquit er overheen leggen. Een social portal als Embrace wijst zich vanzelf, maar de hele infrastructuur erachter met alle applicaties en install base hoeft niet direct te worden gemigreerd. Het versnelt de integratie van bedrijven.

Ook zijn er veel multinationals die jarenlang eigen IT-afdelingen en keuzes maakten in de verschillende landen. Tegenwoordig is de behoefte vele malen groter om één IT-systeem te hebben dat wereldwijd werkt. Als het ene land op Citrix zit en het andere op VMware, kan met Liquit snel de boel aan elkaar worden geknoopt. Daarna kan alsnog worden gekeken wat voor het bedrijf uiteindelijk het beste werkt.

SaaS en legacy in één portal

Bedrijven beschikken vaak over een hele lading legacy applicaties, terwijl ze ook steeds meer SaaS-oplossingen adopteren. Binnen een unified workspace kunnen de applicaties worden samengebracht, zodat voor de eindgebruiker alle opties direct inzichtelijk zijn. Met bijvoorbeeld een social portal als Embrace zijn ook daar weer allerlei uitbreidingen op mogelijk, om de werknemer ook beter te laten samenwerken met zijn collega’s.

Liquit applicatie catalogus

Liquit heeft in april 2018 het bedrijf Rovabu overgenomen. Hiermee heeft het een technologie in huis gehaald om een uitgebreide applicatie catalogus aan te bieden. Hierin zitten zo’n 3000 applicaties waar packages van zijn gebouwd die direct kunnen worden uitgerold via een self service portal. Ze kunnen worden geïnstalleerd op de laptop van de werknemer of beschikbaar worden gemaakt in een private datacenter of de cloud. Indien het gaat om applicaties waar hoge licentiekosten aanhangen, is het mogelijk een tussenstap te activeren. Een manager moet dan eerst goedkeuring geven, na de aanvraag via de self service portal.

Uiteindelijk kan Liquit een moderne werkplek leveren inclusief alle legacy applicaties en verschillende platformen die binnen een bedrijf over de jaren zijn uitgerold

Hierdoor kunnen ook vanuit verschillende omgevingen veel (legacy) applicaties worden gebruikt. Met de techniek van Rovabu maakt Liquit ook tools als Intune overbodig, want de applicatie packages worden door Liquit actief onderhouden en uitgerold naar de gebruikers. Zodra er nieuwe versies zijn komen ze beschikbaar en kan een beheerder met één druk op de knop de applicatie bijwerken voor de hele organisatie.

“Uiteindelijk kan Liquit een moderne werkplek leveren inclusief alle legacy applicaties en verschillende platformen die binnen een bedrijf over de jaren zijn uitgerold”, aldus Hermeling.

Liquit Access manager verzorgt authenticatie en single sign-on

Met Liquit Access Manager is de laag tussen het endpoint en de unified workspace nog wat verder uitgebouwd. Ook de authenticatie en toegang tot de omgevingen kan met Liquit worden beheerd. Hiervoor heeft het bedrijf een eigen Single Sign on-oplossing ontwikkeld. Zodat een gebruiker probeert in te loggen in een SaaS-omgeving wordt deze teruggekoppeld naar Liquit voor authenticatie en wordt op basis van contextaware wel of geen toegang verleend. Daarnaast werkt Liquit samen met partners, zoals Hello ID, Microsoft en Okta, partijen die bekend zijn in de markt en hun eigen reputatie hebben.

Liquit is multi-tenant, wordt via partners op de markt gebracht

Liquit heeft ervoor gekozen de oplossing zo te ontwikkelen dat die multi-tenant is. Dat betekent dat meerdere organisaties gebruik kunnen maken van één omgeving, zonder dat de data, gebruikers en configuraties door elkaar lopen. Wel kunnen organisaties eenvoudig worden gecloned of configuraties worden gekopieerd van de ene naar de andere omgeving door een superadmin.

Dit maakt de oplossing met name geschikt voor bijvoorbeeld hostingproviders die de unified workspace willen toevoegen aan hun portfolio of managed service providers die Liquit willen opnemen in hun aanbod richting klanten. We begrepen dat Liquit in Nederland al veel bekende MSP’s heeft opgetekend als klant, waaronder PQR, Pink Elephant en Cegeka. Liquit verkoopt zelf niet direct aan eindklanten, maar altijd via partners.