Data is van onschatbare waarde voor je organisatie. Daar is iedereen het wel over eens. Maar om die data ook écht van waarde te laten zijn in je organisatie, moet je deze goed ontsluiten en die data én apps intelligent integreren. Alleen dan krijg je maximaal inzicht, kun je optimaal op de wensen en behoeften van klanten inspelen, je business versnellen en maximaal profiteren. Hoe? Guido Mulder, IBM Solution Advisor, vertelt meer over de IBM Cloud Pak for Integration waarmee je multidisciplinaire teams de gelegenheid geeft zelf integraties te realiseren.

Hierin kunnen verschillende stijlen en methodieken van integratie toegepast worden waarbij Artificial Intelligence (AI) en geautomatiseerde processen zorgen dat de mogelijkheden sneller in kaart worden gebracht, knelpunten worden gedetecteerd, API’s getest en de workload evenwichtig wordt verdeeld. Dit zorgt voor meer snelheid en minder kosten.

Snel anticiperen

Veel organisaties hebben wel een schat aan data, maar hebben al die gegevens in aparte silo’s opgeslagen. Door al die data te combineren, integreren, analyseren en te presenteren met behulp van AI, kun je echt het verschil maken. Daarbij gaat het om interne data, maar zeker ook om externe data. Denk aan input vanuit toeleveranciers, informatie uit de logistieke keten over verwachte aankomsttijden van ladingen en data over hoe lang klanten op hun bestelling wachten. Maar ook aan weersvoorspellingen, de pollenkalender of reisadviezen. Allerlei data kan van belang zijn. Bedenk je het volgende maar eens: zie jij als (web)winkel een hittegolf aankomen, dan kun je daar snel op anticiperen. Klanten zullen voor jouw producten kiezen. De concurrent die veel later met zijn aanbod komt, heeft dan het nakijken.

Data in silo’s

Ook het omgekeerde is waar. En daarbij spreek ik uit eigen ervaring. Een paar weken geleden melde ik een schade bij mijn verzekeraar. Het stelde eigenlijk weinig voor, maar de medewerker die ik aan de telefoon had, kostte het de grootste moeite om te schakelen tussen de systemen. Natuurlijk, hij verontschuldigde zich en gaf daarbij aan dat de computer wel erg sloom was vandaag. Ondertussen had ik sterk de indruk dat de slome pc niet het probleem was, maar het gebrek aan gekoppelde systemen; verschillende data in verschillende silo’s. Nu ben ik niet zo ongeduldig, maar een andere klant zou wellicht om zich heen gaan kijken of andere verzekeraars hun systemen en data beter op orde hebben.

Wil je al die silo’s doorbreken, dan is de eerste stap process mapping. Zo kun je alle relevante data verzamelen en verrijken. Heb je de process mapping op orde, dan is de volgende stap om al die bronnen te integreren, zodat je kunt profiteren van die data en de inzichten die daaruit naar voren komen.

IBM Cloud Pak for Integration

Cloud Pak for Integration van IBM is een hybride open source cloudplatform en de ideale tool om alle bronnen samen te brengen en intelligent te ontsluiten. Dat geldt ook voor legacy-applicaties die nog altijd goed en betrouwbaar on premise hun werk staan te doen. Die hoeven niet vervangen te worden of verbouwd. Het enige dat je doet is er een laag tussen zetten en ze via een API aan de Cloud Pak for Integration koppelen. Hier kun je ook alle denkbare bronnen veilig in onderbrengen, ook applicaties die nog zwaar leunen op legacy systemen. Natuurlijk is het niet altijd zo simpel en vraagt het soms best wat handwerk, maar het platform biedt een verbluffende hoeveelheid functionaliteit die je stap voor stap, blok voor blok kunt testen en inzetten.

AI-gedreven automatisering

Heb je ook de integratie op orde, zet dan de stap naar AI-gedreven automatisering. Essentieel voor een succesvolle digitale transformatie. Door datastromen intelligent te combineren, zorg je voor snelheid. Zo kun je klanten op de hoogte houden van informatie die snel moet worden verwerkt en gedeeld. Denk aan een passagier wiens vlucht is vertraagd. Of, om terug te komen op de schadeafhandeling, als blijkt dat mijn verzekering niet meer goed aansluit of dat de premie omlaag kan. AI helpt om alle datastromen bij elkaar te brengen, te optimaliseren en daaraan conclusies te verbinden. Om maar wat te noemen: het moment waarop de salarissen worden uitgekeerd, is van belang voor een AI-gedreven systeem. Mensen hebben dan namelijk ineens meer te besteden. Uit onderzoek van IBM blijkt dat het oplossen van complexe businessproblemen de helft minder tijd kost wanneer er NLP (natural language processing) en AI worden gebruikt om mapping-suggesties aan te dragen voor integratiestromen.

Dit is een ingezonden bijdrage van SoftwareONE. Via deze link ontdek je hoe je nog meer uit de cloud haalt en de juiste route uitstippelt.