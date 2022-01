Dell Technologies ontwikkelt breed portfolio voor hybride werken

Met de bijna twee jaar pandemie achter de rug wordt hybride werken door velen als de toekomst gezien. Hoe je bedrijf dat precies inricht, is nog niet honderd procent helder. Maar wat wel duidelijk is, is dat devices een cruciale rol innemen. Dell Technologies werkt daarom aan een portfolio dat inspeelt op de taken en werkmethodes van personeel. De focus verschuift van het ‘waar’ naar het ‘wat’, voorziet het bedrijf.

Het is moeilijk om precies te voorspellen hoe we precies werken na Covid-19. Verschillende werknemers geven immers de voorkeur aan volledig thuis, sommige prefereren weer deels onderweg en op locatie en anderen keren het liefst volledig terug naar kantoor. Ondanks deze voorkeuren en onzekerheid is er al wel het nodige te doen om je organisatie geschikt te maken voor hybride werken. Volgens Dell Technologies is een sterke aandacht op wat personeel doet de juiste aanpak om je organisatie op een moderne manier in te richten. Daar speelt de techgigant momenteel dan ook vol op in met device-innovaties die het samen met Intel ontwikkelt.

Van ‘waar’ naar ‘wat’

In de innovaties speelt de vertrouwde “any, any, any”-strategie nog steeds een rol. Het wil zeggen dat elke gebruiker op ieder moment en elke plek kan werken. Daar komt nu bij dat men meer kijkt naar wat een medewerker zoal doet. Iemand die nu nog veel vanuit huis werkt, kan bij het hybride werken weer heel anders zijn tijd spenderen. Bijvoorbeeld door het kantoor binnen te lopen en meer tijd te besteden aan het beter leren kennen van collega’s en de organisatie. Als dezelfde persoon op pad is, dan is de invulling van zijn activiteiten weer heel anders. De medewerker moet altijd ondersteund worden om productief te kunnen zijn, ongeacht zijn invulling van de dag. Tot op zekere hoogte is het dus irrelevant waar het personeelslid zijn werkzaamheden uitvoert.

Voor de devices die worden ontwikkeld kan dan ook geen ‘one size fits all’-aanpak gelden. Daarom gaat de techgigant in gesprek met klanten om ‘personas’ te identificeren en creëren. Op basis van de devices, is aan te raden welke apparatuur de persona nodig heeft. Ook de software op het device is afgestemd op het optimaliseren van de gebruikerservaring voor de persona. Denk aan optimalisaties voor het focussen op teksten lezen of het ondersteunen van hybride vergaderingen.

Nieuwe webcamervaring

Om de veranderende manier van werken verder te ondersteunen, heeft de techgigant een aantal concepten en producten op de planning staan. Een daarvan, Concept Pari, wil de webcamervaring opnieuw uitvinden. Laptops beschikken vandaag de dag vaak over een goede webcam, maar zijn wel statisch. Voor sommige gebruikers werkt dat prima, voor anderen is het een belemmering. Het kan onder meer lastig zijn om via een laptopcamera oogcontact te maken, een product te laten zien of de tekst op je beeldscherm te tonen.

Concept Pari moet dergelijke zaken aanpakken door de webcam mobiel en draadloos te maken. Je kan de webcam eenvoudig verplaatsen en oppakken, om de optimale beeldhoek te vinden voor een meeting. Via een magneet is het op een compatibele monitor te plaatsen, zodat je uiteindelijk wel een stabiel beeld hebt tijdens de meeting. De tot nu toe vrijgegeven beelden van Concept Pari laten een compacte webcam zien. Dat lijkt voor het verplaatsbare karakter een voordeel te zijn. De webcam moet uiteindelijk lang genoeg op ladingen meegaan voor meetings, om het daarna via een oplaadstation op te laden.

Het betreft vooralsnog een concept. Onbekend is of en wanneer Concept Pari uitkomt. Onderstaande afbeelding geeft je een idee van wat je kan verwachten van de webcam.

Mobiliteit ondersteunen

Een ander idee waar momenteel aan gewerkt wordt, is Concept Flow. Met Concept Flow wordt er gestreefd naar het ondersteunen van medewerkers die van verschillende werkplekken wisselen. Deze personeelsleden kunnen tegen hardware beperkingen aanlopen bij het innemen van een andere plek. Het kan gaan om veranderde instellingen bij het docken op een nieuwe plek of problemen met het verbinden met een scherm.

Concept Flow pakt dit aan met een docking station, waarmee het verplaatsen eenvoudig en veilig moet verlopen. Het streeft wel naar een ander soort docking station dan we momenteel kennen. Bij de presentatie werd gesproken over “het samenbrengen van devices, de industriestandaard voor draadloos laden, intelligentie softwareapplicaties en Wifi 6E-dockingtechnologie om een unieke, naadloze ervaring te creëren”. Het idee is dus om met je laptop naar een nieuwe werkplek te lopen, de laptop neer te zetten en dat vervolgens alles werkt. Via connectietechnologie ben je automatisch verbonden met de monitor, het toetsenbord en de muis. Ook het laden van de laptop verloopt draadloos.

Hoewel nog moet blijken wanneer we daadwerkelijk Concept Flow kunnen gebruiken, geeft de techgigant aan nauw samen te werken met partners om het op de markt te krijgen. De intentie is om de ervaring bij het hybride werken naar een hoger niveau te tillen.

Eenvoudiger aantekeningen maken

Met Concept Stanza is er verder nog technologie in ontwikkeling om het nieuwe werken te ondersteunen. Het betreft een tablet waarop je met een stylus aantekeningen kan maken, nagenoeg hetzelfde zoals je het met pen en papier zou doen. Wanneer bijvoorbeeld een opgeschreven tekst niet klopt, dan kan je er in strepen. De geschreven aantekeningen moeten vervolgens eenvoudig om te zetten zijn naar een monitor of collaboration-scherm. Het betekent ook dat Concept Stanza volledig gericht is op de aantekeningfunctie. Gebruikelijke tablet-features als speakers zijn afwezig.

Duurzaamheid hoger op de agenda

Een ander concept heet Concept Luna en wordt in samenwerking met Intel ontwikkeld. Weliswaar richt het bedrijf zich hier niet primair mee op hybride werken, maar wel op een andere wens van menig organisatie en werknemer: pc’s duurzamer maken. Concept Luna wil componenten in pc’s namelijk eenvoudiger vervangbaar en herbruikbaar maken. Hierdoor kan de CO2-voetafdruk van de producten afnemen.

Dell Technologies en Intel gaan daarom in het ontwerpproces rekening houden met het toegankelijk maken van componenten. Stel dat je bijvoorbeeld over een laptop met een Intel Core i7-processor beschikt. Zo’n component degenereert na verloop van tijd. Door Concept Luna is het moederbord er eenvoudiger uit te halen, zodat je het op kan sturen naar Dell Technologies om het vervolgens te vervangen.

Hybride werken invullen

Als we de ideeën van Dell Technologies naast de bestaande devices zetten, dan zien we dat het bedrijf flink investeert in het inrichten van de werkplek van de toekomst. Op basis van personas kan de techgigant helpen bij het inrichten van werkomgevingen. Het heeft genoeg in het vat om hybride werken te ondersteunen, hoe die toekomst er ook precies uit gaat zien.