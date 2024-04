HP geeft de Chromebook een ‘Elite’-status. Zoek je een laptop in het hogere segment, dan heb je nu dus ook een Chromebook als optie in het assortiment van HP. Hoe bevalt de HP Elite Dragonfly Chromebook in de praktijk? En voor wie is deze machine eigenlijk geschikt? Wij zochten het uit.

Chromebooks waren lange tijd vooral goedkope apparaten. Met name in het onderwijs waren en zijn ze erg populair. Niet alleen vanwege de prijs, maar ook vanwege het feit dat ze relatief eenvoudig te beheren zijn. Je kunt er veel minder op ‘buiten de lijntjes kleuren’ dan op een Windows-machine.

Een high-end Chromebook was en is een witte raaf. Google heeft het geprobeerd met de Pixelbook, de opvolger van de Chromebook Pixel, die het voor 1000 dollar op de markt bracht. Na een jaar of vijf besloot het bedrijf om het apparaat naar de bekende Google-begraafplaats te brengen. Daar ligt hij nog altijd.

HP wil met Elite Dragonfly Chromebook het hogere segment in

Het feit dat het Google niet lukt om een duurdere Chromebook succesvol op de markt te zetten, zegt nog niet dat het niet mogelijk is. Dat wil zeggen, Google staat nu niet bepaald bekend om zijn brede distributiekanaal voor de hardware die het maakt. Kijk hiervoor maar naar de Pixel-telefoons. Die waren lange tijd alleen maar beschikbaar op een select aantal markten. Dat gold ook voor de Pixelbook.

HP is als een van de grootste pc-fabrikanten ter wereld (het is vaak stuivertje wisselen met Lenovo wie nummer 1 is) van een totaal ander kaliber. Dit bedrijf heeft een enorm distributiekanaal en kan de vraag van de markt normaal gesproken ook altijd aan, ongeacht hoe groot deze is. Daarnaast richt het zich met de EliteBook-lijn al sinds jaar en dag succesvol op de hogere segmenten van de zakelijke markt.

Met andere woorden, als er een leverancier is die een succes zou moeten kunnen maken van een wat meer high-end Chromebook, dan is het HP. Dat probeert het bedrijf met de HP Elite Dragonfly Chromebook. Met een prijs van ruim 1600 euro (inclusief btw) is dit ook binnen het Chromebook-portfolio van HP een uitschieter. De op een na duurste in de online winkel van het bedrijf in Nederland moet 599 euro opbrengen.

De HP Elite Dragonfly Chromebook is overduidelijk gericht op een nieuw publiek. Deze laptop moet Chromebooks interessant maken voor de hogere segmenten van organisaties. Denk hierbij aan de C-suite, maar ook de lagen net daaronder. Dat zijn doorgaans de functies waarvoor organisaties in de markt zijn voor een ‘Elite’-machine.

HP Elite Dragonfly Chromebook is een echte Dragonfly

Tot op zekere hoogte is de HP Elite Dragonfly Chromebook vergelijkbaar met het Dragonfly-aanbod dat op Windows draait. Ook de Dragonfly met ChromeOS heeft een 13,5-inch paneel met een 3:2 schermverhouding. Dat is wat ons betreft erg prettig, omdat het net wat meer hoogte geeft dan 16:9 of 16:10. De Dragonfly-naamgeving suggereert verder ook dat er goed is nagedacht over de belasting op het milieu. Laptops in deze lijn gebruiken de nodige gerecyclede materialen.

De HP Elite Dragonfly Chromebook is al wat ouder en niet gebaseerd op de behuizing van de HP Elite Dragonfly G4 Windows-machine, maar op de Dragonfly G3. Deze Chromebook heeft dus geen OLED-paneel met 3000×2000 pixels zoals de G4, maar een FullHD (1920×1280) IPS-paneel. Verder zit er een 12e generatie Intel-processor in de Dragonfly Chromebook, geen exemplaar uit de 13e generatie. Eenzelfde verschil is te zien in het geheugen: DDR4 vs DDR5.

