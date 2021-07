Overname Slack door Salesforce afgerond

De overname van Slack door Salesforce is voltooid. Met de overname van het collaborationplatfom wil Salesforce een ‘digitaal hoofdkwartier’ creëren waarmee bedrijven zowel hun medewerkers als hun klanten de beste ervaring kunnen leveren.

Beide partijen waren sinds eind vorig jaar al aan het onderhandelen over de overname. Slack is nu dus definitief onderdeel geworden van Salesforce. Voor de overname heeft Salesforce ongeveer 23 miljard euro (27,7 miljard dollar) neergeteld.

Salesforce gaat Slack integreren in zijn bestaande Salesforce Customer 360-platform. Dit platform moet voor bedrijven de basis worden van alle informatie over en interactie met klanten, medewerkers en partners en alle onderlinge communicatie. Bovendien moet het platform de centrale hub worden voor alle applicaties die de doelgroepen dagelijks gebruiken.

Digitaal hoofkwartier

Meer specifiek moet de integratie tussen beide tools bedrijven gaan helpen met de ‘nieuwe manier van werken’ die na de coronapandemie ontstaat. Het geïntegreerde platform, Salesforce noemt dit een ‘digitaal hoofdkwartier’, moet klanten, medewerkers en partners, digitaal met elkaar verbinden.

In het digitale hoofdkwartier worden diensten als collaboration, communicatie, CRM-functionaliteit en klantenervaringstools aan elkaar geknoopt. Vervolgens wordt er kunstmatige intelligentie en een ecosysteem van aanverwante diensten aan toegevoegd. Het is de bedoeling dat op een later moment meer integraties volgen.

Slack blijft voorlopig onder de eigen merknaam actief.

