Citrix Workspace krijgt slimme feed en gepersonaliseerde workflows

Citrix heeft een aantal nieuwe functies aangekondigd voor Citrix Workspace. Onder meer een intelligente feed en gepersonaliseerde workflows maken daar deel van uit. De nieuwe functies zijn ontworpen om “digitale ruis” die productiviteit vermindert te beperken.

Uiteindelijk moeten alleen de bedrijfsprocessen opvallen die gebruikers echt nodig hebben. Workspace is een digitaal platform dat gebruikers overal toegang geeft tot hun apps, desktops en data. Volgens Citrix worden werknemers te vaak onderbroken door teksten, chats en waarschuwingen.

De updates zijn bedoeld om dat type inefficiënties te voorkomen, door relevante informatie aan te leveren. Zo moet er een meer gepersonaliseerde werkervaring worden gecreëerd. De updates zorgen verder voor een grotere automatisering van processen. Op die manier kunnen bedrijven bijvoorbeeld een aantal stappen voor een bepaald doel creëren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de uitvoering van eenvoudige taken als het aanvragen van verlof, of het indienen van inkooporders, die zo veel eenvoudiger worden.

Integraties

Workspace kan worden geïntegreerd met veelgebruikte applicaties, onder andere van SAP, Microsoft, Google, Salesforce, Workday en Atlassian. Ook zijn er meer dan 100 vooraf geconfigureerde micro-apps beschikbaar. Dit komt voort uit een overname van Sapho door Citrix. Dat bedrijf specialiseerde zich in micro-apps voor in werkomgevingen.

“Uiteindelijk willen werknemers hun vak onder de knie krijgen”, zegt Tim Minahan, EVP of Strategy en Chief Marketing Officer bij Citrix. “Met Citrix Workspace kunnen werkgevers hun werknemers in staat stellen om dit te doen, door hen te bevrijden van extreem saaie taken. Zo kunnen ze zich concentreren op het opbouwen van hun vaardigheden en het doen van aansprekend werk.”