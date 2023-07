Met het nieuwe “Grow with SAP”-programma wil de ERP-leverancier de public cloud neerzetten als de standaard voor S/4HANA. De zaken zien er rooskleurig uit nu de scepsis over public cloud-modellen afneemt.

Het zal nog minstens vier jaar duren tot het onderhoud voor SAP ERP wordt stopgezet (in 2027), zoals SAP onlangs heeft bevestigd. Dat zou voldoende tijd moeten zijn om zelfs de grootste en meest complexe installaties te migreren. Maar wat als alle bedrijven hun migratieprojecten op hetzelfde moment starten? Dan wordt het voor elk bedrijf moeilijk om consultants te vinden die de overstap kunnen ondersteunen. En slechts weinig bedrijven hebben voldoende interne middelen om zo’n enorme onderneming zelf uit te voeren.

Daarom is het nu tijd om na te gaan hoe het project kan worden gestroomlijnd door het op te delen in meerdere deelprojecten. Een voorbeeld hiervan is de conversie van applicaties, zoals een bestaande factuurworkflow, naar Fiori nu, los van SAP S/4HANA. Een goede voorbereiding is een andere manier om stress uit het migratieproject te halen. Dit omvat het integreren van zoveel mogelijk applicaties in een toekomstbestendige softwarestandaard die eenvoudig te migreren is.

Public cloud populairder

De migratie valt samen met de algemene trend naar de public cloud, waarvan de acceptatie en toepassing in het mkb aanzienlijk is toegenomen. De cloud is het nieuwe normaal, zelfs voor bedrijfsprocessen.

Dit wordt bijvoorbeeld ondersteund door gegevens uit een onderzoek uit 2022. Volgens een onderzoek gebruikt 60 procent van de bedrijven in buurland Duitsland al een ECM-oplossing in de cloud, waarvan 38 procent in de public cloud.

Dit model heeft aan populariteit gewonnen om pragmatische redenen: het software-as-a-service (SaaS)-model. Het stelt bedrijven in staat om beheerinspanningen uit te besteden, wat een nuttige strategie is in het licht van het tekort aan geschoold personeel.

Dit maakt het ook de sleutel tot een succesvolle transformatie naar S/4HANA. SAP is zich hiervan bewust en wil zijn klanten al enige tijd naar de cloud brengen, vooral met S/4HANA. Er zijn verschillende implementatiemodellen die hiervoor geschikt zijn.

Hosting in een extern datacenter is een traditioneel infrastructure-as-a-service (IaaS) model. Hierbij wordt het S/4HANA-systeem gehost in het datacenter van een externe leverancier. Dit kan een lokale of branchespecifieke hoster zijn, of een typische hyperscaler (zoals Azure, AWS of Google). SAP behandelt dit besturingsmodel net als een lokale installatie, en het model wordt al op grote schaal gebruikt voor SAP ERP-systemen.

Op het volgende niveau wordt het SAP S/4HANA-systeem geëxploiteerd in de SAP HANA Enterprise Cloud (HEC). Het implementatiemodel lijkt erg op de eerstgenoemde optie. Het systeem draait in een datacenter in een private cloud die wordt beheerd door SAP. Ook hier is de implementatie gebaseerd op een IaaS-model.

Verschillende bedrijfsmodellen voor bestaande en nieuwe klanten

De S/4HANA Cloud Private Edition is een aanbod dat SAP lanceerde bij de introductie van het “RISE with SAP”-initiatief in 2021 – een aangepast SaaS-model dat klanten voorziet van een out-of-the-box S/4HANA-systeem in de S/4HANA Cloud. Toekomstige updates moeten echter door de klant worden beheerd. De Private Edition is het voorkeursalternatief voor bestaande klanten om over te stappen op SAP S/4HANA.

Daarnaast biedt SAP de SAP S/4HANA Cloud Public Edition aan. Dit is een SaaS-aanbod op basis van een multi-tenant infrastructuur die wordt gehost door SAP. Daarmee is het een echte public cloud. In het licht van de groeiende acceptatie van de public cloud heeft SAP in maart 2023 een nieuw initiatief gelanceerd met de naam “GROW with SAP”. Het richt zich op nieuwe klanten en middelgrote bedrijven en richt zich uitsluitend op de public cloud (om het programma te onderscheiden van “RISE with SAP”, dat zich richt op bestaande klanten die voornamelijk kiezen voor de private cloud).

Hoe SAP middelgrote bedrijven enthousiast wil maken voor S/4HANA

“GROW with SAP” is bedoeld om klanten te stimuleren te kiezen voor het implementatiemodel dat bekend staat als S/4HANA Cloud Public Edition. Hierbij levert SAP een kant-en-klaar S/4HANA-systeem aan meerdere klanten in plaats van slechts één bedrijf, dat elk beperkte toegang krijgt tot een speciale systeemclient. De S/4HANA Cloud Public Edition is een typisch SaaS-aanbod gericht op de behoeften van middelgrote bedrijven en nieuwe klanten. SAP wil de migratie naar een cloudgebaseerd SAP-systeem aantrekkelijk maken voor deze doelgroepen door snelle implementatie en geautomatiseerde updates aan te bieden. Dit is ook interessant voor bedrijven die voor een greenfield-aanpak hebben gekozen, wat betekent dat ze van plan zijn om S/4HANA als een volledig nieuw systeem te implementeren.

Cloud-first – het implementatiemodel van de toekomst

Het public cloud-model maakt het SAP Business Technology Platform (BTP) nog relevanter. Het is de voorkeursmanier om uitbreidingen en addons te koppelen aan SAP S/4HANA Cloud, zoals een software voor automatisering van crediteurenfacturen of een leveranciersportaal.

Al vroeg geloofde de xSuite Group in de public cloud als het implementatiemodel van de toekomst en richtten ze hun ontwikkeling op het aanbieden van een AP-oplossing op dit platform. Daarom was xSuite een van de eersten om een uitgebreide softwareoplossing voor factuurbeheer aan te bieden op SAP BTP.

De softwareleverancier richt zich nu al jaren op het nog verder naar voren brengen van “cloud first” als het bedrijfsmodel van de toekomst. De strategie werpt vruchten af. Vorig jaar koos 80 procent van de nieuwe klanten voor cloudoplossingen of een abonnementsmodel in plaats van een traditionele aankoop op basis van licenties.

Addons worden geïntegreerd via BTP

xSuite verplaatst bedrijfsprocessen op het gebied van Procure to Pay, zoals een leveranciersportaal en automatisering van crediteurenfacturen, naar de cloud of naar het SAP Business Technology Platform. Ondanks deze verschuiving verliest de fabrikant zijn bestaande klanten op locatie niet uit het oog: Dankzij consistente SAP-certificeringen voor het hele portfolio laat xSuite het aan zijn klanten over om hun voorkeursmodel te kiezen door software aan te bieden die alle implementatiemodellen van SAP ondersteunt.

Dit is een ingezonden bijdrage van xSuite. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.