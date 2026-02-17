ClickShare combineert MDEP met gebruiksgemak voor videoconferencing

Organisaties zijn ingesteld op videoconferencing, maar volwassen zijn hun oplossingen nog niet altijd. ClickShare, onderdeel van Barco, werkt zowel aan het gebruiksgemak als de veiligheid van de meeting-ervaring, of ze nu volledig digitaal, fysiek of hybride zijn. Met een Teams-certificering voor de ClickShare Hub- en Sennheiser-bundels op zak is de ClickShare-propositie robuuster dan ooit, blijkt uit ons gesprek met Oliver van Camp, Product Director Meeting Experience bij Barco.

ClickShare produceert al veertien jaar draadloze oplossingen voor allerlei vergaderzalen. Kenmerkend daarbij is de ClickShare Button, dat sinds 2012 dienst doet als intuïtief verbindpunt tussen laptop en scherm. Dit ‘one click wonder’, in de omschrijving van ClickShare, is alweer vijf generaties oud. Tegenwoordig zijn 4K-streams via USB-C mogelijk met een bereik van 30 meter tussen Button en Base Unit. Hoewel de bedoeling achter het product hetzelfde is als in 2012, heeft ClickShare veel verbeterd aan het eigen portfolio. Ook nu is dat het geval, bewezen door het feit dat Microsoft de bundel inclusief ClickShare Hub en Sennheiser-soundbar van een Teams-certificering heeft voorzien.

Van Camp noemt de Teams-certificering van de ClickShare Hub-bundels een belangrijke stap in het bijna veertienjarig bestaan van ClickShare. Deze ‘seal of approval’ geeft aan dat gebruikers een bepaalde kwaliteit, consistentie en betrouwbaarheid mogen verwachten. Concreter is de adoptie van MDEP, ofwel het Microsoft Device Ecosystem Platform. Het is een Android-gebaseerd besturingssysteem dat als fundament geldt voor communicatie-hardware. Echter heeft ClickShare het niet hierbij gehouden; de kennis uit het verleden heeft een cruciale rol gespeeld om veiligheid voorbij alleen MDEP te garanderen.

Jarenlange expertise in secure by design

Van Camp licht dit verder toe. “Het zit in de cultuur van Barco om apparatuur secure by design te maken.” Een voorbeeld hiervan is de ISO 27001-certificatie. “Wij zorgen dat we pentests organiseren en laten uitvoeren op onze oplossingen.” Van hardware tot software is ClickShare dus uitvoerig getest. Eén van de uitbreidingen bovenop MDEP zelf is het afgaan van third-party libraries die Barco zelf ging testen op kwetsbaarheden.

Daarbovenop maakt MDEP gebruik van Remote Key Provisioning. Hierbij kunnen systemen op afstand veilig worden gehouden. Als een ClickShare-apparaat zoek raakt, blijft toegang niet zomaar actief. Beheerders kunnen dit ontheffen of regels opstellen dat de sleutels opnieuw moeten worden goedgekeurd als het apparaat in kwestie via een ander IP-adres verbinding maakt. De optelsom van MDEP en de ClickShare-managementlaag voorkomt dat organisaties kwetsbaar worden via hun videoconferencing-oplossing.

Eenvoud voorop

De ClickShare Button is ontworpen om plug-and-play gebruiksklaar te zijn. Dat klinkt als een basisvereiste, maar iedereen is bekend met wat mis kan gaan bij videoconferencing. Van Camp geeft dan ook aan dat een losgetrokken HDMI-kabel of een gefaalde update de grootste kopzorgen oplevert. IT-frustraties, ook bij high-tech bedrijven, zijn dermate eenvoudig van aard rondom het opzetten van videocalls.

(De tekst gaat verder onder de afbeelding)

Daarom zijn gebruikers tegenwoordig veelal voorstander van Bring Your Own Device-beleid. Of men nu op kantoor is of op afstand, de eigen laptop is regelmatig het meest geliefde endpoint. De propositie van ClickShare (en ook specifiek de ClickShare Button) draait om het wegnemen van frictie tussen de eigen apparatuur en schermen in vergaderruimtes. Van Camp: “Gebruikers hebben het meeste vertrouwen in en zijn het meest vertrouwd met hun eigen laptop. Dus als ze één keer in de week een Teams- of Zoom-call moeten doen in een meetingroom, dan weten ze hoe ze dat moeten doen op hun eigen apparaat.” Oftewel: met een USB-C-verbinding via de Button.

Elke vergaderkamer is te voorzien van een ClickShare Hub, beschikbaar in twee uitvoeringen. De Core-variant kent één Button die draadloos verbonden is met de Hub in kwestie. De voor Teams gecertificeerde bundel combineert de Hub Core met de Sennheiser TeamConnect Bar S. Deze oplossing is gericht op kleine vergaderruimtes. Voor een ruimere opzet is er de ClickShare Hub Pro in combinatie met de TeamConnect Bar M. De Hub Pro bevat twee ClickShare Buttons.

Bij zowel de bundel met de Hub Core als met de Hub Pro zit een ClickShare Control Panel, bedoeld om hybride meetings in een enkele klik op te starten. Er is geen installatie vooraf en beheer verloopt via ClickShare’s bestaande managementsoftware.

Feature-proof

Oplossingen als Microsoft Teams, Zoom, Google Meet integreren volop AI om vergaderingen te vereenvoudigen. Automatische samenvattingen, transcripties en zelfs virtuele deelnemers moeten personeel helpen om meer uit meetings te halen. Het feit is echter dat niets hiervan werkt als technologische problemen in de weg staan. Van Camp: “De volgende golf van collaboration draait om intelligentie”. Bij ClickShare draait die slimheid vooral om het werk dat men vooraf heeft verricht zodat er geen kopzorgen zijn bij eindgebruikers. Of, zoals Van Camp het verwoordt, de oplossingen van het bedrijf moeten “feature-proof” zijn.