Hardware van de HP Elite Dragonfly Chromebook: beste Chromebook ooit

Bovenstaande doet wellicht vermoeden dat we maar matig tevreden zijn over de uiterlijke kenmerken van de HP Elite Dragonfly Chromebook. Dat is echter zeker niet waar. Dit is met gemak de beste Chromebook die we ooit hebben gebruikt. De behuizing is van hoge kwaliteit. Met 1,2 kilo is hij lekker licht, maar toch stevig. Het toetsenbord is van hoge kwaliteit. Hetzelfde geldt voor het lekker grote touchpad. In tegenstelling tot de ‘gewone’ Dragonfly, is de Elite Dragonfly Chromebook een model met een 360-graden scharnier. Je kunt het scherm dus volledig omklappen.

Qua aansluitingen vinden we het vooral prettig dat er aan weerskanten een Thunderbolt 4-aansluiting (Type-C) zit. Dat maakt de aansluitmogelijkheden vrij flexibel. Ook opladen kan nu aan beide zijdes plaatsvinden. Handig, want onderweg heb je niet altijd de mogelijkheid om je werkplek zelf optimaal in te richten. Naast de twee Type-C-aansluitingen heeft HP ook nog een USB-A-aansluiting op de Elite Dragonfly Chromebook aangebracht. Daarnaast zien we nog een fullsize HDMI-aansluiting en een 3,5mm-aansluiting. Tot slot is er voorzien in een microSD-kaartslot en op ons testmodel ook een sleuf waar een simkaart in past. Dat laatste zit overigens niet op de enige variant van de Elite Dragonfly Chromebook die HP in zijn Nederlandse online shop heeft.

Niet onbelangrijk om te vermelden is overigens ook nog dat deze HP Elite Dragonfly Chromebook vPro-ondersteuning heeft. Daarmee is het voor zover wij weten de eerste Chromebook die hierover beschikt. Voor zakelijke omgevingen is dit erg belangrijk, omdat dit onder andere de nodige beheermogelijkheden geeft. In gebruik valt verder vooral de uitstekende kwaliteit van de luidsprekers en de goede webcam nog op. Ook hoe ChromeOS omspringt met de accu verdient de nodige lof. Waar een Windows-machine vrij snel leegloopt als hij uitstaat, kun je de HP Elite Dragonfly Chromebook drie maanden wegleggen met volle accu en na die tijd met volle accu weer opstarten.

Software van de HP Elite Dragonfly Chromebook: ChromeOS is niet klaar voor de zakelijke markt

Met de hardware hebben we de (zeer) positieve kant van het verhaal gehad. Nu is het tijd voor de software. Daar kunnen we kort over zijn. ChromeOS is op dit moment nog niet geschikt voor zakelijk gebruik. Er zitten simpelweg nog te veel haken en ogen aan dit besturingssysteem om het aan te kunnen raden.

Van de meeste apps is alleen een ‘smartphone-variant’ beschikbaar, die dus niet schaalt op grotere schermen. Een PWA maken van de website van die apps is dan vaak nog wel een oplossing, maar ook niet altijd. Sommige apps zijn verder helemaal niet geschikt voor Chromebooks, dus ook niet beschikbaar in de app store. Ook presteren apps op een Chromebook niet altijd even goed. Vertragingen bij het doorgeven van notificaties komen weleens voor bijvoorbeeld.

De apps die op een Chromebook draaien hebben verder ook vrij weinig integratiemogelijkheden met de native apps van ChromeOS. Wij gebruiken Box bijvoorbeeld vrij vaak. Dat ziet er als je hiervoor de Android-app gebruikt sowieso niet fraai uit, vanwege het ontbreken van schaling. Maar er is ook geen integratie met het onderliggende OS. Waar je Box in een Windows-omgeving onderdeel van de mappenstructuur kunt maken, is dat bij ChromeOS niet het geval. Dat houdt in dat je niet zomaar een bestand van de Box-omgeving naar de ChromeOS-omgeving en vice versa kunt slepen. Je moet dat eerst downloaden en verplaatsen of handmatig uploaden naar Box.

