Salesforce+ moet de Netflix van de zakelijke gebruiker worden

Bij Salesforce kiezen ze voor een alternatieve route om hun werknemers, klanten en partners te informeren. Salesforce lanceert met Salesforce+ zijn eigen streamingdienst. Niet door je de nieuwste thrillers en dramaseries voor te schotelen, maar door content aan te bieden waarmee je je bedrijf kan transformeren en innoveren. Op dit moment vooral op de bekende Salesforce pijlers, sales, service, marketing, commerce en IT maar het wordt uiteraard nog veel breder.

Wat wij opmerkelijk vinden aan deze strategie is dat het afwijkt van de norm, afwijkt van wat alle andere bedrijven doen. Salesforce hield voor corona elk jaar de grootste bedrijfsconferentie ter wereld, onder de naam Dreamforce. Op Dreamforce kwamen naar verluidt 170.000 mensen om zich te laten informeren over nieuwe technologie en mogelijkheden om zaken als sales, service en marketing beter te doen. Waar veel klanten aan het woord kwamen om te vertellen wat voor hen succesvol is. Zo’n grote conferentie is op dit moment door corona onmogelijk.

De meeste andere bedrijven kiezen er nu voor om hun events dan maar virtueel te organiseren. Vaak in zeer afgeslankte vorm met veel minder sessies. Klanten en partners kunnen dan inloggen op een livestream en op die manier toch meekrijgen wat de ontwikkelingen zijn. Welke nieuwe features of producten eraan komen, een paar klantverhalen en meestal doet de CEO een keynote. Salesforce doet dat dit jaar ook, ze hebben gedurende drie dagen een uitgebreid programma waarin je allerlei sessies kan volgen die voor jou waardevol kunnen zijn.

Dit jaar kiest Salesforce ervoor om ook veel aandacht te besteden aan Slack, de meest recente grote overname van Salesforce, maar ook voor Tableau, de grote overname van vorig jaar. Daarnaast pakt Salesforce flink uit in hun keynote, met namen als Will Smith, Jane Fonda, Ola Källenios, Catherine MacGregor en Jennifer Tejada.

Bekijk de Dreamforce pagina voor meer informatie.

Virtuele events zijn geen volwaardig alternatief voor een echt event

Inmiddels volgen wij al 1,5 jaar van dit soort evenementen en bij de meeste bedrijven werkt dit redelijk. De mensen die echt dagelijks met oplossingen van een bedrijf werken, zijn wel bereid om een paar uur te investeren op die virtuele eventdagen om de keynote mee te pakken en wellicht ook nog een paar sessies. We schrijven echter ‘redelijk’, omdat een virtueel event minder goed werkt dan een echt fysiek event. Het aantal virtuele inschrijvingen is vaak hoger dan bij een fysiek event, het aantal deelnemers dat daadwerkelijk inlogt verschilt per event, maar het afhaakpercentage is eigenlijk altijd vele malen hoger.

Als mensen naar een fysiek event gaan en eenmaal in de zaal zitten, dan lopen ze niet zo snel weg. As er iets wordt besproken wat ze op dat moment minder interessant vinden, wachten ze wel gewoon even af. Bij een virtueel event is de mogelijkheid en misschien wel verleiding om een browservenster te sluiten veel groter.

Mensen erbij houden is virtueel lastig

Daar zit meteen het probleem. Een keynote of inhoudelijke presentatie duurt minimaal een uur of soms zelfs langer. Vaak zijn dit soort presentaties opgesplitst in allemaal kleine blokjes. Niet elk blokje is voor iedereen even boeiend. Als er een klantverhaal voorbijkomt, moet het bijvoorbeeld maar net de juiste industrie of het juiste voorbeeld zijn voor degene die zit te kijken.

Salesforce loopt hier net als veel andere bedrijven ook tegenaan. Vorig jaar heeft Salesforce besloten om Dreamforce heel klein te houden. Een virtuele vervanger voor een event waar normaal zoveel mensen op afkomen is vrijwel onmogelijk. Dit jaar kiest Salesforce ervoor om voor de zeer betrokken klanten en partners een virtueel Dreamforce te organiseren, waarbij ze zich drie dagen kunnen verdiepen in waar Salesforce naartoe beweegt en wat er nieuw is in de vele producten van het bedrijf.

Dreamforce is anders dan andere bedrijfsevents

Wat Dreamforce in veel gevallen anders maakt dan andere events, is dat de nieuwe ontwikkelingen bij Salesforce en de product features, maar een deel van het event vormen. Veel bedrijven die voor een innovatietraject staan, om bijvoorbeeld hun klantenservice of sales processen te verbeteren, kwamen naar Dreamforce om te leren hoe ze dat het beste kunnen doen. Op Dreamforce waren in 2019 meer dan 2700 sessies waaraan men kon deelnemen. Ze konden andere klanten horen vertellen over hoe zij zaken hebben aangepakt, waar zij profijt van hebben gehad, welke features heel handig zijn, of welke juist niet.

Bedrijven die processen hebben die al jarenlang op dezelfde manier werken, kan je niet zomaar aanpassen. Daarvoor is een plan nodig, overtuiging richting werknemers en collega’s, maar ook een beeld en kennis van nieuwe innovatieve mogelijkheden die het bedrijf vooruit helpen. Dat was een grote waarde van Dreamforce.

Het Netflix alternatief, Salesforce+, voor zakelijke gebruikers

Met Salesforce+ gaat het bedrijf een poging doen om die alternatieve Dreamforce ervaring ook virtueel te bieden. Het driedaagse virtuele Dreamforce event is uiteindelijk vooral gericht op de strategie van Salesforce, de nieuwe producten, features, klantverhalen en wat kennissessiesop grote lijnen. Salesforce heeft in drie dagen 123 sessies weten te proppen, wat zeker niet verkeerd is, maar het komt niet in de buurt van die ruim 2700 sessies van twee jaar geleden.

De eerder beschreven ervaring van die kleinere zalen, waarin men vooral kan leren van soortgelijke is moeilijk aan te bieden in een driedaags virtueel event. Dat moet je waarschijnlijk ook niet willen, want dat werkt niet. Mensen vinden het lastig om heel veel kennissessies achter elkaar virtueel te consumeren.

Salesforce heeft daarom nagedacht hoe ze dat wel kunnen aanbieden. Het grijpt daarbij terug naar de consumentenmarkt. Hoe consumeren we informatie en media in ons privéleven? Dat doen we vandaag de dag vooral on-demand. Salesforce lanceert daarom dan ook Salesforce+, een on-demand videoplatform waar mensen het hele jaar door sessies kunnen bekijken van Salesforce-experts, klanten en partners. Hierin kunnen ze leren hoe andere bedrijven hetzelfde innovatietraject hebben gevolgd als waar zij nu voor staan. Daarmee lijkt Salesforce op papier enorm veel waarde toe te voegen. Men hoeft namelijk niet meer te wachten tot Dreamforce om te leren en informatie in te winnen hoe ze hun bedrijfsprocessen kunnen innoveren. Dit kan nu het hele jaar door.

Daarmee zou Salesforce+ zomaar eens een groot succes kunnen worden. Uiteindelijk valt of staat zo’n on-demand platform natuurlijk met de content die erop staat, hoe vaak er nieuwe content wordt toegevoegd, hoe gebruiksvriendelijk het platform is. Maar misschien belangrijker nog wel, of een zakelijk on-demand platform ook werkt. Op papier vinden wij het geen gek idee, maar de praktijk is soms weerbarstiger.