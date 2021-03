Drie handige tools om betere Engelse teksten te schrijven

We zijn in Nederland over het algemeen vrij goed in Engels. Bij het schrijven blijkt dat de Engelse taal echter meer haken en ogen heeft dan je zou denken. Daar wil je rekening mee houden, want Engelse teksten lijken steeds relevanter te worden. Met deze handige tools worden jouw Engelse teksten beter.

Google

Het klinkt erg algemeen om te spreken over ‘Google’, maar dat komt omdat Google pas echt goed voor je werkt door meerdere mogelijkheden van de dienst te gebruiken. Zo kun je in Google Translate of vergelijkbare diensten heel makkelijk je Nederlandse zin naar het Engels vertalen. Hierbij moet je wel oppassen dat dit goed gebeurt, want soms kent zo’n vertaalmachine bepaalde gezegden, woorden of spreektaalconstructies niet. Soms is het voor een tekst echter goed om niet steeds dezelfde woorden te gebruiken, maar synoniemen te kiezen.

Hoewel Grammarly (later in dit artikel verder besproken) je hierbij ook kan helpen, heb je door te googelen vaak net even wat meer keuze om echt dat woord te vinden dat je zoekt. Je kunt er ook voor kiezen om je Engelse tekst in Google Docs te tikken, want hierin zit al een vrij stevige spellingscontrole die menig foutje eruit haalt. Zelfs namen van bekende mensen worden gemerkt als je er een foutje in maakt. Ook goed om te weten is dat je via je smartphone in Google Translate iets kunt inspreken, waarna je de correcte uitspraak hoort in Google Translate. Hierdoor kun je je uitspraak verbeteren.

Hemingway

Een taal goed beheersen is veel meer dan alleen moeilijke woorden goed kunnen spellen. Het gaat vooral om de grammatica die soms heel anders in elkaar zit dan die van de Nederlandse taal. De Hemingway App helpt je door te lange, complexe zinnen en grammaticafouten met geel uit te lichten in je tekst. Hemingway gaat zelfs een stapje verder en laat je met blauw zien welke zinnen of woorden erg afzwakken en hoe je je tekst met sterkere woorden meer kracht kunt bijzetten.

Kortom, Hemingway helpt je niet alleen een tekst goed Engels te maken, maar ook veel beter leesbaar voor de doelgroep. Om Hemingway te gebruiken hoef je alleen je tekst in de app te plakken en hij voegt vanzelf kleurmarkeringen en tips toe. Hemingway is gratis te gebruiken, maar de betaalde versie is meer uitgebreid.

Grammarly

Er zit een vrij actief marketingkanon achter Grammarly, terwijl de app dat eigenlijk niet nodig heeft als we kijken naar de functionaliteit ervan. Grammarly is zeer sterk in diepe analyses van grammatica. Voor sommige mensen is dat soms iets teveel, maar gelukkig kun je de app zo instellen dat hij je tekst bekijkt met een andere blik. Denk bijvoorbeeld aan het verschil tussen zakelijke en vermakelijke teksten. Grammarly helpt je met synoniemen, met zinsconstructies die niet werken en met komma’s. Vooral dat laatste is erg fijn, want in het Nederlands zetten we vaak op heel andere plekken komma’s neer dan in het Engels.

Grammarly kan meer dan 250 verschillende grammaticale fouten zien, waarbij de tool niet alleen zegt wat er verkeerd is, maar ook hoe je dat beter kunt maken. Grammarly heeft net als de andere twee apps in dit artikel zeker niet altijd gelijk, maar in negen van de tien gevallen signaleert hij wel op de juiste manier iets dat misschien mooier kan of niet zo lekker loopt. Het bijzondere is dat de app ook kan zien of je woorden in de verkeerde context plaatst, waardoor je niet zo snel ‘dom’ overkomt op een Engelssprekend persoon waar je de tekst naartoe stuurt. Je leert enorm veel van Grammarly en je zal merken dat je teksten beter worden. Bovendien krijg je ook wekelijks een rapportage met je voortgang en je fouten, vergeleken met de gemiddelde gebruiker.

Engelse teksten

Uiteindelijk is dat sowieso het beste advies: lees je werk nog een keer door en bedenk of je fouten hebt gemaakt die je regelmatig maakt. Nederlanders zijn bijvoorbeeld gewend om in een opsomming voor het woord ‘en’ geen komma te zetten. In het Engels moet dat wel. Hier zie je ook meteen waarom een grammatica-app als Grammarly beter is in taalfouten opsporen dan Google Translate: Google Translate zal niet snel een komma toevoegen als je van het Nederlands naar het Engels vertaalt. Grammarly doet dat wel. Echter kan Grammarly weer niet vertalen, waardoor je uiteindelijk het beste af bent als je een combinatie gebruikt van meerdere tools.

