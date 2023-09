Bij de aftrap van Dreamforce, de grootste Salesforce-conferentie, doet het bedrijf iets gek. Salesforce gooit vrijwel alle generatieve AI-assistenten die het in 2023 heeft aangekondigd over boord. Die waren niet goed genoeg, het komt nu met Einstein Copilot, een nieuwe geïntegreerde chatbot die in alle Salesforce CRM-oplossingen terug te vinden zal zijn.

Salesforce maakt aan de ene kant een hele verrassende stap, want het komt niet vaak voor dat een organisatie van formaat kiest voor een bepaalde technologie, om het vervolgens binnen een half jaar alweer te dumpen en te vervangen. Aan de andere kant is het een hele logische stap, we vermoeden namelijk dat Salesforce minder afhankelijk is geworden van de OpenAI-modellen. OpenAI is zeker niet slecht, maar de concurrentie komt ook op stoom en voor specifieke toepassingen is er inmiddels veel meer en betere keuzes. Helemaal gestopt met OpenAI lijkt Salesforce ook niet, want de CEO van OpenAI maakt zijn opwachting op het podium tijdens de keynote deze ochtend.

Einstein Copilot is beter geïntegreerd

Dat er meer LLM’s zijn dan die van OpenAI lijkt Salesforce zich dus beseft te hebben. Al stellen ze dat de vorige AI-oplossingen als losstaande onderdelen waren ontwikkeld en meer als test waren opgezet hoe organisaties generative AI zouden gebruiken. Nu komt het met een finale geïntegreerde versie komt in de vorm van Einstein Copilot. Ook krijgen klanten de mogelijkheid om hun eigen LLM’s te importeren en implementeren in Salesforce CRM. Modellen van onder meer Antrophic, Cohere, Databricks, Google Cloud’s Vertex AI en diverse andere kunnen worden gebruikt in Salesforce.

Einstein Trust Layer bewaakt klantdata

Salesforce heeft ook de zogenaamde Einstein Trust Layer ontwikkeld, die zorgt ervoor dat klantdata gebruikt kan worden in reacties die middels generatieve AI zijn gegenereerd, terwijl deze er tegelijk voor zorgt dat klantdata niet uitlekt. De klantdata wordt dus nooit aan het model gegeven ter verrijking, waardoor klantdata veilig blijft. Ook worden generatieve AI reacties door een extra controle gehaald om zeker te zijn dat reacties veilig zijn en geen data of tekst bevatten die er niet in thuis horen. Denk aan scheldwoorden, beledigende reacties of gevoelige klantdata.

Salesforce lijkt dus best wel een radicale beslissing gemaakt te hebben om van de ingeslagen weg van eerder dit jaar af te wijken en met een nieuwe generatieve AI assistent te komen. Al presenteren ze het zelf als een volwassen doorontwikkeling. Stiekem is de technologie anders en is het al de derde rebranding van de generative AI-oplossingen van Salesforce. Het roept de nodige vragen op en daar zullen we later deze week op terugkomen in onze analyse.