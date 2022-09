Vandaag de dag is OPPO het derde bestverkopende smartphonemerk in Nederland. Indrukwekkend, en dit is slechts het begin. Er zitten namelijk nog genoeg baanbrekende innovaties in de pijplijn. Commercieel directeur Marc van den Dool vertelt er alles over.

Het veroveren van de Nederlandse markt

Laten we beginnen bij het begin. Van den Dool vertelt: “OPPO werd in 2004 opgericht in China. Destijds niet als fabrikant van smartphones, maar van andere high-end producten voor bijvoorbeeld audio en blu-ray. Het bedrijf zag echter al snel dat de toekomst in de mobiele telefonie lag en investeerde zijn resources daarin. 2G werd 3G, 4G en nu 5G, en OPPO werd steeds groter. Nu is het merk marktleider in China en Zuidoost-Azië. Sinds vier jaar zijn onze smartphones ook verkrijgbaar in Nederland, waarvan we sinds één jaar in de top drie bestverkochte merken staan. Blijkbaar hebben ook Nederlandse consumenten en ondernemers behoefte aan een alternatief.”

Hoe is het OPPO gelukt om binnen zo’n korte tijd de derde plek in de Nederlandse markt te veroveren? “Met een nieuw merk moet je dicht bij de consument zijn om vertrouwen op te bouwen. Consumenten vinden het fijn om producten in het echt te kunnen zien, vasthouden en ervaren. In die aanpak hebben we geïnvesteerd. Bij alle operators, zoals in de T-Mobile winkels, ligt OPPO klaar. Zo krijgt de Nederlander vertrouwen in ons merk”, aldus Van den Dool.

Marc van den Dool, Commercieel Directeur Oppo Nederland

Zichtbaarheid dus. Want zodra de consument OPPO producten ervaart, is het een gewonnen zaak. Van den Dool: “Voor de consument zijn een aantal zaken belangrijk: de camera, het opladen, duurzaamheid en design. De camera is één van de sterkste punten van OPPO smartphones. Het gaat niet meer om welk merk de hoogste resolutie heeft, die ‘pixelrace’ is voorbij. Als consument wil je gewoon op het knopje drukken en een mooie foto krijgen als resultaat. ‘Onder de motorkap’ gebeuren er dan allemaal interessante dingen, maar daar hoef je als gebruiker niet over na te denken. Onze smartphones hebben een extra chip, genaamd MariSilicon X, die zich alleen maar bezighoudt met de camera. Met die chip gaat alles vanzelf – we noemen dit computergestuurde fotografie. Dankzij deze techniek is zelfs een snelle foto gemaakt in de schemering scherp en helder.

Ten tweede is opladen belangrijk, met name de snelheid ervan. We hebben eigen snellaadtechnologieën ontwikkeld, genaamd SUPERVOOC, waarmee je batterij van 0% naar 100% gaat in slechts 30 minuten. Even douchen en je telefoon is weer vol! Ook duurzaamheid heeft te maken met opladen. Hoe lang je smartphone meegaat is namelijk afhankelijk van het aantal keer opladen voordat de batterij haar kracht verliest.

De gemiddelde smartphone kun je 800 keer opladen, wat gelijk staat aan een levensduur van ongeveer twee jaar. OPPO heeft dat aantal verdubbeld naar 1600 oplaadcycli, dus vier jaar. Belangrijke innovaties die perfect aansluiten op de behoeften van de Nederlandse consument.”

Technologie in de pandemie

De groei van OPPO ging gestaag, maar toen zette een wereldwijde crisis iedereen op scherp: Covid-19. Thuiswerken werd de norm en technologie speelde daarbij een grote rol. Welk effect hadden deze ontwikkelingen op een techbedrijf als OPPO? Van den Dool: “Ik bekleedde zelf net twee maanden mijn nieuwe functie als commercieel directeur, dus ik heb de soms moeizame omschakeling naar thuiswerken van dichtbij ervaren. Ik vind persoonlijk contact heel belangrijk, dat je elkaar écht in de ogen kunt kijken, en dat miste ineens.

We zijn een groeiend bedrijf en sinds ik ben begonnen, zijn er ongeveer 100 nieuwe collega’s bijgekomen. Die moesten allemaal onder vreemde omstandigheden ingewerkt worden. Wat was ik blij toen we weer bij elkaar konden komen om elkaar te leren kennen! Tegelijkertijd werd technologie tijdens de lockdown ineens nóg belangrijker om met elkaar in contact te blijven, en daar zijn wij natuurlijk één van de leveranciers van. Je ziet dat die technologie veel beter is geworden. Uiteindelijk had de pandemie zowel negatieve als positieve impact, dus misschien is het resultaat wel nul. Enerzijds zijn de winkels bijvoorbeeld dicht geweest, maar dat zorgde ervoor dat mensen online gingen winkelen. Toch kwamen ze na de pandemie ook weer terug naar de fysieke winkels. Alle effecten zijn tijdelijk.”

