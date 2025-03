Duurzame elektronica: de kracht van innovatie in de circulaire economie

De B2B-elektronicamarkt is een onmisbare schakel in onze economie. Deze sector biedt de essentiële technologieën voor de ontwikkelingen rondom kunstmatige intelligentie (AI), Industry 4.0 en IoT. Dit helpt bedrijven hun productieprocessen verder aan te scherpen en de output te versnellen. Tegelijkertijd draagt de industrie bij aan een grote maatschappelijke uitdaging: uitputting van schaarse grondstoffen en toename van de hoeveelheid elektronisch afval. De Europese Unie wil grondstoffen schaarste en e-waste aanpakken en streeft naar een klimaatneutraal Europa in 2050. De EU Green Deal verplicht bedrijven tot duurzamer ontwerp en productie.

Voor Nederland biedt deze EU-strategie een goede basis om nationale duurzaamheidsdoelen te realiseren. Zo sluit het programma ‘Nederland Circulair in 2050’ naadloos aan bij de Europese ambities en stimuleert technische innovaties voor de inrichting van circulaire processen. Technologieën zoals NVIDIA Jetson Nano, een krachtige, efficiënte computermodule voor AI en edge computing in industriële toepassingen, dragen daar aan bij. Deze technologieën versnellen processen en maken ze intelligenter. Bovendien kunnen ze ook de levensduur van bestaande hardware verlengen. Het samenspel tussen wereldwijde ontwikkelingen, Europees beleid en nationale initiatieven versnelt de transitie naar een meer duurzame en circulaire elektronica-industrie.

Circulaire productie versnellen

Het circulaire EU-beleid heeft ook impact op de Nederlandse aanpak. De Right to Repair-wetgeving, bijvoorbeeld, eist dat producenten bij het ontwerp van elektronische producten rekening houden met gemakkelijke reparaties en hergebruik van materiaal. Deze aanpak vermindert elektronisch afval en stimuleert bedrijven producten modulair en toekomstbestendig te produceren. Daarnaast legt de EU-wetgeving voor Extended Producer Responsibility (EPR) de verantwoordelijkheid voor het beheer van de hele levenscyclus van producten, van productie tot recycling nadrukkelijk bij fabrikanten.

Nederland vertaalt deze richtlijnen naar concrete actieplannen zoals ‘Nederland Circulair in 2050’. Het doel is het gebruik van primaire grondstoffen in 2030 met de helft te verminderen. Innovatieve oplossingen die efficiënt gebruik van grondstoffen combineren met economische waarde zijn in dit kader heel waardevol. Het is zaak dat de industrie overschakelt op duurzame materialen, gesloten productieketens en hergebruik van materialen. Ook met de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve technologieën kan de sector bijdragen aan de circulaire transitie.

Een duurzamere productieketen

De B2B-elektronica-industrie erkent de noodzaak van meer circulaire strategieën. Slim gebruik van nieuwe of herwonnen materialen, zoals gerecyclede componenten en biologisch afbreekbare kunststoffen, maakt de productieketen duurzamer. Andere innovatieve productieprocessen zijn 3D-printing met gerecycled materiaal en closed-loop systemen. Reserveonderdelen zijn soms beperkt beschikbaar door problemen in de toeleveringsketen of omdat ze uit productie zijn genomen. 3D-printen kan dan de levensduur van apparatuur verlengen en circulariteit versterken. De afvalstromen nemen af en schaarse grondstoffen worden hergebruikt. Deze nieuwe technologieën zijn de basis voor een circulaire economie. Bovendien helpen ze processen efficiënter en duurzamer in te richten, waardoor de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven versterkt. Een praktisch voorbeeld van zo’n technologie is de NVIDIA Jetson Nano.

De praktijk

De NVIDIA Jetson Nano module wordt binnen de Nederlandse B2B-elektronica-industrie regelmatig ingezet voor Industry 4.0 toepassingen zoals real-time monitoring met AI-analyses, voor voorspellend onderhoud of robotica. De Jetson Nano heeft een zeer laag energieverbruik. Verder kan de inzet van de Jetson Nano oudere hardware upgraden met AI-functionaliteit. Dit draagt bij een langere levensduur voor bestaande industriele apparatuur. Omdat data op de Edge wordt verzameld en geanalyseerd, is de afhankelijkheid van datacenters kleiner. Deze computermodule levert een bijdrage aan de ontwikkeling van oplossingen voor meer energie-efficiëntie, verlenging van de levensduur van systemen en ondersteunt circulaire processen in de industrie.

AI en robotica

Een andere oplossing die circulariteit stimuleert, is de Arduino Portenta H7. Deze compacte supercomputer ondersteunt ook geavanceerde toepassingen zoals AI, robots en industriële machines. Het open-source ontwerp versterkt innovatie en samenwerking, en combineert topprestaties met een modulair ontwerp. Eenvoudiger hergebruik en upgrades minimaliseren verspilling en verlengen de levensduur van hardware. Het apparaat is ideaal voor circulaire innovaties in industriële systemen.

Innovatie als transitiemotor

De overgang naar de circulaire economie is geen verplicht nummer. De juiste invulling van nieuwe richtlijnen en wetgeving biedt de Nederlandse B2B-elektronica-industrie enorme kansen. Door slim om te gaan met grondstoffen en producten te recyclen neemt niet alleen de milieu-impact af. Het is ook een kans om kosten te besparen en winstgevendheid vergroten. De ontwikkelingen rondom NVIDIA Jetson Nano en Arduino Portenta H7 onderstrepen de kracht van technologie in deze transitie. Modulaire ontwerpen, herbruikbare componenten en langere levensduur bewijzen dat duurzaamheid en efficiëntie hand in hand kunnen gaan. Dit gaat echter niet vanzelf. Daarom blijft het essentieel om te investeren in innovatie, kennis te delen en circulaire technologieën toe te passen. Dat is de basis om de Nederlandse B2B-elektronica-industrie toekomstbestendiger en duurzamer te maken en te houden.

Dit is een ingezonden bijdrage van reichelt elektronik. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.