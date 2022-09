Aan aanbod geen gebrek als het om printers gaat. Wie op zoek is naar een nieuwe printer, zal dan ook met talloze verschillende opties in aanraking komen. Wil je in kleur of zwart-wit printen? Ben je op zoek naar een printer die ook foto’s kan printen of juist eentje die enkel simpele afdrukken kunt maken? Wil je in standaard formaat printen of juist ook in a3? Mogelijkheden in overvloed dus. Maar welke printer is echt de beste keuze voor jou? Waar let je op? Waar denk je aan? In dit artikel zetten we een aantal tips op een rijtje.

Gewone printer of extra luxe?

Allereerst is het belangrijk om een aantal keuzes te maken. Ben je bijvoorbeeld op zoek naar een standaard printer die enkel kunt printen of kies je voor een traditionele printer die ook foto’s kunt printen. Houd er ook rekening mee dat een luxere printer wellicht ook andere inktpatronen vraagt. De bekende HP Envy 6230 fotoprinter werkt bijvoorbeeld op de hp 303 inktpatronen. Goed om daar rekening mee te houden!

Gebruik je al die extra luxe verder niet? Dan volstaat een ‘gewone’ printer ook. Vervolgens beschik je nog wel over de keuze tussen een kleuren- en een zwart-wit printer. Wat de beste keuze is, hangt vooral af van je eigen persoonlijke voorkeur. Maak je vaak printjes van afbeeldingen en zou je die liever in kleur willen hebben? Dan is een kleurenprinter precies wat je nodig hebt. Wanneer je echter enkel teksten print, volstaat een zwart-wit printer.

Welk formaat printen?

Er zijn ook genoeg mensen die niet voldoende hebben aan een standaard A4’tje. Zij wensen in verschillende formaten te kunnen printen. In dat geval volstaat een standaard printer niet meer en is het van belang dat je minstens een a3 printer aanschaft. Let wel op dat a3 printen bij een gewone printer doorgaans niet mogelijk is.

Houd ook rekening met de toekomst

Een printer koop je meestal wel voor meerdere jaren. Daarom is het belangrijk om niet alleen met het printgedrag op dit moment rekening te houden, maar ook om stil te staan bij de toekomst. Misschien ben je wel van plan om over enkele jaren een eigen bedrijf te starten. Dan kan het printgedrag enorm veranderen. Het is op dat moment belangrijk dat je al over een printer beschikt die aan alle wensen voldoet. Als je twijfelt over jouw printgedrag in de toekomst, dan is het beter om nu al voor een wat uitgebreidere printer te kiezen. Dan weet je zeker dat deze straks ook nog aan jouw wensen voldoet.

Inkjet of laser?

Dan is het tijd voor een andere belangrijke keuze: kies je voor een inkjetprinter of een laserprinter? Meestal wordt bij enkel privégebruik voor een inkjetprinter gekozen. Dit is een veelzijdige printer die voor heel veel verschillende toepassingen gebruikt kan worden. Denk bijvoorbeeld ook aan het afdrukken van foto’s. Een laserprinter wordt vaker gekozen in het bedrijfsleven. Deze weet documenten in haarscherpe kwaliteit af te drukken, maar is weer minder geschikt voor andere toepassingen zoals het afdrukken van foto’s.