De integratie tussen de HP Elite Dragonfly Chromebook en onze Google Pixel 7 Pro was overigens wel een lichtpuntje op het gebied van de software. Zo kun je de Chromebook eenvoudig unlocken via de smartphone. Het is daarnaast ook mogelijk om rechts onderin het scherm van de Chromebook je volledige smartphonescherm weer te geven. Dan kun je vanaf de Chromebook de smartphone gebruiken.

Laptop voor een beperkte doelgroep

Bovenstaande is maar een enkel voorbeeld van de workflowproblemen waar je tegenaan loopt als je ChromeOS in een productieomgeving gaat gebruiken. Op zich is er voor vrijwel alles wel een workaround te bedenken, maar dat is niet wat je wilt als je net 1600 euro hebt uitgegeven voor een high-end laptop die je eerder sneller dan langzamer zou moeten laten werken.

Met de klaagzang over de software hierboven willen we overigens niet beweren dat de HP Elite Dragonfly Chromebook voor niemand interessant is. Organisaties die echt volledig in het Google-ecosysteem zitten, hebben van de meeste bovenstaande dingen geen last. Die zullen vrijwel uitsluitend de native Google-functionaliteit gebruiken. Je kunt je echter afvragen hoe groot deze markt is. Verder kan deze machine interessant zijn voor ontwikkelaars. Er is binnen ChromeOS een Linux ontwikkelomgeving beschikbaar waar je IDE’s en Linux-tooling kunt draaien. Deze staat standaard niet ingeschakeld overigens.

Naast een ruime maand ervaring met het werken op de HP Elite Dragonfly Chromebook, hebben we ook tijdens de recente HP Amplify Partner Conference her en der eens ons licht opgestoken over het succes van de Chromebooks in het algemeen. We spraken daar met Hjalmar van Veen. Die gaf ook meteen toe dat hij weinig vraag ziet naar Chromebooks in onze regio. Dat is uiteraard ook omdat het voor partners simpelweg eenvoudiger is om Windows-machines te verkopen. Toch is het wel tekenend dat er zelfs na zoveel jaar van beschikbaarheid eigenlijk nog altijd niet veel vraag is. We verwachten niet dat de dure HP Elite Dragonfly Chromebook hier verandering in gaat brengen.

Let wel, op het moment heeft HP wel andere dingen aan het hoofd dan Chromebooks. Het gaat nu allemaal om AI-pc’s. Dat moet nu eerst een succes worden, werd overduidelijk tijdens de Partner Conference van begin maart 2024. Lees vooral dit artikel even door om hier meteen volledig over bijgepraat te worden.

Conclusie: prachtige laptop, gammele software

HP heeft met de Elite Dragonfly Chromebook een werkelijk uitstekend, zij het dure Chromebook in het assortiment. Het bedrijf heeft er veel aan gedaan om het ook voor de hogere lagen van organisaties interessant te maken om een Chromebook te nemen. HP had het wat ons betreft niet veel beter kunnen doen. ChromeOS is echter in het algemeen niet geschikt voor zakelijk gebruik, ook al is het al veel beter dan het in het verleden was.

Alleen als een organisatie voor de volledige 100 procent in het Google-ecosysteem zit, kun je overwegen om Chromebooks aan te schaffen voor de mensen in de organisatie. Dan moet ook wel meteen iedereen overstappen, want zodra je iets anders gaat gebruiken op het gebied van hardware, maar ook software, ga je tegen issues aanlopen. Zeker voor ruim 1600 euro mag je meer verwachten.