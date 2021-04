Wat zijn de voordelen van een goede webcam?

De verschuiving van werken op kantoor naar thuiswerken heeft gezorgd voor een enorme toename in de verkoop van webcams. Waar verschillende werknemers voor de coronacrisis de camera in de laptop nog voldoende vonden, zien ze door het thuiswerken redenen om een losse goede webcam in te zetten. Logisch, want er zijn veel voordelen te halen uit een goede webcam.

De redenen om te kiezen voor een losse webcam zijn legio. Sommige laptops hebben de webcam op een onwenselijke plek zitten, zoals in een toetsenbord waardoor de cam vaak gericht is op de borst in plaats van het gezicht. Er zijn echter ook kwaliteitsvragen die ervoor zorgen dat er toch voor een losse webcam wordt gekozen. Een betere beeldkwaliteit kan zorgen voor een betere samenwerking, omdat je iemands gezichtsuitdrukkingen beter kunt waarnemen.

Een goede webcam

Laptopwebcams hebben vaak een resolutie van 720 pixels en dat is toch vrij laag. Veel beveiligingscamera’s die tegenwoordig verschijnen, hebben bijvoorbeeld 1080 pixels. Een laag aantal pixels helpt ook niet als je belichting niet ideaal is en er geen goede sensor in de camera zit. Je wordt dan snel een grote zwarte schim wanneer het wat donkerder is. Er zijn allerlei varianten webcams, bijvoorbeeld uitgerust met infrarood of een LED-ring. Infrarood kan helpen bij gezichtsherkenning, een LED-ring zorgt dat de belichting nagenoeg perfect is. Deze lampen worden bijvoorbeeld ook vaak gebruikt door make-upbloggers.

Een andere reden om voor een aparte webcam te gaan is wanneer je werkt met een desktop: die zijn maar zelden voorzien van een camera, of een goede microfoon mist. Vaak is een webcam met ingebouwde microfoon dan een goede uitkomst. Er zijn ook webcams die via de microfoon kunnen horen wie er aan het woord is, waardoor er automatisch wordt ingezoomd op die persoon wanneer die spreekt. Uiteraard is dat erg handig als je met meerdere mensen in een meetingroom zit, in plaats van als je in je eentje thuiswerkt.

Uiteindelijk is een aparte webcam aanschaffen ook een voordeel voor de positie waarin hij staat. Je kunt hem zelfs in het midden van een meeting dan even van positie veranderen, als je bijvoorbeeld zelf even uit beeld moet om een pakketje aan te nemen, of als je toch even moet ventileren tegen je partner dat je collega iets zegt waar je het totaal niet mee eens bent. Bovendien heb je met een losse camera ook meer invloed vanuit welke hoek je wordt gefilmd. Wil je juist wat meer overwicht hebben in een meeting, dan kun je jezelf vanuit een iets lagere hoek laten filmen. Het beste is en blijft echter op ooghoogte, zoals je ook zou doen wanneer je een foto maakt.

De kijkhoek

De beeldhoek is daarbij ook belangrijk. De ene webcam heeft wat meer ‘tunnelvisie’ dan de andere. Misschien wil je liever niet dat ook de kast naast je op de webcam te zien is: dan kun je beter kiezen voor een webcam met een iets minder grote kijkhoek. Bij sommige webcams kun je dit alles volledig instellen, als je bedrijf het tenminste toestaat om software van buitenaf te downloaden en gebruiken.

Het kan ook de andere kant op werken: als je juist werksoftware mag gebruiken op je eigen smartphone bijvoorbeeld, dan zou je je smartphone kunnen gebruiken als webcam. Vaak zitten daar goede selfiecamera’s in (vergeet deze ook niet met een doekje even schoon te poetsen) waardoor je goed te zien bent. Je hoeft dan niet een aparte webcam te kopen. Wel moet je er dan zelf akkoord mee gaan dat je werkgerelateerde software en accounts op je privételefoon gebruikt. Bij sommige bedrijven betekent dit namelijk dat je aan hun beleid moet voldoen, wat kan betekenen dat je hele telefoon op afstand kan worden gewijzigd.

Verversingssnelheid

Er is nog een andere reden waarom een goede webcam een voordeel is: de verversingssnelheid. Je ziet dat bijvoorbeeld in de smartphonewereld: scrollen op een Chrome-pagina op een smartphone met een verversingssnelheid van 60 Hz is een heel andere ervaring dan wanneer dit 120 Hz is. Het voelt allemaal een stuk soepeler en in gaming kan dat grote gevolgen hebben. Het scherm ververst vaker, waardoor je sneller de meest actuele situatie voor je ziet. Dit geldt ook voor webcams: je bewegingen zien er veel natuurlijker uit als de verversingssnelheid veel hoger is. Hoe hoger de verversingssnelheid, hoe meer het lijkt alsof je bij elkaar in de kamer zit. Je mist namelijk die vertraging die er vaak is (als je internetconnectie meewerkt).

Misschien heb je op zolder nog een oude webcam liggen om te gebruiken. Waarschijnlijk is die niet van de kwaliteit die je inmiddels kent van je smartphone. Bovendien kan het zijn dat deze hard aan updates toe is en een potentieel securitygevaar vormt voor je computer. Zeker verouderde webcams hebben soms geen updates meer beschikbaar. Je kunt in dat geval beter kiezen voor het aanschaffen van een nieuw exemplaar. Dat kan al voor een paar tientjes en biedt waarschijnlijk een aanzienlijk betere installatie-ervaring dan van een oud exemplaar, als die al met je veel nieuwere computer meewerkt.

Professioneel voor de dag

Uiteindelijk is het gebruiken van een webcam van goede kwaliteit ook professioneler dan een webcam die alleen dikke pixels toont. Een helder, scherp beeld ziet er simpelweg veel beter en professioneler uit. Het toont dat je alles op orde hebt (letterlijk en figuurlijk zelfs) en collega’s en klanten zullen het waarderen dat je goed te zien bent, want dit vergemakkelijkt de communicatie. Het is dus zeker de moeite waard om onderzoek te doen naar welke webcam een goede beeldkwaliteit en een goede hoek biedt, want het werken op afstand is bij veel bedrijven nog steeds de norm.

