In een gratis online webinar legt ProcessMaker uit hoe bedrijven data uit PDF’s, formulieren, afbeeldingen en andere documenten kunnen ophalen met intelligent document processing-technologie.

De gratis online webinar biedt een kennismaking met intelligent document processing (IDP). De technologie maakt het mogelijk om relevante informatie te vinden in gigantische hoeveelheden ongestructureerde en gestructureerde documenten.

Je geeft aan naar welke gegevens je zoekt en levert de documenten waarin de technologie moet zoeken. Vervolgens verzamelt de technologie de gewenste gegevens, van adressen en factuurnummers tot geboortedata en handtekeningen. Documenten hoeven niet gestructureerd te worden. Handgeschreven formulieren zijn net zo geschikt als elektronische facturen.

De webinar vindt op 3 november 2022 plaats van 17:00 tot 18:00. De sessie wordt georganiseerd door ProcessMaker, een ontwikkelaar van IDP-technologie. Iedere geïnteresseerde is welkom. De enige voorwaarde is een inschrijving via het aanmeldformulier.

Intelligent document processing

IDP-technologie wint steeds meer terrein onder grootbedrijven. Elke organisatie die documenten verwerkt kan zeeën aan tijd besparen door het uittrekken van gegevens te automatiseren. IDP wordt onder andere toegepast door het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ahold Delhaize en KPN.

Meerdere organisaties ontwikkelen IDP-oplossingen, waaronder ProcessMaker. Eerder dit jaar nam het bedrijf Doculayer over, een Nederlandse ontwikkelaar van IDP-technologie. De technologie van Doculayer werd verwerkt in ‘ProcessMaker IDP’, een nieuw product met dezelfde basis.

De kracht van ProcessMaker IDP is artificial intelligence. De oplossing is met gigantische hoeveelheden data getraind om te begrijpen hoe mensen documenten schrijven en opstellen. Als gevolg kan de oplossing naar een document kijken en vaststellen in welke categorie het document behoort: factuur, persoonlijke brief, verzekeringsformulier, enzovoorts. Vandaaruit is de oplossing in staat om de gegevens te vinden die een gebruiker opvraagt.