De volgende uitdaging

“Voor ons is het krijgen van meer naamsbekendheid nu de grootste uitdaging”, aldus Van den Dool. “We willen gezien worden als een jong techmerk voor de Nederlandse en Europese consument. Maar om dat te bereiken moeten ze ons wel (her)kennen. Daar doen we al heel veel aan, bijvoorbeeld met inspirerende samenwerkingen. De tennisliefhebber bereiken we als partner van Wimbledon, de voetballiefhebber ziet ons via FC Utrecht of FC Barcelona en we zijn partner van de Cricket World Cup. Toevallig hebben we net aangekondigd dat we ook sponsor worden van UEFA Champions League! Voetbal is tenslotte de best bekeken sport ter wereld.



Wanneer Nederlanders en Europeanen ons merk daar zien zullen ze ons herkennen wanneer ze op zoek gaan naar een smartphone. Inzetten op sportgerelateerde samenwerkingen is een bewuste keuze; het biedt een groot platform en spreekt tot de verbeelding. Veel jongens en meisjes willen later topsporter worden, en juist jongeren zijn degenen die we als jong merk willen aanspreken. Maar natuurlijk gaan we verder dan sport. Zo werken we ook samen met National Geographic om de fotografieliefhebber te bereiken, en lanceerden we een nieuw toestel in het Parijse Fondation Louis Vuitton-museum om weer een heel andere doelgroep aan te spreken. Mijn favoriete samenwerking is die met Wimbledon. Er hangt een speciale sfeer wanneer je daar loopt; historie en innovatie komen bij elkaar.”

Een blik op de toekomst

OPPO staat voor innovatie. Bij het merk zijn 40.000 mensen werkzaam, 10.000 daarvan werken op de research & development afdeling. Een kwart (!) van het personeel houdt zich dus bezig met het vernieuwen van alle aspecten van de smartphones. Het bedrijf heeft dan ook een enorme hoeveelheid gepatenteerde innovaties. Een deel hiervan is reeds toegepast en verwerkt in de smartphones die nu te koop zijn, zoals de OPPO MariSilicon X-chip voor een fenomenale camera, het razendsnelle SUPERVOOC-opladen en de verdubbelde levensduur van de batterij. What’s next? Van den Dool benoemt drie onderwerpen waar grote ontwikkelingen binnen handbereik zijn:

Opladen: “We gaan nog meer stappen maken op gebied van opladen. Draadloos opladen is natuurlijk al mogelijk, maar het gaat vaak langzaam. Probeer bijvoorbeeld eens zo’n oplaadpaneel in een nieuwere auto. Je telefoon wordt er warm van en wanneer je op je bestemming bent aangekomen heb je 2% batterij gewonnen. Dat kan beter. Onlangs lanceerde OPPO een demo over het wireless air charging concept, waarbij de smartphone blijft opladen wanneer je hem optilt en boven het laadoppervlak houdt. Dit is een voorbeeld van een zelf ontwikkelde technologie die we kunnen licenseren aan derden, zoals een meubelfabrikant. Wellicht hebben we dan over een tijdje hele laad-tafels. Maar ik denk niet dat alle kabeltjes zullen verdwijnen. Bedraad laden gaat nou eenmaal veel sneller en biedt uiteindelijk dus meer comfort.”

Assisted reality: “In een ander concept – we laten regelmatig met een demo een soort glimps van de toekomst zien – zie je de OPPO Air Glass: een glaasje voor op je brilmontuur wat een laagje over de realiteit heen legt. Het verandert dus niet wat je ziet (dat is augmented reality) maar voegt er iets aan toe. Een routebeschrijving bijvoorbeeld, of informatie over datgene waar je naar kijkt. Apparaten als de Air Glass kunnen een geweldige aanvulling zijn op je smartphone.”

Vormfactor: “De vormfactor betekent letterlijk de vorm van de smartphone. Wij zien veel potentieel op dit gebied. In Azië heeft OPPO bijvoorbeeld de vouwbare telefoon gelanceerd, die kun je dubbelvouwen zodat je eigenlijk ook meteen je tablet bij je hebt. Maar we hebben ook al een concept smartphone ontwikkeld waarbij het scherm uitrolt van 17cm naar 19cm breed: de OPPO X. De vormfactor is mijn favoriete innovatiegebied. Als je vijf jaar geleden had gezegd dat je je scherm kon opvouwen als een boekje. En dat uitrollen helemaal, je scherm wordt gewoon breder! En dat is nog maar het begin. Kijk maar naar de eerste smartphone ten opzichte van de hedendaagse smartphones, er is al enorm veel veranderd. En nu is er een flexibel scherm, waarmee bijna alles wat je kunt verzinnen mogelijk is.”

Tips voor nu

Van den Dool schetst een inspirerend toekomstbeeld op gebied van mobiele telefonie, met grenzeloze mogelijkheden. Hoe navigeer je als ondernemer door alle opties en kies je uiteindelijk de juiste smartphone voor jou? Van den Dool: “Natuurlijk hangt het ervan af waar je het toestel voor gaat gebruiken, maar wat we in ieder geval merken is dat duurzaamheid steeds belangrijker wordt. Daarom steekt OPPO veel energie in de levensduur van de producten. Verder merken we dat zakelijke gebruikers graag hun werk- en privé informatie gescheiden houden. Daarom hebben al onze smartphones plek voor twee simkaarten en kun je in onze software verschillende profielen aanmaken. Dat soort slimmigheden zijn een uitkomst voor ondernemers.”

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met T-Mobile en OPPO.