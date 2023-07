Data is het toverwoord van elke moderne organisatie. Zeker in economisch uitdagende tijden. Ongeveer zeven van de tien technische leiders wereldwijd is bezorgd over de hoeveelheid investeringen in datageletterdheid die nodig is om bestaansrecht te houden.

Automatiseren van beslissingen

Strategische beslissingen maken duurt vaak even. Dat gebeurt weloverwogen en dat kost tijd. Dat kan ook anders. Decision Velocity omschrijft het gebruik van data om snelle en nauwkeurige beslissingen te maken. Bedrijven kunnen dit doen met behulp van statistieken, automatisering en kunstmatige intelligentie (AI). AI neemt namelijk duizenden afgewogen beslissingen per seconde. Dat kan een aanwinst zijn in moeilijke tijden, hou er wel rekening mee dat ondanks het gebruik van automatiseringstools altijd mensen nodig zijn om de beslissingen te controleren.

Code optimalisatie

Softwareplatforms die het mogelijk maken om snel en makkelijk web- en mobiele applicaties (low-code apps) te ontwikkelen, zijn onmisbaar tijdens een crisis. In 2023 zal zelfs zestig procent van de nieuwe applicaties worden ontwikkeld met een no-code/low-code platform, zo blijkt uit onderzoek. Dat kan de productiviteit van een bedrijf ten goede komen.

Maar sommige programmeurs en ontwikkelaars hebben een duidelijke voorkeur voor high-code tools, waarin er nog veel gecodeerd moet worden. Deze verschillende meningen/voorkeuren over high of low-code zullen altijd bestaan. Bedrijven moeten echter wel blijven kijken naar welke manier van werken de hoogste productiviteit en de beste bedrijfsresultaten oplevert als het financieel niet voor de wind gaat.

Data storytelling bereikt mensen

Data storytelling wordt gezien als dé manier om gegevens duidelijker te maken. Een goed verhaal raakt mensen en dwingt hen tot actie. Maar het moet meer zijn dan het toevoegen van grafieken aan PowerPointpresentaties. Rapporteren, waarschuwen, automatiseren, embedden en voorspellen zijn manieren die storytelling meer impact geven door mensen op te roepen tot actie.

Samenvoegen van systemen

Veel bedrijven gebruiken -noodgedwongen- maar een klein deel van hun data. Verouderde en gefragmenteerde systemen zijn hier een deel van de oorzaak van. Toch ontstaat er langzaam maar zeker een trend in de tegenovergestelde richting: technische overeenstemming. Veel systemen die voorheen geïsoleerd opereerden, worden hierbij samengevoegd met andere systemen. Deze combinatie maakt het makkelijker voor dataproducenten en -consumenten om samen te werken. Werknemers kunnen zo eenvoudiger gebruik maken van alle beschikbare bedrijfsdata. Daarmee kunnen zij hun processen optimaliseren en beter onderbouwde beslissingen nemen om zo beter te anticiperen op de toekomst.

Een oude, nieuwe wereld

In de afgelopen jaren hebben organisaties in een razend tempo hun toepassingen gemoderniseerd en data naar de cloud verplaatst. Steeds meer start-ups verschenen om tal van clouddiensten aan te bieden. De meerderheid daarvan zal echter verdwijnen, is de verwachting. Overnames en fusies liggen op de loer.

Vertrouwen op de diensten van start-ups komt met risico’s. Het gros van de startende bedrijven verdwijnt binnen enkele jaren weer, bovendien richten veel van deze kleine bedrijven zich op een specialistische markt, waardoor brede expertise ontbreekt. Bedrijfsmanagers kunnen beter kiezen voor gerenommeerde bedrijven die al jaren actief zijn in hun vakgebied, die weten hoe je data effectief kan inzetten.

Data is in dit digitale tijdperk het lichtpuntje in elke organisatie. Een slimme benadering van data helpt bij het doorstaan van economisch barre tijden. Hierdoor kunnen professionals data en inzichten verkrijgen, actie ondernemen en anticiperen op wat er gaat komen.

Dit is een ingezonden bijdrage van Qlik. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.